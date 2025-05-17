Количество иностранцев в Чехии немного сократилось, украинцы составляют более половины

Новости 420on 17 мая 2025 13:00 993

В конце марта в Чешской Республике проживало 1 073 303 иностранца. Более половины из них составляли украинцы, за ними следовали словаки, вьетнамцы и русские. Об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел о миграции в первом квартале этого года. По данным ведомства, в сравнении с прошлым годом число иностранцев сократилось на 20 787 человек, или менее чем на два процента. Большинство иностранцев, почти треть, живут в Праге, сообщает министерство.