Президент Чехии подписал закон о помощи людям, оказавшимся в жилищной нужде

Новости 420on 4 июня 2025 09:30 1211

Закон о поддержке жилищного строительства призван помочь людям, оказавшимся в жилищной нужде, путем предоставления консультаций или, например, гарантий для арендодателей.