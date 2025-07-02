Засуха и жара продолжатся, изменения придут только во второй половине июля
2 июля 2025
15:00
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В последнюю неделю июня мы пережили жаркую погоду, и в июле она сохранится.
Первая неделя июля, как и конец июня, будет отличаться повышенной температурой. Каждый день нас ожидает жара, а в четверг может быть даже около 37°C.
На второй неделе (7–13 июля) столбик термометра должен опуститься немного ниже, максимальные значения достигнут 24°C, а минимальные — примерно 12°C. Такой прогноз дает Чешский гидрометеорологический институт.
До конца июля температура, скорее всего, приблизится к средним показателям для этого периода. Утром минимум около 13°C, днем максимум 26°C. В отдельные дни погода станет более изменчивой. На эти две недели (14–27 июля) прогноз пока довольно неопределенный.
На второй неделе (7–13 июля) столбик термометра должен опуститься немного ниже, максимальные значения достигнут 24°C, а минимальные — примерно 12°C. Такой прогноз дает Чешский гидрометеорологический институт.
До конца июля температура, скорее всего, приблизится к средним показателям для этого периода. Утром минимум около 13°C, днем максимум 26°C. В отдельные дни погода станет более изменчивой. На эти две недели (14–27 июля) прогноз пока довольно неопределенный.
На прошлой неделе дождей было немного, и на этой неделе (30 июня — 6 июля) количество осадков также будет ниже среднего. Дождь ожидается только в четверг и пятницу, и то скорее локально.
7–13 июля осадков может быть больше, но по сравнению с многолетним средним показателем их количество все равно будет ниже нормы. Таким образом, засуха, которая уже начинает усиливаться, усугубится.
Во второй половине июля, возможно, ожидается больше дождей, но и здесь, как и в случае с температурами, вариативность метеорологических прогнозов по-прежнему очень высока, и для получения более точных данных придется подождать.
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