Президент Чехии подписал закон о помощи людям, оказавшимся в жилищной нужде
4 июня 2025
09:30
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Закон о поддержке жилищного строительства призван помочь людям, оказавшимся в жилищной нужде, путем предоставления консультаций или, например, гарантий для арендодателей.
С следующего года людям, оказавшимся в ситуации жилищной нужды, будет помогать новый закон о поддержке жилищного строительства. Закон подписал президент Петр Павел. Закон предусматривает, например, создание сети контактных пунктов, которые будут предоставлять консультации по предотвращению потери жилья. Также планируется создать добровольную систему гарантий для частных владельцев квартир, так называемое жилье с гарантией, и выплаты для муниципалитетов, которые сдают свои квартиры людям, нуждающимся в жилье.
Министерство местного развития, которое представило закон, надеется, что благодаря гарантиям владельцы квартир будут более охотно предлагать свои квартиры в систему для сдачи в аренду. Противники закона во время дебатов в парламенте, напротив, утверждали, что это не приведет к увеличению количества квартир в системе.
Закон призван помочь домохозяйствам с доходом до 1,43 прожиточного минимума. Противники этого ограничения возражают, что речь идет о несоразмерном сужении. Министр местного развития Петр Кулганек (от STAN) ранее заявлял, что в Чехии более 160 000 человек испытывают жилищную нужду. По его словам, в десять раз больше людей сталкиваются с такими проблемами с жильем, которые могут привести к его потере.
Люди, оказавшиеся в жилищной нужде, смогут легче получить жилье в муниципальных, кооперативных или частных квартирах. По его мнению, закон также позволит включить в систему жилищного строительства больше квартир, поскольку их владельцы не будут бояться сдавать их в аренду. Однако критики закона с этим не согласны.
В первый год функционирования закона расходы государственного бюджета составят 600 миллионов крон, а после полного вступления в силу — 1,5 миллиарда крон. Однако министр Кулганек ранее уже указывал, что уже сейчас жилищная проблема обходится государственному бюджету в 4,1 миллиарда крон. По его мнению, закон представляет собой эффективный инструмент, с помощью которого в других странах удалось обуздать жилищную проблему. Кроме того, по его мнению, он содержит ряд мер защиты от так называемых торговцев бедностью, чтобы он не был для них прибыльным, и должен создать альтернативу для этого сегмента.
Контактных пунктов должно быть создано 115. Они будут создаваться в основном в районах, где проживает большое количество людей, подверженных риску потери жилья, и где находятся центры занятости. Другие муниципалитеты смогут добровольно решить, создавать ли им контактные пункты. Контактные пункты будут получать субсидии на осуществление государственного управления.
Закон также предусматривает так называемую переходную помощь. Она будет действовать по истечении двухлетнего срока поддержки, и если клиент впоследствии переедет в другую квартиру, он будет получать помощь в новом жилье еще в течение двух месяцев. Решение о том, находится ли заявитель в жилищной нужде, будет принимать орган по трудоустройству. Он будет выдавать обязательное заключение контактному пункту.
За принятие закона ранее выступила и Чешская палата архитекторов, которая обратилась к сенаторам с открытым письмом. По ее мнению, это первый шаг к системному решению проблемы жилищной нужды. По мнению экспертов из инициативы «За жилье», благодаря этому закону Чехия может рассчитывать на системное закрепление инструментов предотвращения и решения проблемы жилищной нужды. Закон приветствовали организации «Человек в беде», «Армия спасения» и Чешская ассоциация стрит-работников.
Министерство местного развития, которое представило закон, надеется, что благодаря гарантиям владельцы квартир будут более охотно предлагать свои квартиры в систему для сдачи в аренду. Противники закона во время дебатов в парламенте, напротив, утверждали, что это не приведет к увеличению количества квартир в системе.
Закон призван помочь домохозяйствам с доходом до 1,43 прожиточного минимума. Противники этого ограничения возражают, что речь идет о несоразмерном сужении. Министр местного развития Петр Кулганек (от STAN) ранее заявлял, что в Чехии более 160 000 человек испытывают жилищную нужду. По его словам, в десять раз больше людей сталкиваются с такими проблемами с жильем, которые могут привести к его потере.
Люди, оказавшиеся в жилищной нужде, смогут легче получить жилье в муниципальных, кооперативных или частных квартирах. По его мнению, закон также позволит включить в систему жилищного строительства больше квартир, поскольку их владельцы не будут бояться сдавать их в аренду. Однако критики закона с этим не согласны.
В первый год функционирования закона расходы государственного бюджета составят 600 миллионов крон, а после полного вступления в силу — 1,5 миллиарда крон. Однако министр Кулганек ранее уже указывал, что уже сейчас жилищная проблема обходится государственному бюджету в 4,1 миллиарда крон. По его мнению, закон представляет собой эффективный инструмент, с помощью которого в других странах удалось обуздать жилищную проблему. Кроме того, по его мнению, он содержит ряд мер защиты от так называемых торговцев бедностью, чтобы он не был для них прибыльным, и должен создать альтернативу для этого сегмента.
Контактных пунктов должно быть создано 115. Они будут создаваться в основном в районах, где проживает большое количество людей, подверженных риску потери жилья, и где находятся центры занятости. Другие муниципалитеты смогут добровольно решить, создавать ли им контактные пункты. Контактные пункты будут получать субсидии на осуществление государственного управления.
Закон также предусматривает так называемую переходную помощь. Она будет действовать по истечении двухлетнего срока поддержки, и если клиент впоследствии переедет в другую квартиру, он будет получать помощь в новом жилье еще в течение двух месяцев. Решение о том, находится ли заявитель в жилищной нужде, будет принимать орган по трудоустройству. Он будет выдавать обязательное заключение контактному пункту.
За принятие закона ранее выступила и Чешская палата архитекторов, которая обратилась к сенаторам с открытым письмом. По ее мнению, это первый шаг к системному решению проблемы жилищной нужды. По мнению экспертов из инициативы «За жилье», благодаря этому закону Чехия может рассчитывать на системное закрепление инструментов предотвращения и решения проблемы жилищной нужды. Закон приветствовали организации «Человек в беде», «Армия спасения» и Чешская ассоциация стрит-работников.