Ночью страшно, днем тревожно: чем живет центр Усти-над-Лабем

Новости и статьи 2 июля 2025 16:30 1237

Центр Усти-над-Лабем местные жители обходят стороной из-за бездомных, наркоманов и наркоторговцев. Это в первую очередь район вокруг главного вокзала, улицы V Jirchářích, Hrnčířské и Mírové náměstí. Ситуацию осложняет близость Контактного центра для наркозависимых (K-центр), который до конца года должен переехать в другое место. Полиция намерена организовать в центре города постоянное пешее патрулирование, но присутствие правоохранительных органов вокруг K-центра нежелательно, поскольку так наркозависимые перестанут посещать центр.