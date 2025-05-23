В чешском интернете бушует невиданная ненависть. Главная мишень — украинцы
23 мая 2025
18:00
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Почти каждый чех в возрасте от 11 до 21 года сталкивался в интернете с ненавистническим контентом, согласно опросу агентства Ipsos. Оскорбления, ругательства, унижения или насмешки в адрес определенных групп людей, в частности украинцев, или отдельных лиц настолько распространены в онлайн-пространстве, что половина молодых людей сталкивается с ними каждую неделю. По данным организации In IUSTITIA, дело не ограничивается словами, растет число физических нападений на украинцев.
«Подавляющее большинство детей и молодых взрослых, а именно 94%, заявили, что за последний год сталкивались с проявлениями враждебности в интернете. Половина из них отметили, что наблюдают их раз в неделю или чаще. Это показывает, что уровень ненависти действительно очень высок», — сказал Михал Корманяк из агентства Ipsos.
Тревожным является и тот факт, что 67% молодых людей когда-либо чувствовали себя жертвами кибербуллинга.
В опросе, проведенном в апреле, приняли участие 816 подростков и молодых людей со всей Чехии. Цель опроса заключалась в том, чтобы выяснить, сколько из них сталкиваются в интернете с проявлениями хейта. Речь идет о словесных нападках в социальных сетях или в комментариях на новостных сайтах, а также об атаках, отправляемых через мессенджеры, такие как Messenger и WhatsApp.
Результаты показывают, что атаки, как правило, направлены на различные меньшинства или их представителей. Наиболее часто оскорбления, ругательства или насмешки обрушиваются на людей другой национальности или этнической принадлежности, представителей сексуальных меньшинств или людей с ограниченными возможностями. Высказывания обычно основаны на распространенных предрассудках.
Наиболее частыми являются выпады в адрес украинцев. Агрессивные высказывания в их адрес зафиксировала половина респондентов, которые наблюдали хейт в последний год. За ними следуют люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые упомянули о том, что стали жертвами оскорбительных сообщений, — 43% респондентов. В интернете люди сталкиваются с нападками на беженцев в целом, и более пятой части респондентов заметили ненависть к женщинам и девушкам.
«Пятая часть людей из ЛГБТ+ сообщества заявляют, что высказывания, направленные против них, носят ежедневный характер. То же самое касается людей, которые публично выражают свои политические взгляды», — уточнил Корманяк.
Однако ненависть не остается только в интернете, она перетекает и в офлайн-мир, как описала Клара Калибова, юрист и основательница организации In IUSTITIA, которая занимается помощью жертвам предвзятого насилия.
«На примере группы украинцев мы видим прямую связь между общественным мнением, проявленном в социальных сетях, и физическим насилием. В настоящее время четверть наших клиентов — это люди, приехавшие из Украины. Они сталкиваются с целым спектром физических нападений, чего мы не так часто видим в других группах. Речь идет даже о нападениях на маленьких детей, мы также имели дело с жестоким буллингом подростков», — рассказала о своем практическом опыте Калибова.
Некоторые люди убеждены, что украинцы находятся в Чехии незаконно и являются бременем для местной экономики. Они считают их причиной своих собственных неудач. «И они чувствуют, что именно из-за них снижается уровень их комфорта» — прокомментировала она.
Инициаторы языка ненависти — это люди из всех слоев общества, и впоследствии враждебность распространяется и среди детей. «На практике такое влияние на молодежь в интернете проявляется и в некоторой степени подражания», — добавила она. Словесные и физические нападения — это, по сути, повседневная реальность, и рост агрессии действительно массовый.
Тревожным является и тот факт, что 67% молодых людей когда-либо чувствовали себя жертвами кибербуллинга.
В опросе, проведенном в апреле, приняли участие 816 подростков и молодых людей со всей Чехии. Цель опроса заключалась в том, чтобы выяснить, сколько из них сталкиваются в интернете с проявлениями хейта. Речь идет о словесных нападках в социальных сетях или в комментариях на новостных сайтах, а также об атаках, отправляемых через мессенджеры, такие как Messenger и WhatsApp.
Результаты показывают, что атаки, как правило, направлены на различные меньшинства или их представителей. Наиболее часто оскорбления, ругательства или насмешки обрушиваются на людей другой национальности или этнической принадлежности, представителей сексуальных меньшинств или людей с ограниченными возможностями. Высказывания обычно основаны на распространенных предрассудках.
Наиболее частыми являются выпады в адрес украинцев. Агрессивные высказывания в их адрес зафиксировала половина респондентов, которые наблюдали хейт в последний год. За ними следуют люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые упомянули о том, что стали жертвами оскорбительных сообщений, — 43% респондентов. В интернете люди сталкиваются с нападками на беженцев в целом, и более пятой части респондентов заметили ненависть к женщинам и девушкам.
«Пятая часть людей из ЛГБТ+ сообщества заявляют, что высказывания, направленные против них, носят ежедневный характер. То же самое касается людей, которые публично выражают свои политические взгляды», — уточнил Корманяк.
Однако ненависть не остается только в интернете, она перетекает и в офлайн-мир, как описала Клара Калибова, юрист и основательница организации In IUSTITIA, которая занимается помощью жертвам предвзятого насилия.
«На примере группы украинцев мы видим прямую связь между общественным мнением, проявленном в социальных сетях, и физическим насилием. В настоящее время четверть наших клиентов — это люди, приехавшие из Украины. Они сталкиваются с целым спектром физических нападений, чего мы не так часто видим в других группах. Речь идет даже о нападениях на маленьких детей, мы также имели дело с жестоким буллингом подростков», — рассказала о своем практическом опыте Калибова.
Некоторые люди убеждены, что украинцы находятся в Чехии незаконно и являются бременем для местной экономики. Они считают их причиной своих собственных неудач. «И они чувствуют, что именно из-за них снижается уровень их комфорта» — прокомментировала она.
Инициаторы языка ненависти — это люди из всех слоев общества, и впоследствии враждебность распространяется и среди детей. «На практике такое влияние на молодежь в интернете проявляется и в некоторой степени подражания», — добавила она. Словесные и физические нападения — это, по сути, повседневная реальность, и рост агрессии действительно массовый.