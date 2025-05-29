Конкуренция сработала: супермаркеты в Германии снижают цены на все подряд, а в Чехии скидок нет

Новости 420on 29 мая 2025 08:00 1286

В немецких супермаркетах разразилась ценовая война. Lidl, Aldi, Rewe, Penny & Co. после многих лет подорожания снижают цены на сотни продуктов. Ассортимент широк: от багетов до чипсов, макаронных изделий, лимонадов, сладостей, вина и сахара. Цены на некоторые продукты снижаются до 35%, сообщает газета Berliner Morgenpost. Чешские филиалы супермаркетов не собираются снижать цены. Они снова говорят о «специфическом рынке».