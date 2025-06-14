Украинские беженцы получат временную защиту до марта 2027 года

Новости 420on 14 июня 2025 18:00 849

Временная защита, благодаря которой беженцы из Украины могут легально проживать в Европейском союзе, будет продлена еще на год, то есть до марта 2027 года. Об этом договорились министры внутренних дел стран ЕС на встрече в Люксембурге. Чехию представлял глава Министерства внутренних дел Вит Ракушан (STAN). В Чехии в настоящее время находится более 374 тысяч украинцев с временной защитой.