Прямые расходы бюджета Чехии в связи с войной в Украине в прошлом году сократились до 17,3 млрд

Новости 420on 8 мая 2025 10:30 274

Прямые расходы государственного бюджета Чехии, связанные с войной в Украине, в прошлом году сократились на 7,1 млрд крон — до 17,3 млрд крон. Наибольшую часть этой суммы составила гуманитарная помощь, которая обошлась в восемь миллиардов крон. Об этом сообщило правительство в годовом отчете за прошлый год. Однако оно отметило, что эта цифра не включает засекреченные данные. Кабмин также указал, что влияние трудоустройства военных беженцев на доходную часть бюджета невозможно однозначно оценить.