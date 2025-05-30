Ее признали мертвой. Женщина из Пльзеня открыла глаза в гробу

Вызванные парамедики установили, что пожилая женщина действительно жива, и доставили ее в больницу.



«Наш операционный центр получил звонок рано утром, в ходе которого оператор следовал действующим рекомендациям профессионального сообщества и методике действий в ситуациях, связанных со смертью пациента. После этой процедуры весь инцидент был передан коронеру», — сказал представитель службы скорой помощи.



По его словам, поздним утром с того же адреса поступил еще один звонок, на этот раз из похоронной службы, сотрудники которой обнаружили у человека признаки дыхательной активности.



«Оперативный центр немедленно направил на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывший врач определил основные жизненные показатели женщины, после чего машина скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение», — добавил он.



Полиция уже расследует возможные неправомерные действия коронера.



«Мы расследуем все обстоятельства дела. Юридическая квалификация еще не определена», — сказала представитель полиции.



Владелец похоронной службы не захотел комментировать это дело и повесил трубку.