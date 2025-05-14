Европу ждет жара века, прогнозируют метеорологи
14 мая 2025
18:00
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Германию, Австрию и другие европейские страны ждет чрезвычайно жаркое лето, предупреждают метеорологи Weather.com. Прогнозы указывают на высокую вероятность одного из самых жарких летних периодов с начала ведения метеорологических наблюдений. 2003 год, который называли «летом века», может быть легко превзойден.
«Прогнозы еще никогда не были такими серьезными», — говорит метеоролог Ян Шенк из компании Weather.com и предсказывает на июнь, июль и август 2025 года «лето века».
По его словам, температура будет резко расти уже в июне. «Вероятность одного из самых жарких летних периодов для Германии и Австрии составляет от 70 до 100%», — утверждает Шенк.
Причиной этого является так называемый тепловой купол, который образуется над юго-восточной Европой и распространяется на некоторые страны Центральной Европы. Это метеорологическое явление, при котором область высокого давления воздуха задерживается над определенной территорией, что приводит к удержанию теплого воздуха и, как следствие, к экстремальным температурам, которые могут длиться несколько дней или даже недель.
Поэтому метеорологи прогнозируют жару с температурами выше 40 градусов по Цельсию и минимальным количеством осадков. Модели показывают, что жара продлится до конца августа, возможно, даже дольше.
Однако чешский специалист Дагмар Хонсова сглаживает опасения: «Не произойдет ничего, кроме того, к чему мы привыкли за последние 20 лет». По ее словам, очень трудно точно определить, каким будет лето, учитывая, что это отдаленный период для прогнозирования погоды.
«Кроме того, американские модели противоречат европейским. Последние предсказывают, что июль будет очень дождливым, и поэтому этот месяц должен спасти нас от засухи, которую предсказывают европейские модели, — сказала Хонсова. — Пока все указывает на то, что лето будет теплым, с периодическими волнами жары и экстремально высоких температур, но на лето века я бы не ставила».
Достаточное количество осадков, выпавших на юге Европы, и те, которые ожидаются там в ближайшие дни, по ее словам, помогут защитить этот регион от лесных пожаров, которые бушуют там в последние годы.
По его словам, температура будет резко расти уже в июне. «Вероятность одного из самых жарких летних периодов для Германии и Австрии составляет от 70 до 100%», — утверждает Шенк.
Причиной этого является так называемый тепловой купол, который образуется над юго-восточной Европой и распространяется на некоторые страны Центральной Европы. Это метеорологическое явление, при котором область высокого давления воздуха задерживается над определенной территорией, что приводит к удержанию теплого воздуха и, как следствие, к экстремальным температурам, которые могут длиться несколько дней или даже недель.
Поэтому метеорологи прогнозируют жару с температурами выше 40 градусов по Цельсию и минимальным количеством осадков. Модели показывают, что жара продлится до конца августа, возможно, даже дольше.
Однако чешский специалист Дагмар Хонсова сглаживает опасения: «Не произойдет ничего, кроме того, к чему мы привыкли за последние 20 лет». По ее словам, очень трудно точно определить, каким будет лето, учитывая, что это отдаленный период для прогнозирования погоды.
«Кроме того, американские модели противоречат европейским. Последние предсказывают, что июль будет очень дождливым, и поэтому этот месяц должен спасти нас от засухи, которую предсказывают европейские модели, — сказала Хонсова. — Пока все указывает на то, что лето будет теплым, с периодическими волнами жары и экстремально высоких температур, но на лето века я бы не ставила».
Достаточное количество осадков, выпавших на юге Европы, и те, которые ожидаются там в ближайшие дни, по ее словам, помогут защитить этот регион от лесных пожаров, которые бушуют там в последние годы.