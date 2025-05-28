Россиянин продает чешский замок. Его поведение по отношению к соседям стало темой для фильма

Новости 420on 28 мая 2025 08:00 1761

Ситуация вокруг замка у Долни-Олешнице в Трутновском районе, владельцем которого является Алексей Захаров, стала темой фильма «Год садовника». Сейчас историческое здание в предгорьях Крконош выставлено на продажу риелторским агентством.