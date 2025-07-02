ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Засуха и жара продолжатся, изменения придут только во второй половине июля

Новости и статьи
2 июля 2025
15:00
1262
В последнюю неделю июня мы пережили жаркую погоду, и в июле она сохранится.
Первая неделя июля, как и конец июня, будет отличаться повышенной температурой. Каждый день нас ожидает жара, а в четверг может быть даже около 37°C.

На второй неделе (7–13 июля) столбик термометра должен опуститься немного ниже, максимальные значения достигнут 24°C, а минимальные — примерно 12°C. Такой прогноз дает Чешский гидрометеорологический институт.

До конца июля температура, скорее всего, приблизится к средним показателям для этого периода. Утром минимум около 13°C, днем максимум 26°C. В отдельные дни погода станет более изменчивой. На эти две недели (14–27 июля) прогноз пока довольно неопределенный.

На прошлой неделе дождей было немного, и на этой неделе (30 июня — 6 июля) количество осадков также будет ниже среднего. Дождь ожидается только в четверг и пятницу, и то скорее локально.

7–13 июля осадков может быть больше, но по сравнению с многолетним средним показателем их количество все равно будет ниже нормы. Таким образом, засуха, которая уже начинает усиливаться, усугубится.

Во второй половине июля, возможно, ожидается больше дождей, но и здесь, как и в случае с температурами, вариативность метеорологических прогнозов по-прежнему очень высока, и для получения более точных данных придется подождать.
погода Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
2 ИЮЛЯ 2025
1235
ОБЩЕСТВО
НОЧЬЮ СТРАШНО, ДНЕМ ТРЕВОЖНО: ЧЕМ ЖИВЕТ ЦЕНТР УСТИ-НАД-ЛАБЕМ
13:30
2 ИЮЛЯ 2025
1024
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ДЕПОРТИРУЕТ ОСУЖДЕННЫХ БЕЖЕНЦЕВ В УКРАИНУ ТОЛЬКО В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
12:00
2 ИЮЛЯ 2025
1030
ОБЩЕСТВО
БОЛЬНИЦА В ЧЕХИИ ВЫЯСНЯЕТ МАСШТАБЫ КИБЕРАТАКИ И НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
10:30
2 ИЮЛЯ 2025
1051
ОБЩЕСТВО
БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ДОХОД — БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО, КАК ЖИТЕЛИ ПРАГИ ВЫБРАСЫВАЮТ ЕДУ
09:30
2 ИЮЛЯ 2025
1215
ОБЩЕСТВО
ЖАРА МЕНЯЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ КОМПАНИЙ, В БАНКАХ РАЗРЕШИЛИ НОСИТЬ ШОРТЫ
08:00
2 ИЮЛЯ 2025
976
ОБЩЕСТВО
ГДЕ ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО? В СЛОВАКИИ ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС СРАВНЕНИЯ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
22:00
1 ИЮЛЯ 2025
2653
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ НАЧАЛ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ЧЕСОТОЧНЫЙ КЛЕЩ
21:00
1 ИЮЛЯ 2025
1406
ОБЩЕСТВО
ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ С ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗАТЯГИВАЕТСЯ. ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ РАСПРЕДЕЛИТЬ МИЛЛИОНЫ
18:00
1 ИЮЛЯ 2025
1749
ОБЩЕСТВО
ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО В ПРАГЕ ТОЛЬКО ЧЕТВЕРТЬ ТРАМВАЕВ ОБОРУДОВАНЫ КОНДИЦИОНЕРАМИ
10:30
1 ИЮЛЯ 2025
2862
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ НА КОНДИЦИОНЕРЫ
09:30
1 ИЮЛЯ 2025
2090
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ПОСЛЕ ПОЖАРА ГРУЗОВИКА ПРОИЗОШЕЛ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС
08:00
1 ИЮЛЯ 2025
2196
ОБЩЕСТВО
ЗА ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ БУДЕТ ДВОЙНОЙ ШТРАФ И ЧЕТЫРЕ БАЛЛА
21:00
30 ИЮНЯ 2025
3489
ОБЩЕСТВО
КОНЕЦ БУМАЖНОЙ ЭПОХИ: КАК ИЗМЕНИТСЯ ФИКСАЦИЯ ТРУДОВОГО СТАЖА
16:30
30 ИЮНЯ 2025
3780
ОБЩЕСТВО
ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ МОГУТ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К 40 ГРАДУСАМ
15:00
30 ИЮНЯ 2025
3620
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ПОНОЖОВЩИНА В ГЕРМАНИИ — СЦЕПИЛИСЬ 100 ЧЕЛОВЕК ИЗ ДВУХ ЛИВАНСКИХ СЕМЕЙ