В Чехии набирают популярность аукционы по продаже квартир

Новости 420on 22 июня 2025 09:00 2066

В Чехии огромный интерес к малогабаритным квартирам — его поддерживают инвесторы и молодое поколение, которое ищет как можно более дешевое жилье для старта. Именно избыток спроса все чаще побуждает продавцов попробовать продать недвижимость на аукционе, чтобы получить максимально возможную цену.