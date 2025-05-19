Дети в Чехии видят все хуже и хуже
19 мая 2025
09:00
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Мы напрягаем зрение больше, чем когда-либо. Об этом свидетельствует и беспрецедентный рост близорукости у детей. По словам офтальмолога Евы Ерхотовой, самой большой проблемой — и это касается всех поколений — является чрезмерная нагрузка на глаза при ближнем зрении. Последствия этого заметны как в официальных данных, так и в кабинетах врачей.
Ненужная и хроническая нагрузка на глаза может привести к ухудшению зрения. Как же ухаживать за глазами и как предотвратить серьезные проблемы, такие как глаукома? Об этом в подкасте «MUDrování s Danielou» рассказала офтальмолог Ева Ерхотова из клиники NeoVize Praha.
Сегодняшнее время предъявляет к глазам другие требования, чем в прошлом. По словам офтальмолога Евы Ерхотовой, мы нагружаем их практически каждый день, в первую очередь, постоянно глядя на экраны мобильных телефонов, ноутбуков или планшетов.
«Мы привыкли, например, смотреть фильмы на ноутбуке и мобильном телефоне или играть в игры на мобильном телефоне. Когда вы зря напрягаете глаза, разглядывая мелкие детали, вы исчерпываете их способность, и глаза могут быстрее уставать. Может раньше начаться дальнозоркость. Возникают также проблемы с сухостью глаз и другие», — перечисляет специалист. «С этой точки зрения я считаю телевидение гораздо менее проблематичным», — добавляет она.
О том, что использование современных технологий сказывается на зрении, свидетельствуют недавно опубликованные данные Института медицинской информации и статистики: за последние десять лет число детей, страдающих близорукостью, выросло примерно на четверть — с 88 до 108 тысяч. Эти дети хорошо видят вблизи, но расплывчато на расстоянии.
«Это тревожная ситуация», — считает специалист. По ее мнению, близорукость часто бывает генетической — если один из родителей страдает этим дефектом, риск развития того же заболевания у ребенка составляет до 30 процентов. Однако, по ее мнению, необычный рост заболеваемости явно связан с чрезмерным просмотром экранов с близкого расстояния.
Не забывайте о перерывах
Однако, по словам офтальмолога, профилактика существует. Помимо обычных правил, таких как поддержание оптимального освещения, это, например, определенный режим — то есть соблюдение регулярных перерывов при нагрузке на ближнее зрение.
«Хуже всего — оставлять ребенка сидеть два часа за компьютером или мобильным телефоном. А сегодня дети обычно так и делают. Оптимально смотреть 20, максимум 40 минут, а затем сделать перерыв и расслабить глаза, посмотрев вдаль», — считает специалист. Также рекомендуется проводить не менее двух часов в день на свежем воздухе при нормальном дневном освещении.
Те же правила в любом случае относятся и к взрослым. Что касается синдрома сухого глаза, для облегчения можно использовать, например, специальные глазные капли. По мнению Евы Ерхотовой, не лишним будет приобрести специальные очки, которые могут фильтровать синий свет от экранов.
Глаукома не выбирает
Однако ключевую роль играют также регулярные профилактические проверки зрения. Взрослым рекомендуется посещать офтальмолога уже около сорока лет. Специалист может не только определить дальнозоркость или близорукость, но и выявить, например, коварную глаукому, или зеленый катаракта.
«Его очень хорошо лечить, если обнаружить вовремя. Но даже сегодня бывают случаи, когда человек приходит с остатками поля зрения, потому что у него не болят глаза, не жжет, нет никаких симптомов. Даже зрение до последнего момента остается хорошим, потому что помутнение постепенно поглощает периферическое зрение», — добавляет врач.
Сегодняшнее время предъявляет к глазам другие требования, чем в прошлом. По словам офтальмолога Евы Ерхотовой, мы нагружаем их практически каждый день, в первую очередь, постоянно глядя на экраны мобильных телефонов, ноутбуков или планшетов.
«Мы привыкли, например, смотреть фильмы на ноутбуке и мобильном телефоне или играть в игры на мобильном телефоне. Когда вы зря напрягаете глаза, разглядывая мелкие детали, вы исчерпываете их способность, и глаза могут быстрее уставать. Может раньше начаться дальнозоркость. Возникают также проблемы с сухостью глаз и другие», — перечисляет специалист. «С этой точки зрения я считаю телевидение гораздо менее проблематичным», — добавляет она.
О том, что использование современных технологий сказывается на зрении, свидетельствуют недавно опубликованные данные Института медицинской информации и статистики: за последние десять лет число детей, страдающих близорукостью, выросло примерно на четверть — с 88 до 108 тысяч. Эти дети хорошо видят вблизи, но расплывчато на расстоянии.
«Это тревожная ситуация», — считает специалист. По ее мнению, близорукость часто бывает генетической — если один из родителей страдает этим дефектом, риск развития того же заболевания у ребенка составляет до 30 процентов. Однако, по ее мнению, необычный рост заболеваемости явно связан с чрезмерным просмотром экранов с близкого расстояния.
Не забывайте о перерывах
Однако, по словам офтальмолога, профилактика существует. Помимо обычных правил, таких как поддержание оптимального освещения, это, например, определенный режим — то есть соблюдение регулярных перерывов при нагрузке на ближнее зрение.
«Хуже всего — оставлять ребенка сидеть два часа за компьютером или мобильным телефоном. А сегодня дети обычно так и делают. Оптимально смотреть 20, максимум 40 минут, а затем сделать перерыв и расслабить глаза, посмотрев вдаль», — считает специалист. Также рекомендуется проводить не менее двух часов в день на свежем воздухе при нормальном дневном освещении.
Те же правила в любом случае относятся и к взрослым. Что касается синдрома сухого глаза, для облегчения можно использовать, например, специальные глазные капли. По мнению Евы Ерхотовой, не лишним будет приобрести специальные очки, которые могут фильтровать синий свет от экранов.
Глаукома не выбирает
Однако ключевую роль играют также регулярные профилактические проверки зрения. Взрослым рекомендуется посещать офтальмолога уже около сорока лет. Специалист может не только определить дальнозоркость или близорукость, но и выявить, например, коварную глаукому, или зеленый катаракта.
«Его очень хорошо лечить, если обнаружить вовремя. Но даже сегодня бывают случаи, когда человек приходит с остатками поля зрения, потому что у него не болят глаза, не жжет, нет никаких симптомов. Даже зрение до последнего момента остается хорошим, потому что помутнение постепенно поглощает периферическое зрение», — добавляет врач.