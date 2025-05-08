Прямые расходы бюджета Чехии в связи с войной в Украине в прошлом году сократились до 17,3 млрд
8 мая 2025
10:30
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Прямые расходы государственного бюджета Чехии, связанные с войной в Украине, в прошлом году сократились на 7,1 млрд крон — до 17,3 млрд крон. Наибольшую часть этой суммы составила гуманитарная помощь, которая обошлась в восемь миллиардов крон. Об этом сообщило правительство в годовом отчете за прошлый год. Однако оно отметило, что эта цифра не включает засекреченные данные. Кабмин также указал, что влияние трудоустройства военных беженцев на доходную часть бюджета невозможно однозначно оценить.
Министерство труда в феврале сообщило, что в прошлом году государство собрало 23,5 миллиарда крон в виде отчислений и части налогов с беженцев, в то время как расходы составили 15,5 миллиарда крон.
Компенсационный взнос на размещение беженцев обошелся налогоплательщикам на 4,3 миллиарда крон меньше, чем в предыдущем году, и составил 1,7 миллиарда крон. Увеличенные выплаты государства в систему государственного медицинского страхования для военных беженцев в прошлом году сократились на 0,4 миллиарда до 3,9 миллиарда крон. Поддержка образования сократилась на 0,3 миллиарда до 1,7 миллиарда крон.
Правительство сообщает, что ни финансовая администрация, ни министерство финансов не располагают данными о размере подоходного налога с беженцев в стране. Работодатели предоставляют финансовой администрации только обобщенные данные о удержанных и уплаченных налогах, а не индивидуальные данные о расчете налога для каждого работника, говорится в годовом отчете государства. «Данные по работникам, которые не подают налоговые декларации, поэтому в индивидуальном виде отсутствуют», — говорится в документе.
Согласно государственному заключительному отчету, Чешская администрация социального обеспечения оценивает, что в 2022 году трудоустройство украинских беженцев принесло 2,7 миллиарда крон в виде страховых взносов на социальное обеспечение. В 2023 году этот сбор вырос до 6,3 миллиарда. Более точные данные за прошлый год будут доступны только из регистрационных листов пенсионного страхования примерно в середине 2025 года, говорится в заключительном отчете. «Учитывая растущий уровень занятости этих лиц, можно ожидать небольшого увеличения положительного влияния на доходы государственного бюджета по сравнению с 2023 годом», — сообщает правительство.
Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) уже в ноябре прошлого года в Палате депутатов объяснял расчет вклада украинских беженцев в ответ на письменный запрос заместителя председателя Палаты депутатов Алеша Юхелка (ANO). Юречка тогда указал, что в модель в качестве вклада беженцев входят данные о сборе страховых взносов, налогах на доходы физических лиц, налоге на добавленную стоимость, акцизах, энергетических налогах и налоге на доходы юридических лиц. Данные о страховых взносах на социальное обеспечение министерство получает из учетных листов пенсионного страхования, а оценка подоходного налога основана на децильном распределении средней базы налогообложения от Чешского социального страхового агентства (ČSSZ).
Согласно тогдашнему заявлению Юречки, государство имеет представление о доходах людей, находящихся под временной защитой, поскольку имеет представление о сборе страховых взносов. «Что касается расчета с точки зрения потребления этих людей, то речь идет о модели, основанной на расчете беднейшей пятой части чешских домохозяйств, который мы стандартно применяем и для пересчета того, сколько чешский человек, гражданин, домохозяйство в различном составе и на разных этапах своей жизни тратит в рамках потребительской корзины», — сказал тогда министр.
В случае налога на прибыль юридических лиц, по словам министра, речь идет о модели доходов, разработанной для правительства консалтинговой компанией McKinsey в 2023 году, которая учитывает, например, валовую добавленную стоимость или среднюю заработную плату беженцев и их среднюю налогооблагаемую базу.
Компенсационный взнос на размещение беженцев обошелся налогоплательщикам на 4,3 миллиарда крон меньше, чем в предыдущем году, и составил 1,7 миллиарда крон. Увеличенные выплаты государства в систему государственного медицинского страхования для военных беженцев в прошлом году сократились на 0,4 миллиарда до 3,9 миллиарда крон. Поддержка образования сократилась на 0,3 миллиарда до 1,7 миллиарда крон.
Правительство сообщает, что ни финансовая администрация, ни министерство финансов не располагают данными о размере подоходного налога с беженцев в стране. Работодатели предоставляют финансовой администрации только обобщенные данные о удержанных и уплаченных налогах, а не индивидуальные данные о расчете налога для каждого работника, говорится в годовом отчете государства. «Данные по работникам, которые не подают налоговые декларации, поэтому в индивидуальном виде отсутствуют», — говорится в документе.
Согласно государственному заключительному отчету, Чешская администрация социального обеспечения оценивает, что в 2022 году трудоустройство украинских беженцев принесло 2,7 миллиарда крон в виде страховых взносов на социальное обеспечение. В 2023 году этот сбор вырос до 6,3 миллиарда. Более точные данные за прошлый год будут доступны только из регистрационных листов пенсионного страхования примерно в середине 2025 года, говорится в заключительном отчете. «Учитывая растущий уровень занятости этих лиц, можно ожидать небольшого увеличения положительного влияния на доходы государственного бюджета по сравнению с 2023 годом», — сообщает правительство.
Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) уже в ноябре прошлого года в Палате депутатов объяснял расчет вклада украинских беженцев в ответ на письменный запрос заместителя председателя Палаты депутатов Алеша Юхелка (ANO). Юречка тогда указал, что в модель в качестве вклада беженцев входят данные о сборе страховых взносов, налогах на доходы физических лиц, налоге на добавленную стоимость, акцизах, энергетических налогах и налоге на доходы юридических лиц. Данные о страховых взносах на социальное обеспечение министерство получает из учетных листов пенсионного страхования, а оценка подоходного налога основана на децильном распределении средней базы налогообложения от Чешского социального страхового агентства (ČSSZ).
Согласно тогдашнему заявлению Юречки, государство имеет представление о доходах людей, находящихся под временной защитой, поскольку имеет представление о сборе страховых взносов. «Что касается расчета с точки зрения потребления этих людей, то речь идет о модели, основанной на расчете беднейшей пятой части чешских домохозяйств, который мы стандартно применяем и для пересчета того, сколько чешский человек, гражданин, домохозяйство в различном составе и на разных этапах своей жизни тратит в рамках потребительской корзины», — сказал тогда министр.
В случае налога на прибыль юридических лиц, по словам министра, речь идет о модели доходов, разработанной для правительства консалтинговой компанией McKinsey в 2023 году, которая учитывает, например, валовую добавленную стоимость или среднюю заработную плату беженцев и их среднюю налогооблагаемую базу.