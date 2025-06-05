Пражский планетарий представил уникальную LED-технологию для погружения в космос
5 июня 2025
19:30
84
Пражский планетарий с новым куполом, оснащенным современной светодиодной технологией, впервые откроется для публики после двухлетней реконструкции в выходные 14 и 15 июня. Эту технологию сегодня представили журналистам представители планетария и города. По их словам, в настоящее время данная система доступна в Европе исключительно в Пражском планетарии. С ее помощью посетители смогут перенестись в Сикстинскую капеллу, на альпийские вершины, на орбиту Земли, на поверхность Солнца или в далекий космос.
Реконструкция планетария началась в апреле 2023 года и обошлась примерно в 300 миллионов чешских крон. Две трети этой суммы были потрачены на купол. «Главное отличие от классического купола планетария в том, что он не белый и на нем не проецируется изображение, а черный и светится сам, что обеспечивает недостижимое для других систем изображение», — пояснил директор планетария Якуб Роженаль.
Купол является первым в своем роде в Европе и самым большим в мире. Его диаметр составляет 22 метра, а изображение обеспечивают около 45 миллионов диодов на более чем 12 000 специальных панелей. Они способны в высоком качестве перенести зрителя в любую точку планеты и создать иллюзию трехмерного восприятия на двухмерной поверхности.
Световой поток светодиодных панелей в 100 раз больше, чем у обычных проекторов. Технология позволяет проводить калибровку, которая делает переходы между панелями незаметными, поэтому изображение выглядит абсолютно однородным, а у посетителя создается ощущение, что он действительно находится в проецируемом месте. Кроме того, купол простирается до самого пола в передней части, что еще больше расширяет возможности работы с изображением.
Впервые посетить купол можно будет в выходные 14 и 15 июня. Планетарий подготовил 20-минутный блок представлений, в ходе которого посетители увидят симуляцию ночного неба и демонстрацию возможностей новой технологии. Билеты не будут продаваться заранее, их можно будет приобрести только на входе. В порядке исключения стоимость входного билета составит 100 крон, в то время как обычно за посещение купола придется заплатить 289 крон для взрослых и 219 крон для детей, студентов и пожилых людей.
Дальнейшая драматургия купола должна сочетать в себе основное образовательное назначение учреждения с культурным и другими видами использования.
Планетарий также планирует использовать помещение для проведения концертов, театральных и мультимедийных представлений. По словам художественного руководителя, главная цель планетария — популяризация астрономии, космоса и смежных наук, что становится все более необходимым по мере роста количества дезинформации и теорий заговора. «Воспитание у людей любви к науке — это самая большая инвестиция».
Купол является первым в своем роде в Европе и самым большим в мире. Его диаметр составляет 22 метра, а изображение обеспечивают около 45 миллионов диодов на более чем 12 000 специальных панелей. Они способны в высоком качестве перенести зрителя в любую точку планеты и создать иллюзию трехмерного восприятия на двухмерной поверхности.
Световой поток светодиодных панелей в 100 раз больше, чем у обычных проекторов. Технология позволяет проводить калибровку, которая делает переходы между панелями незаметными, поэтому изображение выглядит абсолютно однородным, а у посетителя создается ощущение, что он действительно находится в проецируемом месте. Кроме того, купол простирается до самого пола в передней части, что еще больше расширяет возможности работы с изображением.
Впервые посетить купол можно будет в выходные 14 и 15 июня. Планетарий подготовил 20-минутный блок представлений, в ходе которого посетители увидят симуляцию ночного неба и демонстрацию возможностей новой технологии. Билеты не будут продаваться заранее, их можно будет приобрести только на входе. В порядке исключения стоимость входного билета составит 100 крон, в то время как обычно за посещение купола придется заплатить 289 крон для взрослых и 219 крон для детей, студентов и пожилых людей.
Дальнейшая драматургия купола должна сочетать в себе основное образовательное назначение учреждения с культурным и другими видами использования.
Планетарий также планирует использовать помещение для проведения концертов, театральных и мультимедийных представлений. По словам художественного руководителя, главная цель планетария — популяризация астрономии, космоса и смежных наук, что становится все более необходимым по мере роста количества дезинформации и теорий заговора. «Воспитание у людей любви к науке — это самая большая инвестиция».
Пражский планетарий в Стромовке был открыт в 1960 году и является одним из 50 крупнейших в Европе.