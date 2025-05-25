Отмена выдачи пособий наличными дает результат: мигранты покидают Германию

Одной из первых федеральных земель, которые ввели карту, стала Бавария. Местное министерство внутренних дел сообщило, что после этого число добровольных выездов увеличилось на 30%. Для сравнения: с июля по декабрь 2023 года ведомство зарегистрировало 5 984 выезда. За тот же период 2024 года, то есть с июля по декабрь, их было 7 778.







«Хотя сами просители убежища не называют причин, ответственная специализированная служба предполагает, что существует сильная связь», — заявила пресс-секретарь округа Заале-Орла.