В субботу на пражской магистрали начнется транспортный коллапс

Новости и статьи 13 июня 2025 15:00 840

В центре Праги ожидаются затруднения в движении, которые затронут как водителей, так и пассажиров общественного транспорта. Начало строительства новой трамвайной линии, соединяющей Виноградскую улицу с Вацлавской площадью, означает, среди прочего, временное перенесение магистрали и ее сужение, трамваи не будут ходить по ней почти два года.