Люди в Чехии тратят деньги как сумасшедшие. Больше всего покупают продукты и бензин

Новости 420on 5 июня 2025 09:30 666

Розничные продажи в Чехии в апреле выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в марте рост составил 3,9%, сообщил Чешское статистическое управление. Люди больше покупали топливо, продукты питания и другие категории товаров.