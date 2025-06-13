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В субботу на пражской магистрали начнется транспортный коллапс

Новости и статьи
13 июня 2025
15:00
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В центре Праги ожидаются затруднения в движении, которые затронут как водителей, так и пассажиров общественного транспорта. Начало строительства новой трамвайной линии, соединяющей Виноградскую улицу с Вацлавской площадью, означает, среди прочего, временное перенесение магистрали и ее сужение, трамваи не будут ходить по ней почти два года.
Также полностью исчезнет мост с рабочим названием X675, построенный несколько десятилетий назад. 

Сами строительные работы начнутся в субботу, 14 июня, с демонтажа существующей трамвайной линии вдоль улицы Легеровой и продлятся двадцать месяцев, примерно до марта 2027 года. Из-за строительства будет прервано движение трамваев в обоих направлениях на участке I. P. Pavlova — Muzeum. На ее месте будут построены две временные полосы движения магистрали, по которым будет проходить объездная трасса. Для водителей это означает, что они лишатся одной из трех постоянных полос движения. 

«Мы построим временную дорогу для автомобильного транспорта вне магистрали, на месте временно прерванной трамвайной линии, которую демонтирует транспортное предприятие. Это делается для того, чтобы во время сносных работ не было перерыва в автомобильном движении на Северо-Южной магистрали, а наоборот, на ней всегда сохранялось движение в двух полосах в каждом направлении», — сказал о существенном изменении, касающемся водителей, заместитель генерального директора и заместитель председателя правления Технической администрации дорог Йозеф Рихтр. 

На столбах на улице Виноградская уже давно висят листовки, предупреждающие о запрете парковки в этом районе с субботы 14 июня.

«Срок строительства трамвайной линии Muzeum составляет двадцать месяцев. Причина не в том, что на строительство четырехсот метров двухпутной линии и треугольного разъезда ушло бы двадцать месяцев, а в том, что необходимо реализовать два параллельных инвестиционных проекта Технической администрации дорог, с которой мы тесно сотрудничаем», — пояснил Ян Шуровский, заместитель председателя правления и технический директор Транспортного предприятия Праги — Povrch.

По его словам, обе новые трамвайные линии «Вацлавская площадь» и «Музеум» образуют одно эксплуатационное целое. «С самого начала мы готовили их таким образом и также введем в эксплуатацию одновременно в конце июня 2027 года. Однако этот новый этап под названием „Музеум“ по сравнению с Вацлавской площадью имеет на треть меньший срок строительства, поэтому мы начинаем его на год позже», — уточнил Шуровский. 

Демонтажные работы Технической администрации дорог включают в себя удаление существующих подземных помещений под «мостом Легерова» и одновременно с этим ликвидацию подземного перехода Виноградская и его перестройку в помещение для садоводов. Этот инвестиционный проект основан на концептуальном исследовании Института планирования и развития столицы Праги и должен завершиться обширной посадкой новых зеленых насаждений. 

Упомянутый мост с рабочим названием X675 был построен в 1977–78 годах вместе с магистралью над никогда не завершенным и не используемым подземным пространством под улицей Легерова. Он должен был служить для строительства подземных гаражей, которые планировались для тогдашнего Федерального собрания. Однако гаражи так и не были построены, и, по мнению транспортного предприятия, это пространство не может быть использовано с пользой. 

Новая трамвайная линия Музеум после завершения строительства обеспечит более быстрое и удобное сообщение между Виноградами и центром, кроме того, будет улучшен комфорт для пассажиров.

«В настоящее время остановки не оборудованы для безбарьерного доступа, и вся область выглядит неорганизованной — теперь это кардинально изменится. Мы даем людям качественное городское пространство, где удобнее передвигаться пешком, на общественном транспорте и на велосипеде. Это еще один шаг к тому, чтобы Прага стала современным, устойчивым и гостеприимным городом для повседневной жизни», — добавил Зденек Гржиб (Пираты), первый заместитель мэра Праги по транспорту и председатель наблюдательного совета транспортного предприятия.

В связи со строительством с 0:10 часов субботы 14 июня до утра понедельника 16 июня будет приостановлено движение трамваев в обоих направлениях на участке I. P. Pavlova — Muzeum — Flora. Затем, с понедельника 16 июня до окончания строительства, то есть примерно до марта 2027 года, между остановками I. P. Pavlova — Muzeum.
транспорт Прага
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