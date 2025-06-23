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Польша рассматривает возможность введения собственного контроля на границе с Германией

Новости 420on
23 июня 2025
13:30
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Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что его страна рассматривает возможность введения собственных полицейских проверок на границе с Германией. Таким образом он реагирует на попытки соседнего государства возвращать нелегальных мигрантов, которые ранее пересекли восточную границу Европейского союза. Контроль на переходах регулярно вызывает транспортные заторы. Спор начинает негативно сказываться на взаимных отношениях.
Федеральное правительство еще в 2016 году ввело полицейские проверки всех проезжающих автомобилей без исключения на немецкой стороне из-за опасений нелегальной миграции. «Если так будет продолжаться, это будет кошмар. Польша должна что-то сделать, чтобы заставить немцев открыть свои границы», — прокомментировал водитель польского грузовика, стоящего в длинной пробке.

Однако Берлин настаивает на продолжении проверок. Он утверждает, что в Германию по-прежнему нелегально проникает большое количество мигрантов из Ближнего Востока и Центральной Азии. Их основной путь, вероятно, пролегает через охраняемый пограничный заграждение на границе Польши и Беларуси. Задержанных мигрантов федеральные власти возвращают на польскую территорию. Только в прошлом году их было около 700.

Туск ужесточает позицию

Варшава недовольна ограничениями на границе. Она также против возвращения беженцев. Проблему Польша попыталась решить, несмотря на критику правозащитных организаций, приостановив право мигрантов на подачу прошения о предоставлении убежища. «Я понимаю, что право на убежище важно, но не тогда, когда миграция организована Россией, Беларусью, контрабандистами и гангстерами, и когда миграция носит не только незаконный, но и действительно массовый характер», — заявил Туск.

Польский премьер-министр еще больше ужесточил свою позицию. Он объявил, что, если ситуация не изменится, летом он введет полицейские проверки и на своей стороне границы и будет препятствовать возвращению мигрантов. По мнению экспертов, к такой решительной позиции его подтолкнуло, в частности, поражение его кандидата на июньских президентских выборах, в ходе которых тема миграции доминировала в течение некоторого времени.

«Внутренняя политика в Польше, безусловно, влияет на взаимные отношения. Но это происходит и в Германии, где растет поддержка AfD, что вынуждает правительство проводить гораздо более жесткую антимиграционную политику», — считает эксперт по польско-германским отношениям Бартломей Кот.

Спор сказывается не только на взаимных отношениях, но и на местных жителях и предпринимателях, которых беспокоят ограничения на транспорт. Правительствам грозят судебные иски.
Польша Чехия
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