В чешском интернете бушует невиданная ненависть. Главная мишень — украинцы

Новости и статьи 23 мая 2025 18:00 949

Почти каждый чех в возрасте от 11 до 21 года сталкивался в интернете с ненавистническим контентом, согласно опросу агентства Ipsos. Оскорбления, ругательства, унижения или насмешки в адрес определенных групп людей, в частности украинцев, или отдельных лиц настолько распространены в онлайн-пространстве, что половина молодых людей сталкивается с ними каждую неделю. По данным организации In IUSTITIA, дело не ограничивается словами, растет число физических нападений на украинцев.