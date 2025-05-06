Лето отложили: когда в Чехии снова потеплеет?
6 мая 2025
15:00
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Несмотря на то, что май начался с высоких температур, воздух, принесенный в страну холодным фронтом в выходные дни, продержится в Чехии еще несколько дней. Согласно долгосрочному прогнозу Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), в мае нас ждет погода с температурами ниже средних, особенно в ближайшие две недели.
Первые майские дни принесли нам температуру значительно выше средней. В Моравии даже был зафиксирован первый в этом году жаркий день: в субботу в Дьяковичках в окрестностях Зноймо метеорологи зафиксировали 31°C.
Холодный фронт, прошедший над нашей территорией в выходные дни, принес с собой не только сильные грозы, но и ощутимое похолодание более чем на 10 градусов.
Кроме того, судя по долгосрочному прогнозу ČHMÚ, самой холодной неделей должна стать та, которая продлится по 11 мая.
Погода над Центральной Европой будет определяться стационарным антициклоном над Британскими островами и Скандинавией, с задней стороны которого к нам будет поступать очень холодный воздух из полярных областей.
Температура, скорее всего, будет держаться на всей территории страны на уровне ниже среднего. Днем термометры будут показывать от 10 до 15 градусов по Цельсию, лишь в редких случаях она превысит верхнюю границу этого диапазона.
Холодно будет и в утренние часы. Тогда температура может приблизиться к нулю, в основном в Богемии. Будут преобладать поверхностные заморозки, которые могут повредить свежепосаженные овощи, цветы или теплолюбивые культуры, такие как картофель, кукуруза или сахарная свекла. Однако в предстоящие выходные морозы могут достигать 2 метров над землей.
На высотах более 500 метров низкие погодные условия могут повредить цветущие фруктовые деревья, особенно яблони и груши; на высоте 2 метров температуры опустятся ниже −1°C.
Однако и на следующей неделе, с 12 по 18 мая, не будет слишком тепло. Несмотря на то, что после выходных должно начаться постепенное прогревание, большинство моделей сходятся в том, что температура будет расти медленно и останется на среднем или ниже среднего уровне.
Поэтому нам еще придется подождать возвращения летних температур, значительно превышающих 20°C. Согласно прогнозу ČHMÚ, температуры могут достигать более высоких значений в последние две недели мая.
Долгосрочный прогноз предполагает в данный период скорее средние температуры воздуха с дневными максимумами около 20°C. Таким образом, вполне возможно, что самым теплым днем мая этого года останется прошлая суббота.