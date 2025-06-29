Новый закон: иностранец может лишиться права на проживание в Чехии за три правонарушения
29 июня 2025
09:00
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Палата депутатов Чехии в третьем чтении одобрила закон об убежище, который частично вводит в национальное законодательство миграционный пакт. Все государства-члены Европейского Союза должны постепенно отразить его в своих законах до июня 2026 года. Поправка еще должна быть рассмотрена Сенатом, а затем подписана президентом. Палата депутатов также одобрила поправку депутата от партии ANO Роберта Краличка и его коллег, согласно которой иностранец может лишиться права на проживание в Чехии за три правонарушения, совершенные в течение двенадцати месяцев.
За законопроект проголосовали 75 из 134 присутствующих депутатов. Его поддержали законодатели четырех коалиционных партий. Представители оппозиционных партий ANO и SPD проголосовали против, в частности, из-за того, что они отвергают миграционный пакт ЕС. Пираты воздержались от голосования.
Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) долгое время продвигал закон об убежище, речь идет, среди прочего, о частичной реализации миграционного пакта и ужесточении условий для мигрантов, особенно нелегальных.
Согласно проекту, например, человек, который будет помещен в центр содержания под стражей в аэропорту, будет рассматриваться как лицо, которое еще не въехало на территорию Европейского Союза. Это упростит его возможную возвращение в страну происхождения.
Согласно готовящемуся закону, высланные иностранцы не смогут просить убежища и таким образом искусственно затягивать свой отъезд из Чехии. Также расширяются меры по проверке безопасности и здоровья иностранцев, а также возможности полиции использовать данные с мобильного телефона иностранца для установления его личности. К этому следует прибегать только в том случае, если личность не может быть установлена другим способом.
Депутат ANO Роберт Краличек назвал подход правительства к миграционному пакту раболепским. «Символично, что одним из последних законов, которые примет эта Палата, является именно реализация миграционного пакта», — заявил Краличек.
Он упомянул свою поправку к закону, согласно которой три зарегистрированных правонарушения иностранца за 12 месяцев будут означать возможность лишения его вида на жительство. В конечном итоге Палата депутатов приняла эту поправку.
В прошлом противники миграционного пакта критиковали, в частности, механизм обязательной солидарности, который содержится в регламенте ЕС. Страны должны будут либо принять пропорциональное количество мигрантов, либо вместо этого внести соответствующую финансовую сумму в общий фонд.
Министр Ракушан аргументировал, что Чехия будет освобождена от этой обязанности, поскольку приняла значительное количество беженцев из Украины, однако такое исключение не будет автоматическим и должно быть одобрено представителями всех стран-членов.
Ни одна страна не будет обязана принимать мигрантов, если не захочет. Всегда будет возможность внести свой вклад в решение проблемы миграции иным способом, например, финансово.
За законопроект проголосовали 75 из 134 присутствующих депутатов. Его поддержали законодатели четырех коалиционных партий. Представители оппозиционных партий ANO и SPD проголосовали против, в частности, из-за того, что они отвергают миграционный пакт ЕС. Пираты воздержались от голосования.
Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) долгое время продвигал закон об убежище, речь идет, среди прочего, о частичной реализации миграционного пакта и ужесточении условий для мигрантов, особенно нелегальных.
Согласно проекту, например, человек, который будет помещен в центр содержания под стражей в аэропорту, будет рассматриваться как лицо, которое еще не въехало на территорию Европейского Союза. Это упростит его возможную возвращение в страну происхождения.
Согласно готовящемуся закону, высланные иностранцы не смогут просить убежища и таким образом искусственно затягивать свой отъезд из Чехии. Также расширяются меры по проверке безопасности и здоровья иностранцев, а также возможности полиции использовать данные с мобильного телефона иностранца для установления его личности. К этому следует прибегать только в том случае, если личность не может быть установлена другим способом.
Депутат ANO Роберт Краличек назвал подход правительства к миграционному пакту раболепским. «Символично, что одним из последних законов, которые примет эта Палата, является именно реализация миграционного пакта», — заявил Краличек.
Он упомянул свою поправку к закону, согласно которой три зарегистрированных правонарушения иностранца за 12 месяцев будут означать возможность лишения его вида на жительство. В конечном итоге Палата депутатов приняла эту поправку.
В прошлом противники миграционного пакта критиковали, в частности, механизм обязательной солидарности, который содержится в регламенте ЕС. Страны должны будут либо принять пропорциональное количество мигрантов, либо вместо этого внести соответствующую финансовую сумму в общий фонд.
Министр Ракушан аргументировал, что Чехия будет освобождена от этой обязанности, поскольку приняла значительное количество беженцев из Украины, однако такое исключение не будет автоматическим и должно быть одобрено представителями всех стран-членов.
Ни одна страна не будет обязана принимать мигрантов, если не захочет. Всегда будет возможность внести свой вклад в решение проблемы миграции иным способом, например, финансово.
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