Группа молодых людей в Праге торговала людьми, некоторые из которых были несовершеннолетними

О том, что в Праге действует группа молодых людей, торгующих «белым мясом», криминалисты узнали в конце февраля. Они начали расследование и благодаря этому смогли выйти на троих мужчин в возрасте 19, 20 и 24 лет и 22-летнюю женщину.



Эти четверо предлагали на эротическом портале сексуальные услуги и рекламировали в общей сложности пять девушек, трем из которых было еще далеко до 18 лет.





«Они подбирали молодых девушек в основном на улице, и сначала все выглядело как дружба, поскольку они предоставляли им еду, жилье, сигареты, но со временем принуждали их предлагать сексуальные услуги за деньги», — описал ситуацию представитель пражской полиции Ричард Хрдина.



Сначала договаривались о цене, затем привозили «товар»

Общение с клиентами происходило в основном через



«Девушки отдавали вырученные



Когда какая-то из жертв хотела бросить проституцию, члены группы начинали применять к ней



Общение с клиентами происходило в основном через интернет . Сначала они договаривались об условиях, цене и предлагаемых услугах. Затем один из четверых забирал девушку и отвозил в подготовленную квартиру, которую группа снимала для этих целей.«Девушки отдавали вырученные деньги , а группа сутенеров использовала их для покрытия расходов на проживание и другие нужды, для оплаты аренды и прочего», — добавила пресс-секретарь.Когда какая-то из жертв хотела бросить проституцию, члены группы начинали применять к ней насилие . Они избивали или угрожали навредить близким.

Детективы 3-го отдела задокументировали деятельность группы и собрали достаточно доказательств. В понедельник, 13 мая, совместно со специальным подразделением правоохранительных органов были задержаны все подозреваемые. В настоящее время они находятся под стражей и обвиняются в торговле людьми и сутенерстве. Им грозит до 12 лет лишения свободы.