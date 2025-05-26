Каждый седьмой тепловой насос в Чехии установлен неправильно

Новости 420on 26 мая 2025 13:30 274

Они малоэффективны и быстро выходят из строя. Большое количество тепловых насосов в Чехии установлено неправильно. Недостатки имеют до 15% устройств, обеспечивающих отопление и нагрев воды в частных домах и офисных зданиях. Перед выбором монтажной компании необходимо проверять отзывы клиентов и обращаться только к проверенным компаниям.