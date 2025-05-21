Группа молодых людей в Праге торговала людьми, некоторые из которых были несовершеннолетними
21 мая 2025
19:30
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Полиция в Праге задержала группу молодых людей, которые предлагали в интернете девушек, некоторые из которых были несовершеннолетними, в качестве сексуальных партнерш. Четверо молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет оказались под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы за торговлю людьми. Они были задержаны специальным подразделением в квартире в районе Высочаны.
О том, что в Праге действует группа молодых людей, торгующих «белым мясом», криминалисты узнали в конце февраля. Они начали расследование и благодаря этому смогли выйти на троих мужчин в возрасте 19, 20 и 24 лет и 22-летнюю женщину.
Эти четверо предлагали на эротическом портале сексуальные услуги и рекламировали в общей сложности пять девушек, трем из которых было еще далеко до 18 лет.
Эти четверо предлагали на эротическом портале сексуальные услуги и рекламировали в общей сложности пять девушек, трем из которых было еще далеко до 18 лет.
«Они подбирали молодых девушек в основном на улице, и сначала все выглядело как дружба, поскольку они предоставляли им еду, жилье, сигареты, но со временем принуждали их предлагать сексуальные услуги за деньги», — описал ситуацию представитель пражской полиции Ричард Хрдина.
Сначала договаривались о цене, затем привозили «товар»
Общение с клиентами происходило в основном через интернет. Сначала они договаривались об условиях, цене и предлагаемых услугах. Затем один из четверых забирал девушку и отвозил в подготовленную квартиру, которую группа снимала для этих целей.
«Девушки отдавали вырученные деньги, а группа сутенеров использовала их для покрытия расходов на проживание и другие нужды, для оплаты аренды и прочего», — добавила пресс-секретарь.
Когда какая-то из жертв хотела бросить проституцию, члены группы начинали применять к ней насилие. Они избивали или угрожали навредить близким.
Детективы 3-го отдела задокументировали деятельность группы и собрали достаточно доказательств. В понедельник, 13 мая, совместно со специальным подразделением правоохранительных органов были задержаны все подозреваемые. В настоящее время они находятся под стражей и обвиняются в торговле людьми и сутенерстве. Им грозит до 12 лет лишения свободы.