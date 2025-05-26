Родители в Чехии недовольны тем, что на вступительных экзаменах иностранцы обходят их детей

Новости 420on 26 мая 2025 09:00 189

Учащиеся набрали на вступительных экзаменах более 80 баллов, но все равно не были приняты. Напротив, иностранцы с меньшим количеством баллов были приняты. На это обращают внимание некоторые родители абитуриентов, желающих поступить в местные средние школы. Однако они не должны чувствовать себя ущемленными, поскольку все соответствует чешскому законодательству. Закон устанавливает, что лицам, получившим предыдущее образование за пределами Чешской Республики, по их просьбе при вступительных экзаменах в среднюю школу не проводится тест по чешскому языку. Знание языка проверяется на собеседовании.