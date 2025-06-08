На поезде в Хорватию: начинается предварительная продажа билетов

Новости 420on 8 июня 2025 09:00 1103

После годичного перерыва пассажиры из Чехии смогут отправиться летом в любимую Хорватию на поезде без пересадок. Поезда будут курсировать через Мораву, а билеты польского перевозчика будут продавать и Чешские железные дороги.