Детская проституция, нищета и дискриминация цыган, описывает немецкая газета чешский район
26 мая 2025
16:30
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Место нищеты, систематической дискриминации и изоляции цыган. Так описывает немецкая газета Bild чешский район Пржедлице в Устецком крае, который, по мнению газеты, стал благодатной почвой для эксплуатации и проституции, в том числе детской. Согласно репортажу, сюда за дешевым сексом, который стоит от 10 евро (250 крон), едут не только немецкие граждане.
«Во дворах небольшого района Пржедлице гниют отходы, а по улицам разносится запах выхлопных газов с близлежащего химического завода. Но среди едва терпимого запаха витает сладкий аромат. Он исходит от дешевого парфюма молодых проституток, которые продают себя здесь немецким мужчинам за 10 евро».
Так начинается репортаж немецкой газеты Bild, которая отправилась на место после недавнего успешного раскрытия дела о детской проституции в изолированном районе Усти-над-Лабем — Пржедлице. В марте этого года полиция обвинила 50-летнего мужчину, который приезжал сюда как ремонтник и обращался за сексуальными услугами к молодым девушкам.
По данным полиции, пострадавших девушек было 12 — все в возрасте от 10 до 17 лет. За сексуальные услуги они получали вознаграждение в виде еды и сумм от 500 до 30 000 крон. Обвинение также было предъявлено супружеской паре, которая в течение четырех лет в прошлом десятилетии посылала свою несовершеннолетнюю дочь за плату предоставлять сексуальные услуги дальнобойщикам.
Пржедлице находится примерно в 15 километрах от границы с Германией, поэтому значительную часть клиентов местных проституток составляют и немцы. «Детская проституция здесь обычное явление. Это якобы норма, которая ни при каких обстоятельствах не должна быть признана допустимой. Но многие немцы приезжают сюда именно из-за молодых девушек», — цитирует Bild местного жителя.
О своем «ремесле» газете, по данным которой в Пржедлице многие цыгане страдают от дискриминации и изоляции, рассказала также 20-летняя проститутка Яна. Цены за секс она устанавливает от 10 до 20 евро. «Из-за моих четырех детей. И потому что у меня нет другого выхода», — объясняет она свои мотивы, после того как демонстрирует грудь немецкому водителю. «Иногда приходят даже дети», — добавляет Яна Bild.
Так начинается репортаж немецкой газеты Bild, которая отправилась на место после недавнего успешного раскрытия дела о детской проституции в изолированном районе Усти-над-Лабем — Пржедлице. В марте этого года полиция обвинила 50-летнего мужчину, который приезжал сюда как ремонтник и обращался за сексуальными услугами к молодым девушкам.
По данным полиции, пострадавших девушек было 12 — все в возрасте от 10 до 17 лет. За сексуальные услуги они получали вознаграждение в виде еды и сумм от 500 до 30 000 крон. Обвинение также было предъявлено супружеской паре, которая в течение четырех лет в прошлом десятилетии посылала свою несовершеннолетнюю дочь за плату предоставлять сексуальные услуги дальнобойщикам.
Пржедлице находится примерно в 15 километрах от границы с Германией, поэтому значительную часть клиентов местных проституток составляют и немцы. «Детская проституция здесь обычное явление. Это якобы норма, которая ни при каких обстоятельствах не должна быть признана допустимой. Но многие немцы приезжают сюда именно из-за молодых девушек», — цитирует Bild местного жителя.
О своем «ремесле» газете, по данным которой в Пржедлице многие цыгане страдают от дискриминации и изоляции, рассказала также 20-летняя проститутка Яна. Цены за секс она устанавливает от 10 до 20 евро. «Из-за моих четырех детей. И потому что у меня нет другого выхода», — объясняет она свои мотивы, после того как демонстрирует грудь немецкому водителю. «Иногда приходят даже дети», — добавляет Яна Bild.