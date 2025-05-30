Иностранец уснул в общественном туалете в Чехии. Теперь ему грозит депортация
30 мая 2025
10:30
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Спать в туалете плохо, особенно если он общественный. Об этом уже знает 38-летний иностранец, который переночевал в кабине туалета одного из фаст-фудов в центре Пльзени на Американской улице. Его разбудили полицейские, которые после проверки обнаружили для него неприятный факт — у него нет необходимых документов для пребывания в Чехии.
На нежелательного спящего человека обратила внимание сотрудница заведения при проверке туалетов.
«Она наткнулась на запертую кабинку и спящего посетителя», — сообщила пресс-секретарь городской полиции Пльзень Яна Пужманова. «Неоднократные стуки и крики остались без ответа, и ей не осталось ничего другого, как вызвать городскую полицию.
По прибытии патруля женщина достала запасной ключ и открыла кабинку. В этот момент мужчина проснулся и к своему удивлению увидел лица полицейских», — сообщила Пужманова.
Мужчины помогли иностранцу выйти и проверили его личные данные. «В результате было установлено, что это иностранец, который находится на территории Чешской Республики нелегально. На место были немедленно вызваны сотрудники отдела по делам иностранцев, которые определят дальнейшие действия. Итак, похоже, что туалетная сиеста ему дорого обошлась», — заключила Пужманова.
«Она наткнулась на запертую кабинку и спящего посетителя», — сообщила пресс-секретарь городской полиции Пльзень Яна Пужманова. «Неоднократные стуки и крики остались без ответа, и ей не осталось ничего другого, как вызвать городскую полицию.
По прибытии патруля женщина достала запасной ключ и открыла кабинку. В этот момент мужчина проснулся и к своему удивлению увидел лица полицейских», — сообщила Пужманова.
Мужчины помогли иностранцу выйти и проверили его личные данные. «В результате было установлено, что это иностранец, который находится на территории Чешской Республики нелегально. На место были немедленно вызваны сотрудники отдела по делам иностранцев, которые определят дальнейшие действия. Итак, похоже, что туалетная сиеста ему дорого обошлась», — заключила Пужманова.