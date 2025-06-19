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Полиция Чехии преследует 20 человек за уклонение от уплаты НДС на 43 миллиона крон

Новости 420on
19 июня 2025
13:30
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Главному организатору в случае осуждения грозит до 12 лет тюрьмы, остальным обвиняемым — до десяти лет. Пятеро обвиняемых были заключены под стражу.
Криминалисты обвинили 20 человек в том, что они в интересах организованной группы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму не менее 43 миллионов крон. Об этом сообщил в пресс-релизе представитель Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Ярослав Ибегей.

Обвинения в уклонении от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в пользу организованной преступной группы предъявлены 13 мужчинам и семи женщинам. По словам пресс-секретаря, через сеть специально созданных компаний и с помощью фиктивных экономических операций они систематически и в течение длительного времени занижали НДС для покупателей, которые находились в конце упомянутых мошеннических цепочек.

«Эти юридические лица показывали реальные высокие обороты от своей предпринимательской деятельности, в результате чего у них возникала высокая налоговая обязанность. Эта налоговая обязанность затем искусственно снижалась с помощью групп лиц, которые были обвинены», — описал преступную деятельность обвиняемых Ибегей.

В расследовании дела NCOZ сотрудничала с Генеральным управлением таможни. Следователи совместно с таможенной администрацией задержали 16 человек и провели обыски в домах, квартирах, автомобилях и других помещениях и на земельных участках, в ходе которых изъяли около 11 миллионов крон наличными, около 12 миллионов крон на банковских счетах, две недвижимости, три автомобиля и предметы роскоши, такие как часы и браслеты.

Дело находится под надзором Краевой прокуратуры в Брно.
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