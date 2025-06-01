Чешские СМИ: в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд Климов-Москва, 7 погибших и 47 раненых

Новости 420on 1 июня 2025 09:05 1229

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения моста в Выгоничском районе был подрыв. Всего через несколько часов в Курской области обрушился еще один мост, в результате чего сошел с рельсов грузовой поезд.