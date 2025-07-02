Засуха и жара продолжатся, изменения придут только во второй половине июля





На второй неделе (7–13 июля) столбик термометра должен опуститься немного ниже, максимальные значения достигнут 24°C, а минимальные — примерно 12°C. Такой прогноз дает Чешский гидрометеорологический институт.



До конца июля температура, скорее всего, приблизится к средним показателям для этого периода. Утром минимум около 13°C, днем максимум 26°C. В отдельные дни



Первая неделя июля, как и конец июня, будет отличаться повышенной температурой. Каждый день нас ожидает жара, а в четверг может быть даже около 37°C.На второй неделе (7–13 июля) столбик термометра должен опуститься немного ниже, максимальные значения достигнут 24°C, а минимальные — примерно 12°C. Такой прогноз дает Чешский гидрометеорологический институт.До конца июля температура, скорее всего, приблизится к средним показателям для этого периода. Утром минимум около 13°C, днем максимум 26°C. В отдельные дни погода станет более изменчивой. На эти две недели (14–27 июля) прогноз пока довольно неопределенный.

На прошлой неделе дождей было немного, и на этой неделе (30 июня — 6 июля) количество осадков также будет ниже среднего. Дождь ожидается только в четверг и пятницу, и то скорее локально.



7–13 июля осадков может быть больше, но по сравнению с многолетним средним показателем их количество все равно будет ниже нормы. Таким образом, засуха, которая уже начинает усиливаться, усугубится.



Во второй половине июля, возможно, ожидается больше дождей, но и здесь, как и в случае с температурами, вариативность метеорологических прогнозов по-прежнему очень высока, и для получения более точных данных придется подождать.