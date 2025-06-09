Сотни тысяч жителей Чехии не могут покрыть непредвиденные расходы, ростовщики все чаще охотятся за ними в социальных сетях

Об этом говорится в исследовании Ассоциации поставщиков небанковских кредитов. Оно было основано на ответах ее клиентов. По данным ассоциации, почти 40% опрошенных получили предложение о потребительском кредите, при котором кредитор требовал залог недвижимости, или их знакомые или родственники сталкивались с таким предложением.



15% заявили, что им или их знакомым кто-то предложил кредит. Хотя это и не является незаконным, но такой человек имеет меньшую защиту, чем обычный потребитель.



«Эти практики и предложения серых или даже незаконных кредиторов все чаще появляются в Интернете и социальных сетях», — предупредил Душан Рашка, член правления ассоциации. По его словам, по-прежнему появляются листовки на столбах уличного освещения, например, на остановках или в бедных районах.



По данным главного аналитика Центра экономических и рыночных анализов CETA Михаэла Фанты, более 244 000 домохозяйств с самыми низкими доходами испытывают проблемы с непредвиденными расходами. У них нет 15 000 крон на новую стиральную машину или холодильник. «Способность справляться с непредвиденными расходами является ключевым фактором финансовой стабильности домохозяйств», — уточнил он.



Фанта опирается на данные Чешского статистического управления, согласно которым с подобными проблемами сталкиваются и более обеспеченные домохозяйства. По оценкам, это может касаться более 400 000 семей.



Но в то время как люди с более высокими доходами могут воспользоваться сбережениями, люди с низкими доходами вынуждены полагаться на внешнее финансирование, будь то в форме кредитов или помощи от семьи.



Половина заявок на кредит отклонена



Исследование показывает, что люди чаще всего берут кредиты в небанковских компаниях на ремонт бытовой техники или автомобиля, а также на покупку стиральной машины, холодильника, телевизора или другого домашнего оборудования. Только 2% берут кредиты, например, на телефон, и 1% — на брендовые или роскошные товары.



Сама ассоциация объединяет 14 поставщиков небанковских кредитов, которые имеют лицензию центрального банка и подлежат его надзору и регулированию. В прошлом году она предоставила кредиты на сумму 6,9 миллиарда крон, в 2023 году — 5,8 миллиарда.



При этом средний уровень отклоненных заявок членов ассоциации в 2024 году вырос до 50,4%, тогда как годом ранее он был ниже 40%.



«Оказывается, растет потребность в финансах у людей, которые не могут получить легальный кредит. Поэтому наши члены тщательно оценивают кредитоспособность каждого клиента, изучают его расходы и доходы и заглядывают в кредитные реестры», — добавил глава ассоциации Алеш Перутка.