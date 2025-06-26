Полиция раскрыла попытку поджога синагоги в Брно

По данным полиции, один из подозреваемых также помогал вербовать новых членов для этих организаций. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью (NCTEKK) Бржетислав Брейха. В ходе международной операции MERDA криминалисты задержали пятерых человек, двоим из них предъявили обвинения.









По словам Брейхи, полиция продолжает расследование, чтобы установить, планировала ли группа более крупный террористический акт в Чехии. По словам главы Службы безопасности и разведки ( BIS ) Михала Коуделки, они намеревались совершить какое-то преступление, но он не стал комментировать детали. В ходе семи обысков, один из которых был проведен в Австрии, полиция изъяла у подозреваемых холодное оружие , газовые пистолеты, военное снаряжение и предметы религиозного характера. Брейха в этой связи напомнил о нападениях в других странах Европы, которые преступники совершили именно с помощью холодного оружия — ножей, мачете или топоров.





Брейха не исключил, что после оценки обширных электронных доказательств обвинения получат и другие люди. По его словам, в деле также фигурирует создание групп в социальной сети Telegram с целью вербовки людей для участия в боевых действиях в Сирии под идеологией исламских радикалов. По словам Коуделки, вербовщики террористической организации предлагали людям не деньги , а, например, оплату поездки в Сирию. Он не уточнил, сколько человек было вовлечено в эту систему.

Брейха отметил, что большинство подозреваемых моложе 18 лет, были вовлечены даже лица моложе 15 лет. Расследование ведет Верховная прокуратура в Оломоуце, в нем участвуют региональное управление полиции, БИС, Европол и Евроюст.





Один из обвиняемых находится в заключении, полиция обвиняет его в поддержке и пропаганде терроризма, покушении на террористический акт и разжигании ненависти. Второй обвиняемый находится на свободе, он обвиняется только в пропаганде терроризма. По словам Брейхи, именно второй обвиняемый младше 18 лет.





Полиция начала расследование дела еще в 2024 году, оно длилось около года. По словам Брейхи, группа пропагандировала Исламское государство и другие террористические группировки в Instagram, Telegram и Tik Tok, разжигала ненависть к ЛГБТ+ сообществу, евреям и другим меньшинствам.









В ходе расследования выяснилось, что в январе прошлого года двое человек пытались поджечь синагогу в Брно , а еще один подозреваемый создавал онлайн-группы с целью вербовки людей для боевых действий в Сирии на стороне террористической организации «Хаят Тахрир аш-Шам» (HTS). По данным полиции, члены группы действовали в Чехии, Словакии, Австрии и Великобритании.





Коуделка добавил, что подозреваемые не были знакомы друг с другом, их объединяла увлеченность насилием, и они очень быстро радикализировались в интернете, где сначала искали видео и тексты с подобным содержанием. Он подчеркнул, что эти люди практически не имели связей с чешской мусульманской общиной и не радикализировались в мечетях, а поддались идеологии в интернете. Брейха добавил, что речь идет о людях, не имевших криминального прошлого.

Председатель еврейской общины Брно Яхим Канарек сегодня не прокомментировал инцидент, сообщив, что находится за пределами Брно. По его мнению, необходимо дождаться результатов полицейского расследования. «Я предполагаю, что дело еще не закрыто», – написал он.



