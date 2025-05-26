Родители в Чехии недовольны тем, что на вступительных экзаменах иностранцы обходят их детей
26 мая 2025
09:00
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Учащиеся набрали на вступительных экзаменах более 80 баллов, но все равно не были приняты. Напротив, иностранцы с меньшим количеством баллов были приняты. На это обращают внимание некоторые родители абитуриентов, желающих поступить в местные средние школы. Однако они не должны чувствовать себя ущемленными, поскольку все соответствует чешскому законодательству. Закон устанавливает, что лицам, получившим предыдущее образование за пределами Чешской Республики, по их просьбе при вступительных экзаменах в среднюю школу не проводится тест по чешскому языку. Знание языка проверяется на собеседовании.
Нечто подобное произошло, например, с двумя девушками из Праги-Запад. Они хотели поступить в гостиничную школу в пражском районе Браник. «Абитуриент из Украины был принят, хотя набрал меньше баллов, чем обе девушки», — сообщила Novinky родственница девушек и педагог Йитка Свободова.
«Если какой-либо иностранец хочет учиться в чешской школе, он, вероятно, должен уметь общаться на языке страны, где учится. Ему не должно быть никаких льгот», — утверждает она.
Однако согласно установленным правилам, иностранцы сдают тесты иначе, чем местные дети.
Как отметил директор соответствующей гостиничной школы Карел Ватишовский и подтвердило министерство образования, иностранцы, и в настоящее время это касается в первую очередь украинцев, не должны сдавать дидактический тест по чешскому языку, и поэтому автоматически получают меньше баллов.
«При беглом взгляде на объявление результатов может показаться, что данная школа приняла на обучение абитуриента с меньшим количеством баллов, чем получил другой абитуриент, который не был принят», — указал на сложность публикации результатов без баллов по чешскому языку директор Вратишовский. Вместо письменного теста иностранцы проходят собеседование.
За собеседование баллы не начисляются
Закон устанавливает, что лицам, получившим предыдущее образование в школе за пределами Чешской Республики, при поступлении в среднюю школу по их просьбе освобождаются от дидактического теста по чешскому языку.
«Знание чешского языка, необходимое для обучения по выбранной абитуриентом специальности, школа проверяет у этих абитуриентов посредством собеседования», — добавил директор.
«Иностранные абитуриенты не получают баллы за собеседование. На основании оценки собеседования принимается решение о зачислении или отчислении абитуриента», — пояснила пресс-секретарь министерства Вероника Луцкая Лоос.
«Чтобы школа могла принять решение о том, прошел ли абитуриент или нет, она может установить проходной балл. Однако эти баллы не учитываются в общей оценке. Таким образом, иностранные абитуриенты получают 0 баллов за чешский язык в общем списке результатов», — добавила пресс-секретарь.
В частности, школа директора Вратишовского в этом году приняла пятнадцать студентов в соответствии с этими правилами. «В случае иностранных абитуриентов, то есть не только тех, кто имеет временную защиту или статус беженца, в этом году мы применили тот же подход, что и в предыдущие годы», — отметил Вратишовский.
Помимо собеседования, иностранцы сдают тест по математике, а затем включаются в общий рейтинг всех абитуриентов по так называемому редуцированному рейтингу, который может быть не совсем понятен для общественности.
Однако подобная ситуация наблюдается во всех школах. В последние годы из-за войны и кризиса с беженцами в Украине таких случаев становится все больше, поэтому родители сталкиваются с этой проблемой чаще, чем в прошлом.
«Во время собеседования ученик должен продемонстрировать знание разговорного языка, умение читать и писать латинским алфавитом, а также понять представленный текст, который он должен понять и интерпретировать на чешском языке», — уточнила ход собеседований директор Средней медицинской школы в Младе Болеславе Люция Лауринова. Младеболеславский район относится к районам с высокой долей населения из Украины, в начальных школах они составляют пятую часть детей.
