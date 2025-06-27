Ветеринары в Чехии изымают с рынка почти четверть миллиона штук некачественных яиц
27 июня 2025
18:00
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Ветеринары изымают с рынка почти четверть миллиона некачественных яиц, содержащих лекарственное средство монензин. Превышение его допустимой нормы может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека. «При случайном попадании в организм может вызвать головокружение, слабость, повреждение мышц и сердца, тошноту или рвоту», — предупреждает представитель Государственной ветеринарной службы Чешской Республики (SVS) Петр Ворличек.
SVS распорядилась изъять яйца именно из-за превышения допустимого содержания монензина. «Яйца с маркировкой 3-CZ-0302 были произведены в период с 9 по 26 июня этого года. Если они есть у потребителей дома, их не следует употреблять в пищу, так как они могут быть вредны для здоровья», — пояснил Ворличек.
Яйца поставлялись в основном в магазины компании Jednota Vsetín, а также в предприятия общественного питания и забирались конечными потребителями непосредственно у производителя.
«Яйца указанного периода можно сдать в магазины, где они были куплены, или конечные потребители могут вернуть их производителю», — отметил пресс-секретарь.
Производителем этих яиц является компания AGRI — M из Мистриц в районе Угерске-Градиште. Предельно допустимая норма содержания монензина в ветеринарно-санитарных образцах была превышена почти в четыре раза и составила 7,4 мкг/кг.
«На основании указанных результатов были приняты чрезвычайные ветеринарные меры, предписывающие изъятие из оборота яиц, произведенных в указанный период, и запрет на ввод в оборот вновь произведенных яиц до подтверждения их безопасности для здоровья», — заявил Ворличек.
Причину попадания указанного лекарственного препарата в яйца расследуют.
Монензин — химическое вещество, относящееся к ионофорным антибиотикам. Используется в основном в качестве добавки в кормах для птицы для лечения кокцидиоза и в качестве активного вещества в ветеринарных препаратах для крупного рогатого скота.
Яйца поставлялись в основном в магазины компании Jednota Vsetín, а также в предприятия общественного питания и забирались конечными потребителями непосредственно у производителя.
«Яйца указанного периода можно сдать в магазины, где они были куплены, или конечные потребители могут вернуть их производителю», — отметил пресс-секретарь.
Производителем этих яиц является компания AGRI — M из Мистриц в районе Угерске-Градиште. Предельно допустимая норма содержания монензина в ветеринарно-санитарных образцах была превышена почти в четыре раза и составила 7,4 мкг/кг.
«На основании указанных результатов были приняты чрезвычайные ветеринарные меры, предписывающие изъятие из оборота яиц, произведенных в указанный период, и запрет на ввод в оборот вновь произведенных яиц до подтверждения их безопасности для здоровья», — заявил Ворличек.
Причину попадания указанного лекарственного препарата в яйца расследуют.
Монензин — химическое вещество, относящееся к ионофорным антибиотикам. Используется в основном в качестве добавки в кормах для птицы для лечения кокцидиоза и в качестве активного вещества в ветеринарных препаратах для крупного рогатого скота.
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