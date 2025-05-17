Количество иностранцев в Чехии немного сократилось, украинцы составляют более половины
17 мая 2025
13:00
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В конце марта в Чешской Республике проживало 1 073 303 иностранца. Более половины из них составляли украинцы, за ними следовали словаки, вьетнамцы и русские. Об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел о миграции в первом квартале этого года. По данным ведомства, в сравнении с прошлым годом число иностранцев сократилось на 20 787 человек, или менее чем на два процента. Большинство иностранцев, почти треть, живут в Праге, сообщает министерство.
Наибольшее количество людей в Чехии проживает на основании постоянного вида на жительство — 378 418 человек. 330 283 иностранца на конец марта имели временный вид на жительство. Более 360 000 человек были зарегистрированы для получения временной защиты, которая позволяет украинским военным беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда. По данным министерства, около 351 000 человек зарегистрировались для продления защиты до марта 2026 года.
В период с января по март 276 человек подали заявления на получение международной защиты, то есть убежища или дополнительной защиты. Это на 52 человека меньше, чем за тот же период 2024 г. 50 человек были из Украины, 46 — из Вьетнама и на 36 — из Узбекистана. Молдаване, грузины, русские, турки, нигерийцы и белорусы, среди прочих, также обратились за международной защитой. В отличие от убежища, дополнительная защита предоставляется людям, которые не отвечают условиям предоставления убежища, но обоснованно опасаются находиться в своей стране.
За первые три месяца этого года полиция обнаружила в Чехии 2 460 человек, находящихся в стране нелегально. Большинство из них были выходцами из Украины, Молдовы и Вьетнама. Во время транзитной миграции было задержано 34 человека, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Еще 67 человек были задержаны в международных аэропортах, то есть на внешней шенгенской границе.
«Значительное снижение по сравнению с прошлым годом является результатом снижения миграционного давления в направлении западно-балканского маршрута, в основном благодаря мерам, принятым отдельными государствами, и международному сотрудничеству в области охраны государственной границы», — заявили в МВД.
По предварительным данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), в первом квартале число нелегальных пересечений границ ЕС сократилось на треть по сравнению с предыдущим годом. Около 33 600 человек въехали в ЕС без документов и виз.
К концу марта 246 человек покинули Чешскую Республику в рамках программы содействия добровольному возвращению. В рамках принудительного возвращения, организованного полицией, страну покинули 44 человека.
В период с января по март 276 человек подали заявления на получение международной защиты, то есть убежища или дополнительной защиты. Это на 52 человека меньше, чем за тот же период 2024 г. 50 человек были из Украины, 46 — из Вьетнама и на 36 — из Узбекистана. Молдаване, грузины, русские, турки, нигерийцы и белорусы, среди прочих, также обратились за международной защитой. В отличие от убежища, дополнительная защита предоставляется людям, которые не отвечают условиям предоставления убежища, но обоснованно опасаются находиться в своей стране.
За первые три месяца этого года полиция обнаружила в Чехии 2 460 человек, находящихся в стране нелегально. Большинство из них были выходцами из Украины, Молдовы и Вьетнама. Во время транзитной миграции было задержано 34 человека, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Еще 67 человек были задержаны в международных аэропортах, то есть на внешней шенгенской границе.
«Значительное снижение по сравнению с прошлым годом является результатом снижения миграционного давления в направлении западно-балканского маршрута, в основном благодаря мерам, принятым отдельными государствами, и международному сотрудничеству в области охраны государственной границы», — заявили в МВД.
По предварительным данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), в первом квартале число нелегальных пересечений границ ЕС сократилось на треть по сравнению с предыдущим годом. Около 33 600 человек въехали в ЕС без документов и виз.
К концу марта 246 человек покинули Чешскую Республику в рамках программы содействия добровольному возвращению. В рамках принудительного возвращения, организованного полицией, страну покинули 44 человека.