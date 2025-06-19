Полиция Чехии преследует 20 человек за уклонение от уплаты НДС на 43 миллиона крон

Новости 420on 19 июня 2025 13:30 113

Главному организатору в случае осуждения грозит до 12 лет тюрьмы, остальным обвиняемым — до десяти лет. Пятеро обвиняемых были заключены под стражу.