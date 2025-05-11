Более 80 тысяч украинских беженцев подали заявления на долгосрочный вид на жительство в Чехии

Новости 420on 11 мая 2025 14:00 744

В Чехии они нашли убежище от российской агрессии, и значительная часть из них хочет остаться в стране надолго, что подтвердили новые данные Министерства внутренних дел. Более 82 тысяч беженцев из Украины, проживающих в Чехии, подали заявления на так называемое специальное долгосрочное проживание. Те, кто его получит, будут иметь гарантию, что смогут провести в нашей стране следующие пять лет, а через определенное время смогут подать заявление на постоянное проживание.