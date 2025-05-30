Иностранец уснул в общественном туалете в Чехии. Теперь ему грозит депортация

Новости 420on 30 мая 2025 10:30 1100

Спать в туалете плохо, особенно если он общественный. Об этом уже знает 38-летний иностранец, который переночевал в кабине туалета одного из фаст-фудов в центре Пльзени на Американской улице. Его разбудили полицейские, которые после проверки обнаружили для него неприятный факт — у него нет необходимых документов для пребывания в Чехии.