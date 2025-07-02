Ночью страшно, днем тревожно: чем живет центр Усти-над-Лабем
2 июля 2025
16:30
1237
Центр Усти-над-Лабем местные жители обходят стороной из-за бездомных, наркоманов и наркоторговцев. Это в первую очередь район вокруг главного вокзала, улицы V Jirchářích, Hrnčířské и Mírové náměstí. Ситуацию осложняет близость Контактного центра для наркозависимых (K-центр), который до конца года должен переехать в другое место. Полиция намерена организовать в центре города постоянное пешее патрулирование, но присутствие правоохранительных органов вокруг K-центра нежелательно, поскольку так наркозависимые перестанут посещать центр.
Вокзал служит пристанищем для наркоманов и бездомных, и город пытается найти баланс между социальной помощью и общественным порядком. Полиция продолжает проверки и фиксирует снижение числа вызовов и задержаний. После переезда K-центра ситуация, по оценкам, может улучшиться на 70%.
В этом районе ежедневно задействовано более десяти сотрудников правоохранительных органов. За последний год тут было зарегистрировано несколько сотен происшествий, в основном нарушений общественного порядка, правил гражданского сожительства, краж, грабежей и наркопреступлений. Городская полиция расширила систему видеонаблюдения и увеличила количество патрульных, которые, в частности, следят за соблюдением запрета на употребление алкоголя в общественных местах.
По мнению оппозиции, необходимо комплексное решение, включающее надзор и постоянное присутствие как полиции, так и городских патрульных. Важно, чтобы дежурные сотрудники действовали решительно и завоевали авторитет. Проблемой называют также ситуацию в доме на улице Hrnčířská, который находится в руках частной компании и где часто меняются жильцы.
Компания CPI должна начать ремонт дома на улице Hrnčířská осенью этого года и предложить квартиры, например, медицинским работникам или учителям, что должно ограничить текучесть населения. В проходе на этой улице компания Zásilkovna установила почтовый ящик с освещением, но проблемой остаются деревья, которые мешают обзору камер.
Предпринимательница, владелица секонд-хенда на этой улице, жалуется на поведение неадаптированных людей, в частности бездомных, которые, по ее словам, отпугивают покупателей.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
2 ИЮЛЯ 2025
1262
13:30
2 ИЮЛЯ 2025
1024
12:00
2 ИЮЛЯ 2025
1030
09:30
2 ИЮЛЯ 2025
1216
22:00
1 ИЮЛЯ 2025
2653
18:00
1 ИЮЛЯ 2025
1749
10:30
1 ИЮЛЯ 2025
2862
09:30
1 ИЮЛЯ 2025
2090
08:00
1 ИЮЛЯ 2025
2196
21:00
30 ИЮНЯ 2025
3489
16:30
30 ИЮНЯ 2025
3780
15:00
30 ИЮНЯ 2025
3620