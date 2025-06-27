Ветеринары в Чехии изымают с рынка почти четверть миллиона штук некачественных яиц

Новости 420on 27 июня 2025 18:00 3184

Ветеринары изымают с рынка почти четверть миллиона некачественных яиц, содержащих лекарственное средство монензин. Превышение его допустимой нормы может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека. «При случайном попадании в организм может вызвать головокружение, слабость, повреждение мышц и сердца, тошноту или рвоту», — предупреждает представитель Государственной ветеринарной службы Чешской Республики (SVS) Петр Ворличек.