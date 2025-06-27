Многочасовые очереди ради водительских прав? С июля это изменится

Замена водительского удостоверения будет проходить полностью в цифровом формате, без посещения органа власти. Достаточно зарегистрироваться на портале транспорта, выбрать замену удостоверения, и портал заполнит все необходимое. Затем нужно только выбрать пункт выдачи, где вы заберете документ.



Пока что изменение касается лиц, у которых срок действия удостоверения истек, которые его потеряли или у которых его украли. С января 2026 года таким образом смогут поступить и лица, впервые обращающиеся за правами, или лица, обращающиеся за расширением прав.



Законный срок выдачи удостоверения по-прежнему будет составлять 20 дней, доставка должна быть осуществлена в течение одного-двух дней. Плата за доставку в ящик составит 100 крон, на выбор будет до 10 000 мест Balíkovna.







Удостоверение будет отправлено в конверте с уникальным штрих-кодом.



Документ можно будет забрать в течение 48 часов в зависимости от графика работы пункта выдачи. Если заявитель не успеет забрать карточку вовремя, перевозчик доставит посылку в муниципалитет с расширенными полномочиями, который рассматривает заявление.



Желающие могут по-прежнему воспользоваться бесплатной доставкой в орган местного самоуправления с расширенными полномочиями. Таким образом, нововведение является лишь расширением спектра услуг.







Замена водительского удостоверения обязательна каждые 10 лет и основана на европейской директиве. Удостоверения изготавливаются с помощью безопасной лазерной технологии на поликарбонатной карте.