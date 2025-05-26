Каждый седьмой тепловой насос в Чехии установлен неправильно
26 мая 2025
13:30
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Они малоэффективны и быстро выходят из строя. Большое количество тепловых насосов в Чехии установлено неправильно. Недостатки имеют до 15% устройств, обеспечивающих отопление и нагрев воды в частных домах и офисных зданиях. Перед выбором монтажной компании необходимо проверять отзывы клиентов и обращаться только к проверенным компаниям.
«К наиболее распространенным ошибкам мы относим неправильно выбранную мощность, низкое качество поставляемого продукта и ошибки при установке или настройке», — сообщил Novinky директор Ассоциации по использованию тепловых насосов Ян Потуцкий.
По его словам, в настоящее время ситуация лучше, чем во время энергетического кризиса после нападения России на Украину в 2022 году, когда потребители сосредоточились в первую очередь на доступности и цене. Однако по-прежнему повторяются случаи некачественной установки, когда монтажные компании пытаются упростить себе работу и снизить затраты.
«Результатом является низкая эффективность поставляемого оборудования, сокращение срока службы или низкий уровень комфорта для потребителя», — предупредил Потуцкий.
Чтобы облегчить потребителям выбор надежного поставщика, ассоциация еще в этом месяце начнет присваивать знак качества поставщикам, которые примут ее кодекс и будут иметь положительные отзывы потребителей. Она также готовит для них тренинги и образовательные мероприятия.
«Правильно установленный тепловой насос сэкономит вам тысячи крон в год. Спросите у знакомых об их опыте, прислушайтесь к рекомендациям. В случае необходимости узнайте отзывы клиентов и посмотрите, как долго монтажная компания занимается отоплением и сколько проектов она реализовала», — советует представитель Палаты возобновляемых источников энергии Мартин Микеска.
Ими пользуется четверть миллиона домохозяйств
По словам Карла Напрстке, директора поставщика Woltair, покупка насоса — это еще не все. «Каждая качественная компания должна правильно выполнить установку и предлагать клиентам регулярное обслуживание», — сказал Напрстке в интервью Novinky.
В прошлом году в Чехии было приобретено 26 000 тепловых насосов, и в конце года их общее количество превысило четверть миллиона. По словам Потуцкого, насос является предпочтительным способом отопления в новых зданиях. Однако, учитывая значительную экономию, он становится все более популярным и при реконструкции.
«Тепловые насосы работают по принципу отбора тепловой энергии из окружающей среды и ее передачи в дом, тем самым обогревая его. Проще говоря, они переносят тепло из одного места в другое, но не производят тепло активно, благодаря чему потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем другие типы отопления», — пояснил Потуцкий.
Установки для производства тепла не нуждаются в топливе, примерно три четверти тепловой энергии «всасывается» из окружающей среды, а четверть берется из электрической сети.
Учитывая снижение цен на электроэнергию и удешевление регулируемой составляющей при отоплении электричеством, в этом году эксплуатация теплового насоса обойдется на 15% дешевле, чем в прошлом году. «Однако выгодность инвестиций, конечно, зависит от качества продукта и установки», — отметил Потуцкий.
По его словам, в настоящее время ситуация лучше, чем во время энергетического кризиса после нападения России на Украину в 2022 году, когда потребители сосредоточились в первую очередь на доступности и цене. Однако по-прежнему повторяются случаи некачественной установки, когда монтажные компании пытаются упростить себе работу и снизить затраты.
«Результатом является низкая эффективность поставляемого оборудования, сокращение срока службы или низкий уровень комфорта для потребителя», — предупредил Потуцкий.
Чтобы облегчить потребителям выбор надежного поставщика, ассоциация еще в этом месяце начнет присваивать знак качества поставщикам, которые примут ее кодекс и будут иметь положительные отзывы потребителей. Она также готовит для них тренинги и образовательные мероприятия.
«Правильно установленный тепловой насос сэкономит вам тысячи крон в год. Спросите у знакомых об их опыте, прислушайтесь к рекомендациям. В случае необходимости узнайте отзывы клиентов и посмотрите, как долго монтажная компания занимается отоплением и сколько проектов она реализовала», — советует представитель Палаты возобновляемых источников энергии Мартин Микеска.
Ими пользуется четверть миллиона домохозяйств
По словам Карла Напрстке, директора поставщика Woltair, покупка насоса — это еще не все. «Каждая качественная компания должна правильно выполнить установку и предлагать клиентам регулярное обслуживание», — сказал Напрстке в интервью Novinky.
В прошлом году в Чехии было приобретено 26 000 тепловых насосов, и в конце года их общее количество превысило четверть миллиона. По словам Потуцкого, насос является предпочтительным способом отопления в новых зданиях. Однако, учитывая значительную экономию, он становится все более популярным и при реконструкции.
«Тепловые насосы работают по принципу отбора тепловой энергии из окружающей среды и ее передачи в дом, тем самым обогревая его. Проще говоря, они переносят тепло из одного места в другое, но не производят тепло активно, благодаря чему потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем другие типы отопления», — пояснил Потуцкий.
Установки для производства тепла не нуждаются в топливе, примерно три четверти тепловой энергии «всасывается» из окружающей среды, а четверть берется из электрической сети.
Учитывая снижение цен на электроэнергию и удешевление регулируемой составляющей при отоплении электричеством, в этом году эксплуатация теплового насоса обойдется на 15% дешевле, чем в прошлом году. «Однако выгодность инвестиций, конечно, зависит от качества продукта и установки», — отметил Потуцкий.