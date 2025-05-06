Лето отложили: когда в Чехии снова потеплеет?

Первые майские дни принесли нам температуру значительно выше средней. В Моравии даже был зафиксирован первый в этом году жаркий день: в субботу в Дьяковичках в окрестностях Зноймо метеорологи зафиксировали 31°C.





Холодный фронт, прошедший над нашей территорией в выходные дни, принес с собой не только сильные грозы, но и ощутимое похолодание более чем на 10 градусов.





Кроме того, судя по долгосрочному прогнозу ČHMÚ, самой холодной неделей должна стать та, которая продлится по 11 мая.