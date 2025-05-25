Отмена выдачи пособий наличными дает результат: мигранты покидают Германию
25 мая 2025
13:00
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Прекращение выплаты пособий наличными, введение специальных платежных карт, которые ограничили снятие наличных, запрет использовать в букмекерских конторах или для перевода денег за границу — все это приносит результаты. Статистика показывает, что из регионов, где была введена карта, уезжает все больше просителей убежища.
Одной из первых федеральных земель, которые ввели карту, стала Бавария. Местное министерство внутренних дел сообщило, что после этого число добровольных выездов увеличилось на 30%. Для сравнения: с июля по декабрь 2023 года ведомство зарегистрировало 5 984 выезда. За тот же период 2024 года, то есть с июля по декабрь, их было 7 778.
«Хотя сами просители убежища не называют причин, ответственная специализированная служба предполагает, что существует сильная связь», — заявила пресс-секретарь округа Заале-Орла.
Специальная платежная карта должна помешать мигрантам незаконно использовать государственные пособия. Ею можно оплачивать, например, продукты питания, товары для здоровья и т. п., но снятие наличных ограничено, например, до 50 евро в месяц. Насколько строгими будут условия, решает соответствующая федеральная земля. Многие запретили переводы денег за границу и использование в букмекерских конторах.
Неясно, куда именно уезжают мигранты. В пределах Германии это невозможно: закон не позволяет менять место проживания. Беженцы регистрируются либо при первоначальном приеме, либо по прибытии в место назначения, где их фотографируют и снимают отпечатки пальцев. В центральном реестре они заносятся в данный муниципалитет/город и не могут просто сняться с регистрации, а затем зарегистрироваться в другом месте.
Данные также показывают, что там, где карта была введена, но с гораздо более мягкими правилами, уровень уезжающих остается неизменным или даже снизился. Примером может служить Ганновер. В конце 2023 года мэр Белит Онай раздала так называемые социальные карточки, которые, однако, не имели ограничений на снятие наличных и переводы. Число добровольных отказов от убежища сократилось на 36%.
Аналогичная ситуация наблюдается в Гамбурге, где специальная карта была введена в феврале прошлого года. По сравнению с другими федеральными землями, там значительно более свободный режим и нет некоторых ограничений. Число добровольных отказов от убежища осталось таким же.