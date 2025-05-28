Россиянин продает чешский замок. Его поведение по отношению к соседям стало темой для фильма
28 мая 2025
08:00
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Ситуация вокруг замка у Долни-Олешнице в Трутновском районе, владельцем которого является Алексей Захаров, стала темой фильма «Год садовника». Сейчас историческое здание в предгорьях Крконош выставлено на продажу риелторским агентством.
Один из чешских замков, которые в прошлом купили состоятельные россияне, выставлен на продажу. Историческое здание недалеко от Долни-Олешнице в Трутновском районе, владельцем которого через компанию Great Parkland является Алексей Захаров, появилось в предложении риелторского сайта.
Цена не указана, но ее раскрыла риелтор Наталья Сергеева. «Владелец просит 375 миллионов крон», — сообщила она по запросу редакции.
Речь идет о целом замковом комплексе под названием Нове-Замки, который вместе с прилегающими землями занимает почти 400 000 квадратных метров.
Алексей Захаров как владелец замка прославился прежде всего тем, как он и его люди очень грубо, даже с применением насилия, обращались с владельцем соседнего садоводческого хозяйства Рене Мандисом. Русский бизнесмен также хотел выкупить его недвижимость. Еще в 2011 году этот случай подробно описал еженедельник Respekt, а затем он стал темой для нашумевшего фильма «Год садовника» с Олдржихом Кайзером в главной роли.
Почему Захаров решил продать свой комплекс недвижимости, риелтор не сообщила. «Я из агентства недвижимости и меня абсолютно не интересует, почему он продает, по каким причинам. Это не мое дело, я не хочу даже об этом спекулировать», — ответила она на вопросы. Редакция также попросила предоставить контакты Захарова, который ранее избегал СМИ. «Это невозможно», — ответила риелтор.
По имеющейся информации, Захаров уже не использует замок. «Замок закрыт, ворота заперты, это все, что я знаю», — ответила на вопрос редакции мэр Долни-Олешнице Радослава Черманова. О том, что объект выставлен на продажу, она, по ее словам, также узнала благодаря сайту агентства недвижимости.
Замок был построен в конце XVI века Вальдштейнами. Первоначально одноэтажное ренессансное здание в 1880–1890 годах было расширено за счет пристройки южного крыла с башней, в которой находится часовня с механическими и солнечными часами.
Согласно предложению риелторского сайта, оба здания имеют 43 комнаты, холлы, лестницы, кухни, склады, подсобные помещения и погреба. Прилегающая к замку недвижимость включает в себя сельскохозяйственные угодья, водоем и земельные участки, предназначенные под застройку.
Как уже писал Seznam Zprávy, богатые россияне в прошлом вкладывали огромные средства в чешские замки и другие исторические памятники. Речь идет о более чем двух десятках общеизвестных объектов.
Например, Сергей Майзус, российский бизнесмен из Калининградской области, приобрел в Чехии три замка (Хотковины, Немышль, Горни-Маршов). Еще четыре (Радовесница, Польне-Водерады, Стары-Грожатов, Быхоры) купила компания ElitProfit российского предпринимателя Александра Сбоева.
Однако в связи с войной на Украине они начали уходить из Чехии. Упомянутому Майзусу чешские власти отказали в просьбе о временном проживании.
Цена не указана, но ее раскрыла риелтор Наталья Сергеева. «Владелец просит 375 миллионов крон», — сообщила она по запросу редакции.
Речь идет о целом замковом комплексе под названием Нове-Замки, который вместе с прилегающими землями занимает почти 400 000 квадратных метров.
Алексей Захаров как владелец замка прославился прежде всего тем, как он и его люди очень грубо, даже с применением насилия, обращались с владельцем соседнего садоводческого хозяйства Рене Мандисом. Русский бизнесмен также хотел выкупить его недвижимость. Еще в 2011 году этот случай подробно описал еженедельник Respekt, а затем он стал темой для нашумевшего фильма «Год садовника» с Олдржихом Кайзером в главной роли.
Почему Захаров решил продать свой комплекс недвижимости, риелтор не сообщила. «Я из агентства недвижимости и меня абсолютно не интересует, почему он продает, по каким причинам. Это не мое дело, я не хочу даже об этом спекулировать», — ответила она на вопросы. Редакция также попросила предоставить контакты Захарова, который ранее избегал СМИ. «Это невозможно», — ответила риелтор.
По имеющейся информации, Захаров уже не использует замок. «Замок закрыт, ворота заперты, это все, что я знаю», — ответила на вопрос редакции мэр Долни-Олешнице Радослава Черманова. О том, что объект выставлен на продажу, она, по ее словам, также узнала благодаря сайту агентства недвижимости.
Замок был построен в конце XVI века Вальдштейнами. Первоначально одноэтажное ренессансное здание в 1880–1890 годах было расширено за счет пристройки южного крыла с башней, в которой находится часовня с механическими и солнечными часами.
Согласно предложению риелторского сайта, оба здания имеют 43 комнаты, холлы, лестницы, кухни, склады, подсобные помещения и погреба. Прилегающая к замку недвижимость включает в себя сельскохозяйственные угодья, водоем и земельные участки, предназначенные под застройку.
Как уже писал Seznam Zprávy, богатые россияне в прошлом вкладывали огромные средства в чешские замки и другие исторические памятники. Речь идет о более чем двух десятках общеизвестных объектов.
Например, Сергей Майзус, российский бизнесмен из Калининградской области, приобрел в Чехии три замка (Хотковины, Немышль, Горни-Маршов). Еще четыре (Радовесница, Польне-Водерады, Стары-Грожатов, Быхоры) купила компания ElitProfit российского предпринимателя Александра Сбоева.
Однако в связи с войной на Украине они начали уходить из Чехии. Упомянутому Майзусу чешские власти отказали в просьбе о временном проживании.