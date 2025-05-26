Детская проституция, нищета и дискриминация цыган, описывает немецкая газета чешский район

Новости и статьи 26 мая 2025 16:30 902

Место нищеты, систематической дискриминации и изоляции цыган. Так описывает немецкая газета Bild чешский район Пржедлице в Устецком крае, который, по мнению газеты, стал благодатной почвой для эксплуатации и проституции, в том числе детской. Согласно репортажу, сюда за дешевым сексом, который стоит от 10 евро (250 крон), едут не только немецкие граждане.