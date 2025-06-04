Вечером в Чехии ожидаются грозы, возможны порывы ветра до 110 км/ч

Новости и статьи 4 июня 2025 15:30 824

В среду через территорию республики пройдет волнообразный холодный фронт с очень сильными грозами, о которых Чешский гидрометеорологический институт предупреждает со вторника. В основном они затронут Богемию и западную часть Моравии. Ожидаются проливные дожди, очень сильный порывистый ветер и крупный град. Гроза придет вечером и в первой половине ночи на четверг. Есть риск, что грозы будут опасными из-за так называемого ветрового сдвига.