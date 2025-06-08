На поезде в Хорватию: начинается предварительная продажа билетов
8 июня 2025
09:00
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После годичного перерыва пассажиры из Чехии смогут отправиться летом в любимую Хорватию на поезде без пересадок. Поезда будут курсировать через Мораву, а билеты польского перевозчика будут продавать и Чешские железные дороги.
«По последней информации, предварительная продажа билетов на прямые поезда в Хорватию у PKP Intercity началась в пятницу, мы работаем над тем, чтобы на следующей неделе запустить ее и в наших каналах продаж, в интернет-магазине и в приложении», — сказал Právo пресс-секретарь Чешских железных дорог Филип Медельский.
Туристы смогут доехать до моря на поезде EuroCity Sobieski, который проходит через Чехию от Богумина до Бржецлава и останавливается на девяти станциях, например, в Остраве, Пршерове или Годонине.
Первый поезд отправляется из Варшавы в хорватский город Риека в пятницу, 27 июня. Поезда будут курсировать до Адриатического моря четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратно они будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Поезд будет отправляться из Варшавы в два часа дня и прибывать в Риеку около девяти утра следующего дня. Сообщение будет доступно до конца летних каникул, последний рейс из Варшавы в этом году будет 29 августа, а из Риеки — 31 августа.
Польские поезда в Хорватию будут делать девять остановок в Чехии.
По данным PKP, билеты доступны в кассах, на сайте и в приложении польского перевозчика с начала предварительной продажи. Акционные цены на билеты на весь путь из Варшавы в Риеку будут начинаться от 200 злотых (1200 чешских крон) в одну сторону. За спальное место желающие доплатят примерно на половину больше. Цены при посадке в Чехии пока не известны.
Прямые поезда в Хорватию летом с 2020 по 2020 год отправляла компания RegioJet, которая в настоящее время не планирует возобновлять их движение. При этом желтые поезда пользовались большим спросом. Отмена была мотивирована риском перебоев и задержек на длинном маршруте, проходящем через несколько стран, и компания сосредоточилась на железнодорожном сообщении с Украиной.
Железнодорожная линия из Варшавы в Риеку является одной из самых длинных в Европе. Ее протяженность составляет 1240 километров, а время в пути составляет 19 часов.
На автобусе немного дешевле
Вместимость одного поезда составит 172 пассажира, будут доступны два стандартных вагона второго класса и один вагон с кушетками. Все вагоны будут оборудованы кондиционерами.
Можно ожидать, что поезда на Адриатику, учитывая маршрут, будут больше пользоваться пассажирами из Моравии. Из Праги или Пардубиц также можно добраться на поезде до моря, но в северном направлении, к польскому побережью Балтийского моря.
Чехи чаще всего едут в Хорватию на собственном автомобиле, реже на упомянутом поезде, автобусе или самолете. Поездка на поезде не всегда является самым дешевым или самым удобным вариантом, но она имеет свое очарование.
Практичным вариантом для тех, кто не имеет водителя или не хочет доплачивать за авиабилеты, является автобус. В конце мая компания RegioJet начала летний сезон регулярных автобусных рейсов из Праги через Брно и Братиславу в хорватский Сплит, которые будут курсировать до конца сентября. Самые дешевые билеты стоят около тысячи крон за человека в одну сторону.
Очень похожие цены предлагает и автобусный перевозчик FlixBus, в случае рейсов в Риеку они начинаются от чуть менее 900 крон в одну сторону.
«По сравнению с прошлым годом значительных изменений не произошло, у нас снова есть ночные и дневные рейсы в Истрию, в Кварнерский залив и в центральную Далмацию. Во время каникул будет также курсировать автобус из Польши через Мораву на остров Крк. Те, кто пересядет в Братиславе, могут доехать до Дубровника», — сообщил представитель FlixBus Томаш Беранек.
Туристы смогут доехать до моря на поезде EuroCity Sobieski, который проходит через Чехию от Богумина до Бржецлава и останавливается на девяти станциях, например, в Остраве, Пршерове или Годонине.
Первый поезд отправляется из Варшавы в хорватский город Риека в пятницу, 27 июня. Поезда будут курсировать до Адриатического моря четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратно они будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Поезд будет отправляться из Варшавы в два часа дня и прибывать в Риеку около девяти утра следующего дня. Сообщение будет доступно до конца летних каникул, последний рейс из Варшавы в этом году будет 29 августа, а из Риеки — 31 августа.
Польские поезда в Хорватию будут делать девять остановок в Чехии.
По данным PKP, билеты доступны в кассах, на сайте и в приложении польского перевозчика с начала предварительной продажи. Акционные цены на билеты на весь путь из Варшавы в Риеку будут начинаться от 200 злотых (1200 чешских крон) в одну сторону. За спальное место желающие доплатят примерно на половину больше. Цены при посадке в Чехии пока не известны.
Прямые поезда в Хорватию летом с 2020 по 2020 год отправляла компания RegioJet, которая в настоящее время не планирует возобновлять их движение. При этом желтые поезда пользовались большим спросом. Отмена была мотивирована риском перебоев и задержек на длинном маршруте, проходящем через несколько стран, и компания сосредоточилась на железнодорожном сообщении с Украиной.
Железнодорожная линия из Варшавы в Риеку является одной из самых длинных в Европе. Ее протяженность составляет 1240 километров, а время в пути составляет 19 часов.
На автобусе немного дешевле
Вместимость одного поезда составит 172 пассажира, будут доступны два стандартных вагона второго класса и один вагон с кушетками. Все вагоны будут оборудованы кондиционерами.
Можно ожидать, что поезда на Адриатику, учитывая маршрут, будут больше пользоваться пассажирами из Моравии. Из Праги или Пардубиц также можно добраться на поезде до моря, но в северном направлении, к польскому побережью Балтийского моря.
Чехи чаще всего едут в Хорватию на собственном автомобиле, реже на упомянутом поезде, автобусе или самолете. Поездка на поезде не всегда является самым дешевым или самым удобным вариантом, но она имеет свое очарование.
Практичным вариантом для тех, кто не имеет водителя или не хочет доплачивать за авиабилеты, является автобус. В конце мая компания RegioJet начала летний сезон регулярных автобусных рейсов из Праги через Брно и Братиславу в хорватский Сплит, которые будут курсировать до конца сентября. Самые дешевые билеты стоят около тысячи крон за человека в одну сторону.
Очень похожие цены предлагает и автобусный перевозчик FlixBus, в случае рейсов в Риеку они начинаются от чуть менее 900 крон в одну сторону.
«По сравнению с прошлым годом значительных изменений не произошло, у нас снова есть ночные и дневные рейсы в Истрию, в Кварнерский залив и в центральную Далмацию. Во время каникул будет также курсировать автобус из Польши через Мораву на остров Крк. Те, кто пересядет в Братиславе, могут доехать до Дубровника», — сообщил представитель FlixBus Томаш Беранек.