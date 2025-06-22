В Чехии набирают популярность аукционы по продаже квартир
22 июня 2025
09:00
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В Чехии огромный интерес к малогабаритным квартирам — его поддерживают инвесторы и молодое поколение, которое ищет как можно более дешевое жилье для старта. Именно избыток спроса все чаще побуждает продавцов попробовать продать недвижимость на аукционе, чтобы получить максимально возможную цену.
На практике это испытала Альжбета, 31-летняя банковский аналитик, которая несколько месяцев назад решила купить в Праге свою первую квартиру.
«У меня был бюджет до 4,8 миллиона, и я хотела однокомнатную квартиру или небольшую двадцатиметровую квартиру в более широком центре.
Но первые три квартиры, которые я посмотрела, продавались не по обычной схеме, а с аукциона», — рассказывает она. Риелтор всегда сообщал ей, что она может сделать предложение, но, стремясь получить как можно больше, он, конечно, не знал, сколько предложили другие. «Нельзя было торговаться, нельзя было ждать. Либо ты предлагаешь больше, либо у тебя нет шансов».
Когда она наконец приобрела одну квартиру, это стоило на четыреста тысяч больше, чем ее первоначальный бюджет, и почти на миллион больше, чем была стартовая цена квартиры. «Вероятно, я переплатила, но у меня было ощущение, что иначе я бы не купила вообще», — сказала она.
Рынок недвижимости реагирует на давление спроса
Штепан Гюрич из риэлторского агентства RE/MAX Horizont подтверждает, что аукционы по продаже небольших квартир в настоящее время стали нормой. «Если цена установлена правильно, обычно она повышается на 5–15 процентов. В случае исключительных объектов недвижимости — даже больше. Интерес к аукциону прямо пропорционален интересу к конкретному объекту недвижимости», — говорит Гюрич.
В частности, в RE/MAX Horizont аукционы составляют примерно четверть всех сделок. «Главная причина проста — аукцион, или, лучше сказать, конкурс среди заинтересованных покупателей, — это единственный справедливый способ выбрать покупателя в момент, когда заинтересованных лиц больше», — объясняет он.
Продавцы могут выбирать не только по сумме предложения, но и по способу оплаты или личным предпочтениям.
Недвижимость как рулетка?
В то время как часть рынка воспринимает аукционы как справедливый и прозрачный способ продажи, другие эксперты предупреждают, что современная практика имеет и свои подводные камни. Франтишек Кроупа из риэлторского агентства Archer Reality обращает внимание на то, что в некоторых случаях маклеры целенаправленно устанавливают стартовую цену ниже реальной рыночной стоимости. «Чтобы вызвать максимальный интерес, они искусственно занижают стартовую цену. Это создает впечатление выгодного предложения, которое сбивает с толку покупателей и в конечном итоге наносит им ущерб», — описывает он.
По его мнению, проблема заключается и в самой форме аукционов, которые часто носят характер тендера без четких правил. «Это не аукцион, это тендер вслепую. Никто не знает, что предложил другой участник, и вы задаетесь вопросом: «Добавить пятьдесят или пятьсот тысяч?» — описывает он.
В результате покупатель предлагает больше, чем первоначально намеревался, не потому, что хочет, а потому, что боится, что иначе не сможет купить квартиру. По его мнению, нынешняя система может быть невыгодной и для продавцов.
«Вместо того чтобы работать в интересах клиента и искать реальную рыночную цену, брокер выбирает самый короткий путь — быструю продажу и быструю комиссию», — говорит он. По его словам, часто бывает, что недвижимость продается за меньшую сумму, чем можно было бы получить при более тщательном подходе.
«Наивысшую реально достижимую цену можно получить, когда вы идете сверху — а не когда начинаете с низкой цены и надеетесь, что кто-то поддастся на провокацию. Это не стратегия, это рулетка», — заключает он.
Новые правила для аукционистов
С января этого года вступило в силу изменение закона, согласно которому так называемые аукционы, организуемые частными компаниями (в том числе риэлторскими), теперь считаются публичными торгами. Таким образом, закон ужесточил правила и отменил правовую льготу, которая до сих пор позволяла продавать имущество с аукциона без специальной лицензии или надзора.
Еще до вступления в силу новых правил некоторые аукционисты опасались последствий для бизнеса. «Поскольку новый закон не позволяет устанавливать предельную цену, при недостижении которой продавец не обязан продавать недвижимость, мы предполагаем отток заинтересованных в этой форме продажи с открытого рынка», — заявил ранее SZ Byznys Ондрей Гавлас, директор аукционов и торгов в риэлторской компании GAVLAS.
