В Чехии растет интерес к изготовлению паспортов экспресс

Сейчас, перед летом, в органах власти больше всего работы. Люди приходят за экспресс-паспортами уже ранним утром. «Я обнаружила, что срок действия моего паспорта истекает примерно через четыре месяца. Однако некоторые страны требуют шесть месяцев, о чем я не знала», — объясняет свой интерес к ускоренному оформлению Камила Йировцова, которая во вторник отправляется в Тунис. По ее мнению, стресс в аэропорту из-за того, пропустят ли ее на самолет, не стоит того.



Самый быстрый способ получить паспорт — в течение 24 часов, но за эту услугу нужно доплатить. В то время как стандартный документ, выдаваемый в течение 30 дней, стоит 600 крон, экспресс-паспорт обойдется в 6 000. Кроме того, его можно получить только в отделении Министерства внутренних дел в Праге.



Однако количество заявок на паспорта в последнюю минуту снижается по сравнению с прошлым годом. В этом году министерство зарегистрировало почти 670 случаев. «Не всегда приятно платить такой высокий административный сбор. Но я могу их похвалить», — говорит Ян Стибитц, начальник отдела гражданских удостоверений и проездных документов граждан из упомянутого министерства.



Некоторые люди на всякий случай оформляют новый паспорт за несколько месяцев до срока. «Оформление проходит гладко, клиенты активно пользуются возможностью записаться на прием», — описывает ситуацию руководитель отдела документов для путешествий муниципалитета Чешсе-Будейовице Катерина Соукупова. Аналогичная ситуация наблюдается и в Праге. В седьмом районе города ежедневно обрабатывается около ста заявлений. Однако ожидается, что в ближайшие дни их количество увеличится.