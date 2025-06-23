Государство начнет следить за тем, ходят ли дети в школу

Новости 420on 23 июня 2025 09:30 1015

Министерство образования будет требовать от всех школ предоставлять информацию о количестве пропущенных с уважительной и неуважительной причиной часов для каждого ученика. Это имеет решающее значение для успешности обучения, заявляет министерство.