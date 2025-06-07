Опрос: По мнению большинства людей, идеально выходить на заслуженный отдых в 60 лет, но пенсии не хватает

По мнению 60% опрошенных, лучше всего выходить на пенсию не позднее 60 лет. Однако четверть респондентов считают, что в 70 лет они все еще будут способны работать. После 70 лет на пенсию планируют выйти 7% людей. В среднем они хотят выйти почти на четыре года раньше, чем еще смогли бы работать. Основными причинами для людей с более низкими доходами являются усталость и проблемы со здоровьем, а для людей с доходами выше среднего — желание насладиться заслуженным отдыхом.



Почти две трети опрошенных считают, что доходов от государства им не хватит на покрытие своих нужд. Треть миллениалов, родившихся с начала 80-х до середины 90-х годов, и 46% респондентов из поколения Z, родившихся на рубеже тысячелетий, не знают, когда они получат право на пенсионное обеспечение. Примерно 46% не имеют представления о том, сколько денег они могут ожидать в преклонном возрасте. Около половины не знает, сколько им следует откладывать.



Опрос показал, что чаще всего люди ожидают пенсию в размере от 15 000 до 24 000 крон. Однако, по ожиданиям респондентов, необходимая сумма для обеспечения достойной старости выше. Это создает пробел, который необходимо будет финансировать из частных источников.







Лица неэффективно сберегают на старость. Чаще всего они хранят деньги на текущих и сберегательных счетах, в старых пенсионных фондах или на счетах строительного сбережения. Эксперты указывают на низкую доходность или несоответствующий налоговый режим. Пятая часть людей называют страх потери денег препятствием для инвестирования.