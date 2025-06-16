Трагическое воскресенье. 15 июня на дорогах Чехии погибли восемь человек

Новости 420on 16 июня 2025 09:30 1130

В воскресенье на чешских дорогах погибли восемь человек, это был самый трагический день за последние почти шесть лет. В воскресенье вечером в одной аварии в Домажлицком районе погибли три человека, у Оломоуца — два.