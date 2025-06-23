Польша рассматривает возможность введения собственного контроля на границе с Германией

Новости 420on 23 июня 2025 13:30 544

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что его страна рассматривает возможность введения собственных полицейских проверок на границе с Германией. Таким образом он реагирует на попытки соседнего государства возвращать нелегальных мигрантов, которые ранее пересекли восточную границу Европейского союза. Контроль на переходах регулярно вызывает транспортные заторы. Спор начинает негативно сказываться на взаимных отношениях.