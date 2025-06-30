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Температуры на этой неделе могут приблизиться к 40 градусам

Новости и статьи
30 июня 2025
16:30
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Погоду в Чехии на этой неделе будет определять область высокого давления. По ее тыловой части к нам начнет поступать горячий воздух с юга. Это принесет преимущественно солнечную погоду и тропические температуры, которые местами могут превышать 37°C. Однако к концу недели придут грозы.
Начало недели продолжит погодный сценарий выходных — солнце и жара. Температуры будут еще расти. Пик притока теплого воздуха ожидается в четверг, когда температуры могут достичь около 37°C. Потепление будет происходить постепенно.

В понедельник утренние минимумы составили около 15°C, а днем воздух прогреется до 27–32°C. На северо-востоке Чехии будет прохладнее — около 24–27°C.

В течение всего дня задержится солнечная погода, максимум — переменная облачность, в основном в южной половине страны и утром. Ветер будет слабым северным, днем местами усиливающимся до умеренного со скоростью 2–6 м/с.

Во вторник на северо-востоке вновь будет немного прохладнее с дневными максимумами около 27°C. В остальной части страны прогнозируется до 28–32°C. Небо останется безоблачным. Утром температуры опустятся до 14–10°C, а в долинах из-за слабого ветра и минимальной облачности могут быть еще ниже.

В среду нас ждет похожая погода — солнечно, утренние температуры от 16 до 12°C. Ветер слабый, переменный. Днем температуры на большей части территории превысят тропический порог в 30°C. В среднем дневные максимумы составят 31–35°C.

В четверг поток горячего воздуха достигнет пика. Утром будет от 18 до 14°C, а днем до 33–37°C, местами, возможно, и выше. Во второй половине дня и вечером увеличится облачность и из-за жары начнут формироваться грозы.

В пятницу через Чехию начнет проходить холодный фронт, что приведет к смене характера погоды. Будет преимущественно облачно, местами с дождями и грозами.

Ночные показатели из-за повышенной облачности останутся высокими — 21–17°C. Днем температуры составят 24–29°C. На юго-востоке страны, куда фронт придет позже всего, воздух успеет прогреться до более чем 30°C.

На выходных ожидается больше облачности, возможны осадки. Температуры будут около 24°C, а там, местами из-за солнца воздух может прогреться до 30°C.
погода Чехия
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