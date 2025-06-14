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Украинские беженцы получат временную защиту до марта 2027 года

Новости 420on
14 июня 2025
18:00
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Временная защита, благодаря которой беженцы из Украины могут легально проживать в Европейском союзе, будет продлена еще на год, то есть до марта 2027 года. Об этом договорились министры внутренних дел стран ЕС на встрече в Люксембурге. Чехию представлял глава Министерства внутренних дел Вит Ракушан (STAN). В Чехии в настоящее время находится более 374 тысяч украинцев с временной защитой.
Предложение о продлении временной защиты было выдвинуто Европейской комиссией, теперь оно одобрено Советом министров внутренних дел. Об этом сообщило постоянное представительство Чешской Республики при Европейском союзе в социальной сети X.

Чешские законы уже готовы к продлению временной защиты, поэтому их не нужно будет менять, как это было в прошлые годы.

Европейская комиссия предложила Совету, чтобы все страны ЕС координировали свои действия, с тем чтобы беженцы постепенно переходили с временной защиты на другие, более долгосрочные виды пребывания. В Чехии законодатели уже ввели так называемое специальное долгосрочное пребывание, на которое часть беженцев сможет перейти с сентября.

Те, кто получит этот статус, будут иметь гарантию, что смогут провести в Чехии следующие пять лет, а через определенное время смогут подать заявление на постоянное проживание. Однако они должны выполнить довольно строгие условия, например, зарабатывать не менее 440 тысяч крон в год.
Чехия беженцы украинцы Евросоюз
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