К концу 2024 года ипотечные кредиты были на 9 245 крон дороже аренды

Новости 420on 2 июня 2025 08:00 809

В декабре прошлого года ежемесячный платеж по ипотеке на покупку квартиры был на 9 245 крон дороже, чем месячная арендная плата. По сравнению с ноябрем разница сократилась на 287 крон, но по сравнению с последним месяцем 2023 года сумма выросла на 459 крон. Большая выгода аренды жилья обусловлена прежде всего быстро растущими ценами на квартиры, которые увеличиваются быстрее, чем арендная плата. Даже снижение процентных ставок по ипотечным кредитам не успевает компенсировать рост цен на квартиры.