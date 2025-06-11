Повторная угроза на философском факультете в Праге: полиция задержала двух подозреваемых

Новости и статьи 11 июня 2025 15:00 729

Сегодня около полудня полиция провела операцию в здании философского факультета Карлова университета в Праге, где проверяла информацию о двух людях. По словам полицейских, они вели себя подозрительно и были задержаны.