По информации Министерства образования, в первом туре приемной кампании на четырехлетние программы поступили 133 тысячи детей, 89 процентов были приняты, на восьмилетние гимназии хотели поступить 19 тысяч детей, успешно прошли 47 процентов, на шестилетние гимназии хотели поступить семь тысяч, успешно прошли 34 процента.
Из учеников из Украины, получивших временную защиту, на четырехлетнее обучение подали заявки 3400, приняты были 65 процентов, на восьмилетние гимназии — только 220 детей с успеваемостью 26 процентов, а на шестилетние гимназии хотели поступить 110 украинских детей, и успешно поступили также только 26 процентов.
«Если какой-либо иностранец хочет учиться в чешской школе, он, вероятно, должен уметь общаться на языке страны, где учится. Ему не должно быть никаких льгот», — утверждает она.
Однако согласно установленным правилам, иностранцы сдают тесты иначе, чем местные дети.
Как отметил директор соответствующей гостиничной школы Карел Ватишовский и подтвердило министерство образования, иностранцы, и в настоящее время это касается в первую очередь украинцев, не должны сдавать дидактический тест по чешскому языку, и поэтому автоматически получают меньше баллов.
«При беглом взгляде на объявление результатов может показаться, что данная школа приняла на обучение абитуриента с меньшим количеством баллов, чем получил другой абитуриент, который не был принят», — указал на сложность публикации результатов без баллов по чешскому языку директор Вратишовский. Вместо письменного теста иностранцы проходят собеседование.
За собеседование баллы не начисляются
Закон устанавливает, что лицам, получившим предыдущее образование в школе за пределами Чешской Республики, при поступлении в среднюю школу по их просьбе освобождаются от дидактического теста по чешскому языку.
«Знание чешского языка, необходимое для обучения по выбранной абитуриентом специальности, школа проверяет у этих абитуриентов посредством собеседования», — добавил директор.
«Иностранные абитуриенты не получают баллы за собеседование. На основании оценки собеседования принимается решение о зачислении или отчислении абитуриента», — пояснила пресс-секретарь министерства Вероника Луцкая Лоос.
«Чтобы школа могла принять решение о том, прошел ли абитуриент или нет, она может установить проходной балл. Однако эти баллы не учитываются в общей оценке. Таким образом, иностранные абитуриенты получают 0 баллов за чешский язык в общем списке результатов», — добавила пресс-секретарь.
В частности, школа директора Вратишовского в этом году приняла пятнадцать студентов в соответствии с этими правилами. «В случае иностранных абитуриентов, то есть не только тех, кто имеет временную защиту или статус беженца, в этом году мы применили тот же подход, что и в предыдущие годы», — отметил Вратишовский.
Помимо собеседования, иностранцы сдают тест по математике, а затем включаются в общий рейтинг всех абитуриентов по так называемому редуцированному рейтингу, который может быть не совсем понятен для общественности.
Однако подобная ситуация наблюдается во всех школах. В последние годы из-за войны и кризиса с беженцами в Украине таких случаев становится все больше, поэтому родители сталкиваются с этой проблемой чаще, чем в прошлом.
«Во время собеседования ученик должен продемонстрировать знание разговорного языка, умение читать и писать латинским алфавитом, а также понять представленный текст, который он должен понять и интерпретировать на чешском языке», — уточнила ход собеседований директор Средней медицинской школы в Младе Болеславе Люция Лауринова. Младеболеславский район относится к районам с высокой долей населения из Украины, в начальных школах они составляют пятую часть детей.
По информации Министерства образования, в первом туре приемной кампании на четырехлетние программы поступили 133 тысячи детей, 89 процентов были приняты, на восьмилетние гимназии хотели поступить 19 тысяч детей, успешно прошли 47 процентов, на шестилетние гимназии хотели поступить семь тысяч, успешно прошли 34 процента.
Из учеников из Украины, получивших временную защиту, на четырехлетнее обучение подали заявки 3400, приняты были 65 процентов, на восьмилетние гимназии — только 220 детей с успеваемостью 26 процентов, а на шестилетние гимназии хотели поступить 110 украинских детей, и успешно поступили также только 26 процентов.