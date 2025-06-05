Люди в Чехии тратят деньги как сумасшедшие. Больше всего покупают продукты и бензин
5 июня 2025
09:30
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Розничные продажи в Чехии в апреле выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в марте рост составил 3,9%, сообщил Чешское статистическое управление. Люди больше покупали топливо, продукты питания и другие категории товаров.
«Продажи росли во всех основных группах магазинов. Наибольший вклад в рост розничных продаж внесли продажи топлива, продажи через Интернет и продажи продуктов питания в неспециализированных магазинах», — сообщила Яна Готвальдова.
В годовом исчислении значительно выросли продажи интернет-магазинов, почти на 11 процентов. Аналогичными темпами росли и продажи косметики. Люди почти на семь процентов больше тратили на товары, которые не являются необходимыми для жизни и которые в первую очередь подпадают под экономию, то есть на культуру, спорт и отдых.
Выручка от продажи и ремонта автомобилей, которую статистики учитывают отдельно, выросла в годовом исчислении на 4,8 процента, а в месячном — на 0,4 процента.
По мнению аналитика Raiffeisenbank Мартина Крона, апрельские данные по розничной торговле показали быстрый рост продаж и превзошли ожидания экономистов, которые чаще всего прогнозировали рост лишь чуть выше трех процентов.
Снижение инфляции до уровня, близкого к 2%, неуклонный рост номинальных заработных плат и в значительной степени отложенные покупки потребителей приводят к росту спроса, в том числе на так называемые товары роскоши. «Безработица хотя и растет, но все еще находится ниже своего естественного уровня, поэтому потребители имеют достаточный доход, чтобы не быть вынужденными ограничивать покупки», — сказал Крон.
Статистики рассчитывают так называемый реальный рост розничных продаж в постоянных ценах, то есть без учета инфляции.
В годовом исчислении значительно выросли продажи интернет-магазинов, почти на 11 процентов. Аналогичными темпами росли и продажи косметики. Люди почти на семь процентов больше тратили на товары, которые не являются необходимыми для жизни и которые в первую очередь подпадают под экономию, то есть на культуру, спорт и отдых.
Выручка от продажи и ремонта автомобилей, которую статистики учитывают отдельно, выросла в годовом исчислении на 4,8 процента, а в месячном — на 0,4 процента.
По мнению аналитика Raiffeisenbank Мартина Крона, апрельские данные по розничной торговле показали быстрый рост продаж и превзошли ожидания экономистов, которые чаще всего прогнозировали рост лишь чуть выше трех процентов.
Снижение инфляции до уровня, близкого к 2%, неуклонный рост номинальных заработных плат и в значительной степени отложенные покупки потребителей приводят к росту спроса, в том числе на так называемые товары роскоши. «Безработица хотя и растет, но все еще находится ниже своего естественного уровня, поэтому потребители имеют достаточный доход, чтобы не быть вынужденными ограничивать покупки», — сказал Крон.
Статистики рассчитывают так называемый реальный рост розничных продаж в постоянных ценах, то есть без учета инфляции.