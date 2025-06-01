Чешские СМИ: в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд Климов-Москва, 7 погибших и 47 раненых
1 июня 2025
09:05
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения моста в Выгоничском районе был подрыв. Всего через несколько часов в Курской области обрушился еще один мост, в результате чего сошел с рельсов грузовой поезд.
В ночь на воскресенье произошел сход с рельсов локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86, следовавшего по маршруту Климов — Москва. По предварительной информации пострадали 47 человек, из них 3 ребенка, — всем оказывается помощь. Погибли 7 человек.
Поврежденные пути восстанавливают: демонтируют фрагменты моста и освобождают ж/д полотна. Работают два ремонтно-восстановительных поезда и две единицы инженерной техники. Ликвидируют аварию порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.
По данным властей, мост обрушился в результате внешнего воздействия. Всего через несколько часов в Курской области обрушился еще один мост, в результате чего сошел с рельсов грузовой поезд.
В поезде находилось в общей сложности 388 пассажиров. На месте происшествия работали 180 человек с помощью шестидесяти единиц техники. Власти направили для транспортировки тяжелораненых вертолеты скорой помощи. Спасательные работы на месте обрушения моста продолжаются.
По словам Богомаза, мост обрушился в результате взрыва. Об этом сообщает агентство ТАСС. Российский сенатор Андрей Клишас уже обвинил в этом Украину. По его мнению, это свидетельствует о «террористическом характере киевского режима». На российских общественных форумах в качестве вероятной причины обрушения моста также называют взрыв, пишет украинский сайт «Правда».
По данным Московской железной дороги, поезд, который сошел с рельсов в Брянской области, следовал из Москвы в Климов в западной части России. В заявлении говорится, что мост был поврежден «в результате незаконного вмешательства в транспортные операции». Дальнейшие подробности не уточняются.
Российский телеграм-канал «База», который часто публикует информацию из источников в силовых структурах, написал, что, по предварительным данным, мост в Брянске был взорван. Однако никаких доказательств своих утверждений он не привел.
Украина пока не прокомментировала инцидент, сообщает агентство Reuters.
С момента начала войны в Украине, которую более трех лет назад развязала Москва, страны обстреливают друг друга через границу и атакуют с помощью дронов. Из Украины наносятся удары по Брянской, Курской и Белгородской областям.
Поврежденные пути восстанавливают: демонтируют фрагменты моста и освобождают ж/д полотна. Работают два ремонтно-восстановительных поезда и две единицы инженерной техники. Ликвидируют аварию порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.
По данным властей, мост обрушился в результате внешнего воздействия. Всего через несколько часов в Курской области обрушился еще один мост, в результате чего сошел с рельсов грузовой поезд.
В поезде находилось в общей сложности 388 пассажиров. На месте происшествия работали 180 человек с помощью шестидесяти единиц техники. Власти направили для транспортировки тяжелораненых вертолеты скорой помощи. Спасательные работы на месте обрушения моста продолжаются.
По словам Богомаза, мост обрушился в результате взрыва. Об этом сообщает агентство ТАСС. Российский сенатор Андрей Клишас уже обвинил в этом Украину. По его мнению, это свидетельствует о «террористическом характере киевского режима». На российских общественных форумах в качестве вероятной причины обрушения моста также называют взрыв, пишет украинский сайт «Правда».
По данным Московской железной дороги, поезд, который сошел с рельсов в Брянской области, следовал из Москвы в Климов в западной части России. В заявлении говорится, что мост был поврежден «в результате незаконного вмешательства в транспортные операции». Дальнейшие подробности не уточняются.
Российский телеграм-канал «База», который часто публикует информацию из источников в силовых структурах, написал, что, по предварительным данным, мост в Брянске был взорван. Однако никаких доказательств своих утверждений он не привел.
Украина пока не прокомментировала инцидент, сообщает агентство Reuters.
С момента начала войны в Украине, которую более трех лет назад развязала Москва, страны обстреливают друг друга через границу и атакуют с помощью дронов. Из Украины наносятся удары по Брянской, Курской и Белгородской областям.