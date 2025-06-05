Пражский планетарий представил уникальную LED-технологию для погружения в космос

Новости и статьи 5 июня 2025 19:30 84

Пражский планетарий с новым куполом, оснащенным современной светодиодной технологией, впервые откроется для публики после двухлетней реконструкции в выходные 14 и 15 июня. Эту технологию сегодня представили журналистам представители планетария и города. По их словам, в настоящее время данная система доступна в Европе исключительно в Пражском планетарии. С ее помощью посетители смогут перенестись в Сикстинскую капеллу, на альпийские вершины, на орбиту Земли, на поверхность Солнца или в далекий космос.