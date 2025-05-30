Ее признали мертвой. Женщина из Пльзеня открыла глаза в гробу
30 мая 2025
15:00
1175
Полиция Пльзеня расследует необычный случай с утра пятницы. Пожилой мужчина сообщил о внезапной смерти жены. На месте коронер констатировал смерть женщины (78 лет), но она открыла глаза и начала дышать после того, как ее положили в гроб.
Вызванные парамедики установили, что пожилая женщина действительно жива, и доставили ее в больницу.
«Наш операционный центр получил звонок рано утром, в ходе которого оператор следовал действующим рекомендациям профессионального сообщества и методике действий в ситуациях, связанных со смертью пациента. После этой процедуры весь инцидент был передан коронеру», — сказал представитель службы скорой помощи.
По его словам, поздним утром с того же адреса поступил еще один звонок, на этот раз из похоронной службы, сотрудники которой обнаружили у человека признаки дыхательной активности.
«Оперативный центр немедленно направил на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывший врач определил основные жизненные показатели женщины, после чего машина скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение», — добавил он.
Полиция уже расследует возможные неправомерные действия коронера.
«Мы расследуем все обстоятельства дела. Юридическая квалификация еще не определена», — сказала представитель полиции.
Владелец похоронной службы не захотел комментировать это дело и повесил трубку.
«Наш операционный центр получил звонок рано утром, в ходе которого оператор следовал действующим рекомендациям профессионального сообщества и методике действий в ситуациях, связанных со смертью пациента. После этой процедуры весь инцидент был передан коронеру», — сказал представитель службы скорой помощи.
По его словам, поздним утром с того же адреса поступил еще один звонок, на этот раз из похоронной службы, сотрудники которой обнаружили у человека признаки дыхательной активности.
«Оперативный центр немедленно направил на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывший врач определил основные жизненные показатели женщины, после чего машина скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение», — добавил он.
Полиция уже расследует возможные неправомерные действия коронера.
«Мы расследуем все обстоятельства дела. Юридическая квалификация еще не определена», — сказала представитель полиции.
Владелец похоронной службы не захотел комментировать это дело и повесил трубку.