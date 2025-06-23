Государство начнет следить за тем, ходят ли дети в школу
23 июня 2025
09:30
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Министерство образования будет требовать от всех школ предоставлять информацию о количестве пропущенных с уважительной и неуважительной причиной часов для каждого ученика. Это имеет решающее значение для успешности обучения, заявляет министерство.
Министерство образования сейчас не располагает этой информацией. Не то чтобы учителя или инспекция не контролировали посещаемость. Но государство не знает, где эта проблема наиболее актуальна, поскольку не располагает общенациональными данными.
Ситуация должна измениться с начала следующего года. Вступит в силу постановление, следующее за двумя обсуждаемыми поправками к закону об образовании. Он регулирует целый ряд вопросов, одним из которых является передача информации о пропущенных часах.
«Для дальнейшей настройки поддержки школ, в том числе в определенных местностях, а также для системной настройки снижения отсева учащихся из системы образования ключевым фактором является наличие статистических данных об участии/неучастии учащихся в образовании. В некоторых областях это явление носит значительный характер и имеет пожизненные последствия как для отдельных лиц, так и для общества в целом», — объясняет необходимость изменения представительница Министерства образования Вероника Луцкая Лоос.
Данные о пропусках и их причинах в школе, конечно, собираются. Однако они хранятся только внутри школы, в классных журналах или журналах посещаемости, а затем появляются в табелях учеников. Отсутствия на уроках проверяет Чешская школьная инспекция, данные также появляются в годовых отчетах школ, но на общегосударственном уровне они не собираются систематически.
«Это один из ключевых показателей, который показывает, работает ли школа и вся система образования для детей», — говорит аналитик образовательной политики PAQ Research Карел Гаргулак.
Чем больше уроков пропускают дети, тем хуже они учатся. Это логическое уравнение подтверждается результатами международных опросов и исследований. Благодаря общенациональным данным, которые в будущем должны быть в распоряжении Министерства образования, у него будет больше возможностей вмешаться там, где есть проблемы с посещаемостью.
«Цель состоит в том, чтобы использовать информацию для оказания большей поддержки некоторым школам или ученикам. В качестве примера можно упомянуть индексированное финансирование школ или введение должности социального педагога в школах, где именно эта информация может быть ключевой для оценки результативности мер», — добавляет Луцкая Лоосова.
Индексированное финансирование должно в будущем обеспечить, чтобы дополнительные средства получали школы, которые объективно выполняют более сложную работу. Например, из-за того, что в них учится больше учеников, нуждающихся в какой-либо форме поддержки.
Представитель Министерства образования добавляет, что это не должно привести к существенному увеличению административной нагрузки на директоров школ. Данные должны экспортироваться из школьных систем в виде индивидуальных данных из реестров.
«Честно говоря, я совершенно не знаю, как министерство это себе представляет. Если бы речь шла об автоматизированной системе, связанной с учетом школы, то это, вероятно, не было бы проблемой. Если будет отчитываться каждый отдельный ученик, это вызовет сложности», — говорит Любош Зайц, президент Ассоциации директоров начальных школ и директор начальной школы в Печках в Колинском районе.
Контроль и в детских садах
Это также должно означать большие изменения для детских садов. Сегодня последний год дошкольного образования является обязательным, но не ведется повсеместный контроль за тем, действительно ли дети регулярно посещают детский сад.
«В случае детских садов это действительно может помочь выяснить, не является ли дошкольное образование формальностью», — добавляет аналитик Карел Гаргулак.
Новое постановление могло бы помочь решить сразу несколько проблем чешского образования. Начало образовательного пути детей, когда особенно важно, чтобы дети из малостимулирующей среды вовремя пошли в детский сад и имели больше шансов успешно отучиться в начальной школе.
В годы обязательного обучения вторым по частоте рискованным поведением детей в чешских школах остаются прогулы. Эта проблема стоит перед каждой второй школой в Чехии. По данным Чешской школьной инспекции, более распространено только курение.
Ситуация должна измениться с начала следующего года. Вступит в силу постановление, следующее за двумя обсуждаемыми поправками к закону об образовании. Он регулирует целый ряд вопросов, одним из которых является передача информации о пропущенных часах.
«Для дальнейшей настройки поддержки школ, в том числе в определенных местностях, а также для системной настройки снижения отсева учащихся из системы образования ключевым фактором является наличие статистических данных об участии/неучастии учащихся в образовании. В некоторых областях это явление носит значительный характер и имеет пожизненные последствия как для отдельных лиц, так и для общества в целом», — объясняет необходимость изменения представительница Министерства образования Вероника Луцкая Лоос.
Данные о пропусках и их причинах в школе, конечно, собираются. Однако они хранятся только внутри школы, в классных журналах или журналах посещаемости, а затем появляются в табелях учеников. Отсутствия на уроках проверяет Чешская школьная инспекция, данные также появляются в годовых отчетах школ, но на общегосударственном уровне они не собираются систематически.
«Это один из ключевых показателей, который показывает, работает ли школа и вся система образования для детей», — говорит аналитик образовательной политики PAQ Research Карел Гаргулак.
Чем больше уроков пропускают дети, тем хуже они учатся. Это логическое уравнение подтверждается результатами международных опросов и исследований. Благодаря общенациональным данным, которые в будущем должны быть в распоряжении Министерства образования, у него будет больше возможностей вмешаться там, где есть проблемы с посещаемостью.
«Цель состоит в том, чтобы использовать информацию для оказания большей поддержки некоторым школам или ученикам. В качестве примера можно упомянуть индексированное финансирование школ или введение должности социального педагога в школах, где именно эта информация может быть ключевой для оценки результативности мер», — добавляет Луцкая Лоосова.
Индексированное финансирование должно в будущем обеспечить, чтобы дополнительные средства получали школы, которые объективно выполняют более сложную работу. Например, из-за того, что в них учится больше учеников, нуждающихся в какой-либо форме поддержки.
Представитель Министерства образования добавляет, что это не должно привести к существенному увеличению административной нагрузки на директоров школ. Данные должны экспортироваться из школьных систем в виде индивидуальных данных из реестров.
«Честно говоря, я совершенно не знаю, как министерство это себе представляет. Если бы речь шла об автоматизированной системе, связанной с учетом школы, то это, вероятно, не было бы проблемой. Если будет отчитываться каждый отдельный ученик, это вызовет сложности», — говорит Любош Зайц, президент Ассоциации директоров начальных школ и директор начальной школы в Печках в Колинском районе.
Контроль и в детских садах
Это также должно означать большие изменения для детских садов. Сегодня последний год дошкольного образования является обязательным, но не ведется повсеместный контроль за тем, действительно ли дети регулярно посещают детский сад.
«В случае детских садов это действительно может помочь выяснить, не является ли дошкольное образование формальностью», — добавляет аналитик Карел Гаргулак.
Новое постановление могло бы помочь решить сразу несколько проблем чешского образования. Начало образовательного пути детей, когда особенно важно, чтобы дети из малостимулирующей среды вовремя пошли в детский сад и имели больше шансов успешно отучиться в начальной школе.
В годы обязательного обучения вторым по частоте рискованным поведением детей в чешских школах остаются прогулы. Эта проблема стоит перед каждой второй школой в Чехии. По данным Чешской школьной инспекции, более распространено только курение.
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