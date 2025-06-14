Прага откроет летом центр для украинцев, он будет выполнять только консультативные функции

Новости 420on 14 июня 2025 11:00 438

С лета украинцы в Чехии смогут получить информацию о работе, жилье и возвращении на родину в новом центре. По словам министра Вита Ракушана (STAN), это будет только консультационный центр без полномочий государственных органов.