Однако опасения пока не оправдались. Аукционы — хотя с юридической точки зрения технически речь идет о торгах — продолжаются. Риэлторские агентства по-прежнему используют их, часто под тем же названием и на тех же условиях, что и раньше.
«У меня был бюджет до 4,8 миллиона, и я хотела однокомнатную квартиру или небольшую двадцатиметровую квартиру в более широком центре.
Но первые три квартиры, которые я посмотрела, продавались не по обычной схеме, а с аукциона», — рассказывает она. Риелтор всегда сообщал ей, что она может сделать предложение, но, стремясь получить как можно больше, он, конечно, не знал, сколько предложили другие. «Нельзя было торговаться, нельзя было ждать. Либо ты предлагаешь больше, либо у тебя нет шансов».
Когда она наконец приобрела одну квартиру, это стоило на четыреста тысяч больше, чем ее первоначальный бюджет, и почти на миллион больше, чем была стартовая цена квартиры. «Вероятно, я переплатила, но у меня было ощущение, что иначе я бы не купила вообще», — сказала она.
Рынок недвижимости реагирует на давление спроса
Штепан Гюрич из риэлторского агентства RE/MAX Horizont подтверждает, что аукционы по продаже небольших квартир в настоящее время стали нормой. «Если цена установлена правильно, обычно она повышается на 5–15 процентов. В случае исключительных объектов недвижимости — даже больше. Интерес к аукциону прямо пропорционален интересу к конкретному объекту недвижимости», — говорит Гюрич.
В частности, в RE/MAX Horizont аукционы составляют примерно четверть всех сделок. «Главная причина проста — аукцион, или, лучше сказать, конкурс среди заинтересованных покупателей, — это единственный справедливый способ выбрать покупателя в момент, когда заинтересованных лиц больше», — объясняет он.
Продавцы могут выбирать не только по сумме предложения, но и по способу оплаты или личным предпочтениям.
Недвижимость как рулетка?
В то время как часть рынка воспринимает аукционы как справедливый и прозрачный способ продажи, другие эксперты предупреждают, что современная практика имеет и свои подводные камни. Франтишек Кроупа из риэлторского агентства Archer Reality обращает внимание на то, что в некоторых случаях маклеры целенаправленно устанавливают стартовую цену ниже реальной рыночной стоимости. «Чтобы вызвать максимальный интерес, они искусственно занижают стартовую цену. Это создает впечатление выгодного предложения, которое сбивает с толку покупателей и в конечном итоге наносит им ущерб», — описывает он.
По его мнению, проблема заключается и в самой форме аукционов, которые часто носят характер тендера без четких правил. «Это не аукцион, это тендер вслепую. Никто не знает, что предложил другой участник, и вы задаетесь вопросом: «Добавить пятьдесят или пятьсот тысяч?» — описывает он.
В результате покупатель предлагает больше, чем первоначально намеревался, не потому, что хочет, а потому, что боится, что иначе не сможет купить квартиру. По его мнению, нынешняя система может быть невыгодной и для продавцов.
«Вместо того чтобы работать в интересах клиента и искать реальную рыночную цену, брокер выбирает самый короткий путь — быструю продажу и быструю комиссию», — говорит он. По его словам, часто бывает, что недвижимость продается за меньшую сумму, чем можно было бы получить при более тщательном подходе.
«Наивысшую реально достижимую цену можно получить, когда вы идете сверху — а не когда начинаете с низкой цены и надеетесь, что кто-то поддастся на провокацию. Это не стратегия, это рулетка», — заключает он.
Новые правила для аукционистов
С января этого года вступило в силу изменение закона, согласно которому так называемые аукционы, организуемые частными компаниями (в том числе риэлторскими), теперь считаются публичными торгами. Таким образом, закон ужесточил правила и отменил правовую льготу, которая до сих пор позволяла продавать имущество с аукциона без специальной лицензии или надзора.
Еще до вступления в силу новых правил некоторые аукционисты опасались последствий для бизнеса. «Поскольку новый закон не позволяет устанавливать предельную цену, при недостижении которой продавец не обязан продавать недвижимость, мы предполагаем отток заинтересованных в этой форме продажи с открытого рынка», — заявил ранее SZ Byznys Ондрей Гавлас, директор аукционов и торгов в риэлторской компании GAVLAS.
Однако опасения пока не оправдались. Аукционы — хотя с юридической точки зрения технически речь идет о торгах — продолжаются. Риэлторские агентства по-прежнему используют их, часто под тем же названием и на тех же условиях, что и раньше.
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