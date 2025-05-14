Европу ждет жара века, прогнозируют метеорологи

Новости и статьи 14 мая 2025 18:00 1722

Германию, Австрию и другие европейские страны ждет чрезвычайно жаркое лето, предупреждают метеорологи Weather.com. Прогнозы указывают на высокую вероятность одного из самых жарких летних периодов с начала ведения метеорологических наблюдений. 2003 год, который называли «летом века», может быть легко превзойден.