Повторная угроза на философском факультете в Праге: полиция задержала двух подозреваемых
11 июня 2025
15:00
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Сегодня около полудня полиция провела операцию в здании философского факультета Карлова университета в Праге, где проверяла информацию о двух людях. По словам полицейских, они вели себя подозрительно и были задержаны.
«Мы нашли обоих и доставили в полицейский участок для последующих процедур», — сообщила пресс-служба, добавив, что никому не угрожает опасность.
На месте работали несколько полицейских патрулей, а дальнейшим расследованием занимается Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.
Подробности инцидента — например, чем именно занимались эти двое, а также их возраст и пол, — криминалисты пока не сообщают.
На месте работали несколько полицейских патрулей, а дальнейшим расследованием занимается Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.
Подробности инцидента — например, чем именно занимались эти двое, а также их возраст и пол, — криминалисты пока не сообщают.
Напомним, стрельба на философском факультете 21 декабря 2023 года стала самой страшной подобной трагедией в современной истории Чехии. Вооруженный нападавший, студент, убил тогда 14 человек, десятки ранил, а затем покончил с собой.