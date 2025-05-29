Конкуренция сработала: супермаркеты в Германии снижают цены на все подряд, а в Чехии скидок нет
29 мая 2025
08:00
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В немецких супермаркетах разразилась ценовая война. Lidl, Aldi, Rewe, Penny & Co. после многих лет подорожания снижают цены на сотни продуктов. Ассортимент широк: от багетов до чипсов, макаронных изделий, лимонадов, сладостей, вина и сахара. Цены на некоторые продукты снижаются до 35%, сообщает газета Berliner Morgenpost. Чешские филиалы супермаркетов не собираются снижать цены. Они снова говорят о «специфическом рынке».
Супермаркет Lidl в пятницу в пресс-релизе объявил о «крупнейшем снижении цен в истории» компании. Компания Aldi не хотела отставать и объявила о снижении цен в своих сетях в выходные дни. Супермаркеты Rewe, Penny, Edeka и Netto намерены последовать их примеру, пишет сайт газеты Berliner Morgenpost.
Lidl хочет снизить цены на 500 товаров. «Благодаря долгосрочным справедливым соглашениям с поставщиками и большим объемам закупок мы можем снижать цены», — говорится в заявлении.
Aldi уже в этом году снизил цены на тысячу наименований товаров. «Rewe и Penny также снизят цены во всех группах товаров на сопоставимые позиции», — заявила пресс-секретарь Rewe. Edeka хочет снизить цены «на все аналогичные позиции в той же степени, что и Aldi». Это касается в первую очередь собственных брендов.
«Мы будем снижать цены как можно быстрее, но может пройти один или два дня, прежде чем снижение цен отразится во всех магазинах», — сказал представитель Edeka.
Цены на продукты питания после пандемии коронавируса резко увеличились, отмечает газета. С 2020 года они выросли более чем на 36%, сообщает Федеральное статистическое управление. «Объявленное снижение цен является лишь корректировкой», — говорит Армин Валет из потребительского центра в Гамбурге. «Даже если цены сейчас снижаются, потребители все равно платят за продукты значительно больше, чем несколько лет назад», — добавил он.
В некоторых случаях, по его мнению, корректировка происходит с опозданием, «поскольку цены на продукты питания в некоторых случаях выросли несоразмерно». В то же время он отметил, что многие производители, чтобы сохранить стабильную цену реализации, в последние годы уменьшили размер упаковок. «Будет ли снижение цен постоянным или это просто рекламный ход, станет ясно со временем, когда цены будут отслеживаться», — говорит Лиза Фёлькель из Федерации немецких потребительских организаций.
В Чехии скидок не будет
Чешский филиал Lidl не будет следовать примеру немецкой материнской сети, которая на постоянной основе снизит цены на 500 товаров.
«Компания Lidl Česká republika предлагает продукты по самым низким ценам на рынке в течение длительного времени. Поэтому в настоящее время мы не планируем проводить акцию, подобную той, что проходит в Германии», — сказала Novinky представительница сети в Чехии Элишка Фрошoва Стехликова.
Она утверждает, что каждая местная компания Lidl разрабатывает свою стратегию независимо от других стран.
«Billa предлагает своим покупателям на долгосрочной основе, не только в обычных магазинах, но и в интернет-магазине, продукты по самым выгодным ценам. Каждую неделю мы снижаем цены на сотни продуктов в рамках специальных предложений в наших рекламных листовках. В настоящее время мы не планируем одноразовое снижение цен на продукты», — сообщила Novinky пресс-секретарь магазинов Billa Дана Братанкова.
Специфический рынок
Пресс-секретарь Kaufland Рената Майерл также косвенно подтвердила, что никаких массовых снижений цен по примеру Германии не планируется.
«Каждая страна имеет свой специфический рынок, к которому адаптирована вся стратегия промоакций и ценообразования. Конкурентная ситуация в разных странах очень различна, так же как и доля промоакций и отдельные кампании сетей, поэтому их нельзя сравнивать», — сказала Майерл Novinky.
В то же время она утверждает, что в Чехии сеть управляет акциями и ценообразованием таким образом, чтобы предлагать «самые выгодные цены на продукцию на рынке».
О специфике чешского рынка магазины и компании говорили, когда им нужно было объяснить, почему в других странах они продают те же продукты более высокого качества, чем в Чехии. Или почему те же продукты в других странах дешевле.
Lidl хочет снизить цены на 500 товаров. «Благодаря долгосрочным справедливым соглашениям с поставщиками и большим объемам закупок мы можем снижать цены», — говорится в заявлении.
Aldi уже в этом году снизил цены на тысячу наименований товаров. «Rewe и Penny также снизят цены во всех группах товаров на сопоставимые позиции», — заявила пресс-секретарь Rewe. Edeka хочет снизить цены «на все аналогичные позиции в той же степени, что и Aldi». Это касается в первую очередь собственных брендов.
«Мы будем снижать цены как можно быстрее, но может пройти один или два дня, прежде чем снижение цен отразится во всех магазинах», — сказал представитель Edeka.
Цены на продукты питания после пандемии коронавируса резко увеличились, отмечает газета. С 2020 года они выросли более чем на 36%, сообщает Федеральное статистическое управление. «Объявленное снижение цен является лишь корректировкой», — говорит Армин Валет из потребительского центра в Гамбурге. «Даже если цены сейчас снижаются, потребители все равно платят за продукты значительно больше, чем несколько лет назад», — добавил он.
В некоторых случаях, по его мнению, корректировка происходит с опозданием, «поскольку цены на продукты питания в некоторых случаях выросли несоразмерно». В то же время он отметил, что многие производители, чтобы сохранить стабильную цену реализации, в последние годы уменьшили размер упаковок. «Будет ли снижение цен постоянным или это просто рекламный ход, станет ясно со временем, когда цены будут отслеживаться», — говорит Лиза Фёлькель из Федерации немецких потребительских организаций.
В Чехии скидок не будет
Чешский филиал Lidl не будет следовать примеру немецкой материнской сети, которая на постоянной основе снизит цены на 500 товаров.
«Компания Lidl Česká republika предлагает продукты по самым низким ценам на рынке в течение длительного времени. Поэтому в настоящее время мы не планируем проводить акцию, подобную той, что проходит в Германии», — сказала Novinky представительница сети в Чехии Элишка Фрошoва Стехликова.
Она утверждает, что каждая местная компания Lidl разрабатывает свою стратегию независимо от других стран.
«Billa предлагает своим покупателям на долгосрочной основе, не только в обычных магазинах, но и в интернет-магазине, продукты по самым выгодным ценам. Каждую неделю мы снижаем цены на сотни продуктов в рамках специальных предложений в наших рекламных листовках. В настоящее время мы не планируем одноразовое снижение цен на продукты», — сообщила Novinky пресс-секретарь магазинов Billa Дана Братанкова.
Специфический рынок
Пресс-секретарь Kaufland Рената Майерл также косвенно подтвердила, что никаких массовых снижений цен по примеру Германии не планируется.
«Каждая страна имеет свой специфический рынок, к которому адаптирована вся стратегия промоакций и ценообразования. Конкурентная ситуация в разных странах очень различна, так же как и доля промоакций и отдельные кампании сетей, поэтому их нельзя сравнивать», — сказала Майерл Novinky.
В то же время она утверждает, что в Чехии сеть управляет акциями и ценообразованием таким образом, чтобы предлагать «самые выгодные цены на продукцию на рынке».
О специфике чешского рынка магазины и компании говорили, когда им нужно было объяснить, почему в других странах они продают те же продукты более высокого качества, чем в Чехии. Или почему те же продукты в других странах дешевле.