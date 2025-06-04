Вечером в Чехии ожидаются грозы, возможны порывы ветра до 110 км/ч
4 июня 2025
15:30
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В среду через территорию республики пройдет волнообразный холодный фронт с очень сильными грозами, о которых Чешский гидрометеорологический институт предупреждает со вторника. В основном они затронут Богемию и западную часть Моравии. Ожидаются проливные дожди, очень сильный порывистый ветер и крупный град. Гроза придет вечером и в первой половине ночи на четверг. Есть риск, что грозы будут опасными из-за так называемого ветрового сдвига.
В среду в течение дня на большей части территории будет преобладать от частично облачного до почти ясного неба, за исключением северо-западной и северной Чехии, где будет облачно.
После полудня температура достигнет 25-30°C перед фронтом. Первые ливни и грозы могут появиться во второй половине дня. Ближе к вечеру в Чехии облачность и грозы будут усиливаться с юго-запада и могут быть очень сильными. Они будут сопровождаться порывистым ветром до 110 километров в час, в исключительных случаях больше.
Появится град, особенно в отдельных грозовых очагах, его размер может достигать 3-5 сантиметров, а иногда и больше. Фронт покинет территорию страны во второй половине ночи в четверг.
Прямое попадание в Прагу и окрестности
Поздним вечером и ночью штормы переместятся в Среднечешский край и Прагу. Последние три прогона модели настаивают на практически прямом попадании в районы вокруг столицы. Непогода достигнет их примерно между 9 и 10 часами вечера.
Оттуда штормы дальше на северо-восток, затронув по пути Либерец и Градец-Кралове. Бури закончатся над нашей областью в районе гор Крконоше, где некоторые модели все еще предсказывают порывы свыше 110 километров в час в экстремальных случаях. Затем непогода переместится в Польшу, где, вероятно, достигнет Балтийского моря.
Явление дерехо
Учитывая прогнозируемую продолжительность существования всей штормовой системы, можно говорить о так называемом явлении дерехо. Это быстро движущийся штормовой ветер, длина которого превышает 100 километров, а путь составляет не менее 400 километров.
Зачастую он пересекает несколько стран за один день. Он может возникнуть как зимой в результате урагана, так и летом после продолжительной жары.
После полудня температура достигнет 25-30°C перед фронтом. Первые ливни и грозы могут появиться во второй половине дня. Ближе к вечеру в Чехии облачность и грозы будут усиливаться с юго-запада и могут быть очень сильными. Они будут сопровождаться порывистым ветром до 110 километров в час, в исключительных случаях больше.
Появится град, особенно в отдельных грозовых очагах, его размер может достигать 3-5 сантиметров, а иногда и больше. Фронт покинет территорию страны во второй половине ночи в четверг.
Прямое попадание в Прагу и окрестности
Поздним вечером и ночью штормы переместятся в Среднечешский край и Прагу. Последние три прогона модели настаивают на практически прямом попадании в районы вокруг столицы. Непогода достигнет их примерно между 9 и 10 часами вечера.
Оттуда штормы дальше на северо-восток, затронув по пути Либерец и Градец-Кралове. Бури закончатся над нашей областью в районе гор Крконоше, где некоторые модели все еще предсказывают порывы свыше 110 километров в час в экстремальных случаях. Затем непогода переместится в Польшу, где, вероятно, достигнет Балтийского моря.
Явление дерехо
Учитывая прогнозируемую продолжительность существования всей штормовой системы, можно говорить о так называемом явлении дерехо. Это быстро движущийся штормовой ветер, длина которого превышает 100 километров, а путь составляет не менее 400 километров.
Зачастую он пересекает несколько стран за один день. Он может возникнуть как зимой в результате урагана, так и летом после продолжительной жары.