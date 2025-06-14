Прага откроет летом центр для украинцев, он будет выполнять только консультативные функции
14 июня 2025
11:00
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С лета украинцы в Чехии смогут получить информацию о работе, жилье и возвращении на родину в новом центре. По словам министра Вита Ракушана (STAN), это будет только консультационный центр без полномочий государственных органов.
С лета украинцы в Чехии смогут получить информацию о жилье, работе и возвращении на родину в новом информационном центре, подтвердил после переговоров в Люксембурге министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
О его создании договорились чешская и украинская стороны. Министр подчеркнул, что это будет лишь консультационный центр, который никоим образом не заменит деятельность чешских органов — только в них люди из Украины смогут подавать различные заявления.
Министры внутренних дел стран ЕС на встрече в пятницу согласились продлить временную защиту граждан Украины в Европейском союзе до 4 марта 2027 года. Однако министры также обсудили, что может произойти после окончания войны в Украине и как должен выглядеть процесс возвращения украинцев на родину.
«В нынешних условиях, когда это действенный инструмент, способный дать уверенность тем, кто бежал от войны, это имеет смысл», — отметил Ракушан в связи с продлением временной защиты.
«Но именно по просьбе Чехии польское председательство интенсивно занималось вопросом, что делать после окончания войны, если у нас будет долгосрочное перемирие, чего мы все желаем», — добавил он.
По его словам, в ходе дебатов между министрами прозвучало, что отдельные государства будут иметь право решать этот вопрос в соответствии со своим национальным законодательством, однако в то же время целесообразно, чтобы все вместе соблюдали некоторые принципы. Одним из них, например, является запрет на вторичное перемещение, то есть обращение за защитой в другую страну, кроме той, где вы имеете временную защиту.
По состоянию на март этого года, в Европейском союзе временную защиту получили почти 4,3 миллиона человек, бежавших из Украины, треть из которых составляли дети. Больше всего украинцев проживает в Польше, Германии и Чешской Республике. Временная защита позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственной медицинской страховке, образованию и рынку труда.
Чехия согласна с Германией и Польшей в том, что необходимо смотреть в будущее. Однако, по мнению Ракушана, поддержка Украины со стороны ЕС должна остаться. «Давайте осознаем, что война продолжается, и будем едины как Европа. Не допускаем никаких рисков, никаких полумер», — сказал министр чешским журналистам в Люксембурге.
Помимо предложения о продлении временной защиты, несколько дней назад Европейская комиссия рекомендовала странам-членам в тесном сотрудничестве с украинскими властями подготовиться к скоординированному и плавному переходу от этого механизма. В связи с этим в отдельных странах должны быть созданы информационные центры, которые будут заниматься как интеграцией перемещенных лиц в принимающих обществах, так и их возвращением в Украину.
«Я очень честно сказал украинской стороне: мы готовы помочь с созданием центров в Чешской Республике, чтобы дать возможность людям, которые хотят, вернуться (в Украину), но реально рассчитываем на то, что многие из этих людей уже сейчас планируют остаться в странах, куда они бежали», — сказал Ракушан.
По его словам, украинская сторона выбрала в центре Праги одно представительное место, где могло бы быть создано информационное центр, но до лета оно точно не откроется, поскольку здание требует реконструкции. Чешская сторона знает о двух-трех местах, которые считает подходящими. Они находятся недалеко от метро и там можно парковаться, сказал министр.
О его создании договорились чешская и украинская стороны. Министр подчеркнул, что это будет лишь консультационный центр, который никоим образом не заменит деятельность чешских органов — только в них люди из Украины смогут подавать различные заявления.
Министры внутренних дел стран ЕС на встрече в пятницу согласились продлить временную защиту граждан Украины в Европейском союзе до 4 марта 2027 года. Однако министры также обсудили, что может произойти после окончания войны в Украине и как должен выглядеть процесс возвращения украинцев на родину.
«В нынешних условиях, когда это действенный инструмент, способный дать уверенность тем, кто бежал от войны, это имеет смысл», — отметил Ракушан в связи с продлением временной защиты.
«Но именно по просьбе Чехии польское председательство интенсивно занималось вопросом, что делать после окончания войны, если у нас будет долгосрочное перемирие, чего мы все желаем», — добавил он.
По его словам, в ходе дебатов между министрами прозвучало, что отдельные государства будут иметь право решать этот вопрос в соответствии со своим национальным законодательством, однако в то же время целесообразно, чтобы все вместе соблюдали некоторые принципы. Одним из них, например, является запрет на вторичное перемещение, то есть обращение за защитой в другую страну, кроме той, где вы имеете временную защиту.
По состоянию на март этого года, в Европейском союзе временную защиту получили почти 4,3 миллиона человек, бежавших из Украины, треть из которых составляли дети. Больше всего украинцев проживает в Польше, Германии и Чешской Республике. Временная защита позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственной медицинской страховке, образованию и рынку труда.
Чехия согласна с Германией и Польшей в том, что необходимо смотреть в будущее. Однако, по мнению Ракушана, поддержка Украины со стороны ЕС должна остаться. «Давайте осознаем, что война продолжается, и будем едины как Европа. Не допускаем никаких рисков, никаких полумер», — сказал министр чешским журналистам в Люксембурге.
Помимо предложения о продлении временной защиты, несколько дней назад Европейская комиссия рекомендовала странам-членам в тесном сотрудничестве с украинскими властями подготовиться к скоординированному и плавному переходу от этого механизма. В связи с этим в отдельных странах должны быть созданы информационные центры, которые будут заниматься как интеграцией перемещенных лиц в принимающих обществах, так и их возвращением в Украину.
«Я очень честно сказал украинской стороне: мы готовы помочь с созданием центров в Чешской Республике, чтобы дать возможность людям, которые хотят, вернуться (в Украину), но реально рассчитываем на то, что многие из этих людей уже сейчас планируют остаться в странах, куда они бежали», — сказал Ракушан.
По его словам, украинская сторона выбрала в центре Праги одно представительное место, где могло бы быть создано информационное центр, но до лета оно точно не откроется, поскольку здание требует реконструкции. Чешская сторона знает о двух-трех местах, которые считает подходящими. Они находятся недалеко от метро и там можно парковаться, сказал министр.
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