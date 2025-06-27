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Многочасовые очереди ради водительских прав? С июля это изменится

Новости и статьи
27 июня 2025
21:00
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С первого июля оформление водительских прав станет проще и быстрее. Министерство транспорта запускает нововведение, благодаря которому люди смогут получить новые водительские права через почтовый ящик или в одном из десяти тысяч пунктов выдачи по всей Чешской Республике. Таким образом, больше не нужно будет посещать органы власти, люди смогут избежать очередей, которые, особенно в столице, бывают очень длинными.
Замена водительского удостоверения будет проходить полностью в цифровом формате, без посещения органа власти. Достаточно зарегистрироваться на портале транспорта, выбрать замену удостоверения, и портал заполнит все необходимое. Затем нужно только выбрать пункт выдачи, где вы заберете документ.

Пока что изменение касается лиц, у которых срок действия удостоверения истек, которые его потеряли или у которых его украли. С января 2026 года таким образом смогут поступить и лица, впервые обращающиеся за правами, или лица, обращающиеся за расширением прав.

Законный срок выдачи удостоверения по-прежнему будет составлять 20 дней, доставка должна быть осуществлена в течение одного-двух дней. Плата за доставку в ящик составит 100 крон, на выбор будет до 10 000 мест Balíkovna. 


Удостоверение будет отправлено в конверте с уникальным штрих-кодом.

Документ можно будет забрать в течение 48 часов в зависимости от графика работы пункта выдачи. Если заявитель не успеет забрать карточку вовремя, перевозчик доставит посылку в муниципалитет с расширенными полномочиями, который рассматривает заявление.

Желающие могут по-прежнему воспользоваться бесплатной доставкой в орган местного самоуправления с расширенными полномочиями. Таким образом, нововведение является лишь расширением спектра услуг.


Замена водительского удостоверения обязательна каждые 10 лет и основана на европейской директиве. Удостоверения изготавливаются с помощью безопасной лазерной технологии на поликарбонатной карте. 

Кроме того, с апреля государственная типография выпускает удостоверения с новым защитным элементом.

Старое водительское удостоверение никуда сдавать не нужно, его необходимо уничтожить, как и платежные карты после истечения срока их действия. Например, разрезать на несколько частей. Желающие могут сдать его в муниципальный орган с расширенными полномочиями.

Министерство планирует в будущем распространить этот способ доставки и на другие документы, например, свидетельство о регистрации транспортного средства (так называемый малый технический паспорт) и регистрационные знаки.

Одновременно с этим Чешская Республика планирует подключиться к системе европейского цифрового кошелька, который позволит предъявлять водительские права в мобильном приложении. Физическая форма удостоверения останется добровольной альтернативой.
Автомобили водительские права Чехия
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