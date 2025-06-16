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Трагическое воскресенье. 15 июня на дорогах Чехии погибли восемь человек

Новости 420on
16 июня 2025
09:30
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В воскресенье на чешских дорогах погибли восемь человек, это был самый трагический день за последние почти шесть лет. В воскресенье вечером в одной аварии в Домажлицком районе погибли три человека, у Оломоуца — два.
Столько же людей погибло на дорогах 11 ноября 2019 года, согласно статистике на сайте дорожной полиции.
Наиболее трагическим днем этого года был среда, 16 апреля, когда погибли семь человек. В прошлом году максимальное число погибших за день составило семь человек.

В воскресенье также было зарегистрировано пять тяжелых и 84 легких травмы. Всего произошло 199 ДТП. Наиболее частыми причинами аварий были неправильное вождение и превышение скорости.

Самая масштабная авария произошла в воскресенье около 17:00 в Домажликском районе недалеко от деревни Тржебнице. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, один пострадавший в критическом состоянии был доставлен в больницу.

На автомагистрали D35 между Оломоуцем и Липником-над-Бечвой ранним утром произошло ДТП с участием легкового автомобиля. По данным полиции, 25-летний водитель выехал с дороги, наехал на ограждение и перевернулся на бок. Внутри погибли два человека, которые ехали без ремней безопасности на задних сиденьях. Это были 22-летняя женщина и мужчина на год старше.

Еще одно смертельное ДТП произошло у Белого Костела над Нисой в Либерцком крае, где погиб мотоциклист. По данным полиции, он не адаптировал скорость мотоцикла к своим навыкам и характеру дороги, после чего занесло, и он попал в аварию. На место ДТП вылетел вертолет авиационной службы спасения из Либерца, но мужчине они уже не помогли.
дтп полиция Чехия
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