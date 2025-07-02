ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чехия депортирует осужденных беженцев в Украину только в исключительных случаях

Новости 420on
2 июля 2025
13:30
400
В этом году Чехия выслала восемь граждан Украины, из них в двух случаях речь шла о лицах, имеющих временную защиту, то есть о беженцах. Они совершили уголовные преступления, и чешский суд приговорил их к высылке. Лица, имеющие временную защиту, могут быть высланы только с 1 января 2024 года, ранее закон Lex Ukrajina это запрещал. Однако, как показывают полицейская статистика, это происходит скорее в исключительных случаях.
«Речь идет о лицах, которым чешские суды назначили безусловное наказание в виде лишения свободы плюс наказание в виде высылки», — описал ситуацию пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.

До начала 2024 года высылать беженцев было невозможно, по закону нужно было дождаться истечения срока их временной защиты или рассмотрения их заявления о предоставлении такой защиты. Ситуация изменилась после принятия поправки к законодательству, с которой в ноябре 2023 года выступили депутаты движения ANO Хуберт Ланг и Йиржи Машек и которую поддержала правительственная коалиция.


«В 2024 году продолжающуюся российскую агрессию против Украины уже можно было оценить как территориально локализованный конфликт, затрагивающий только определенные районы страны и не затрагивающий непосредственно всю ее территорию», — пояснил Михал Плескот, представитель Министерства юстиции, то есть ведомства, в компетенцию которого входит вопрос высылки.


Проще говоря, в определенные районы Украины можно высылать украинских беженцев, потому что там им не угрожает опасность. Международные конвенции запрещают перемещать беженцев туда, где им угрожает серьезная опасность.

Министерство юстиции не дало прямого ответа на вопрос, считает ли оно правильным высылку украинцев. Однако Плескот упомянул, что без возможности высылки возникла бы парадоксальная ситуация: гражданин Украины, совершивший преступление против своих сограждан в родной стране и ныне проживающий в Чехии, не мог бы быть привлечен к ответственности за эти деяния. Его нельзя было бы выдать Украине, а чешские суды не могли бы судить его за эти деяния, поскольку это не входит в их компетенцию.



Пять неудачных обращений в Конституционный суд


Плескот также сослался на пять решений Конституционного суда, вынесенных в этом и прошлом году, когда украинцы жаловались на свою выдачу на родину для уголовного преследования или отбывания наказания. Во всех случаях они не добились успеха.


Последний раз это произошло 17 июня этого года. Речь не шла о человеке, который бежал от войны и прибыл в Чехию по экономическим причинам, но логика была аналогичной.


Восемь лет назад мужчина был обвинен в мошенничестве в родной стране и теперь сопротивлялся своей выдаче, в частности, указывая на то, что «в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом и законодательными исключениями, принятыми в Украине в связи с военным положением, право на справедливое судебное разбирательство реально ограничено».


Однако Конституционный суд постановил, что ситуация с безопасностью на западе Украины в целом стабильна, и украинские органы могут без особых затруднений осуществлять свои полномочия.


Мужчина также утверждал, что в его родной стране ему грозит воинская повинность. Суд ответил, что, во-первых, на время судебного разбирательства и отбывания наказания он не подлежит мобилизации, а во-вторых, сама по себе обязанность не может быть основанием для отказа в выдаче.


По словам представителя Министерства юстиции, такая выдача происходит только в том случае, если Чехия получает гарантии от украинских органов. «Они гарантируют, что в случае выдачи лица оно будет размещено в районах, где не ведутся активные боевые действия, и в учреждении, оснащенном соответствующими средствами гражданской защиты, в том числе противовоздушными укрытиями», — заключил Плескот.
беженцы украинцы Чехия преступность
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
2 ИЮЛЯ 2025
657
ОБЩЕСТВО
БОЛЬНИЦА В ЧЕХИИ ВЫЯСНЯЕТ МАСШТАБЫ КИБЕРАТАКИ И НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
10:30
2 ИЮЛЯ 2025
643
ОБЩЕСТВО
БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ДОХОД — БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО, КАК ЖИТЕЛИ ПРАГИ ВЫБРАСЫВАЮТ ЕДУ
09:30
2 ИЮЛЯ 2025
753
ОБЩЕСТВО
ЖАРА МЕНЯЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ КОМПАНИЙ, В БАНКАХ РАЗРЕШИЛИ НОСИТЬ ШОРТЫ
08:00
2 ИЮЛЯ 2025
715
ОБЩЕСТВО
ГДЕ ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО? В СЛОВАКИИ ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС СРАВНЕНИЯ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
22:00
1 ИЮЛЯ 2025
2322
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ НАЧАЛ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ЧЕСОТОЧНЫЙ КЛЕЩ
21:00
1 ИЮЛЯ 2025
1213
ОБЩЕСТВО
ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ С ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗАТЯГИВАЕТСЯ. ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ РАСПРЕДЕЛИТЬ МИЛЛИОНЫ
18:00
1 ИЮЛЯ 2025
1463
ОБЩЕСТВО
ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО В ПРАГЕ ТОЛЬКО ЧЕТВЕРТЬ ТРАМВАЕВ ОБОРУДОВАНЫ КОНДИЦИОНЕРАМИ
10:30
1 ИЮЛЯ 2025
2690
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ НА КОНДИЦИОНЕРЫ
09:30
1 ИЮЛЯ 2025
1989
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ПОСЛЕ ПОЖАРА ГРУЗОВИКА ПРОИЗОШЕЛ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС
08:00
1 ИЮЛЯ 2025
2101
ОБЩЕСТВО
ЗА ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ БУДЕТ ДВОЙНОЙ ШТРАФ И ЧЕТЫРЕ БАЛЛА
21:00
30 ИЮНЯ 2025
3258
ОБЩЕСТВО
КОНЕЦ БУМАЖНОЙ ЭПОХИ: КАК ИЗМЕНИТСЯ ФИКСАЦИЯ ТРУДОВОГО СТАЖА
16:30
30 ИЮНЯ 2025
3674
ОБЩЕСТВО
ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ МОГУТ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К 40 ГРАДУСАМ
15:00
30 ИЮНЯ 2025
3518
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ПОНОЖОВЩИНА В ГЕРМАНИИ — СЦЕПИЛИСЬ 100 ЧЕЛОВЕК ИЗ ДВУХ ЛИВАНСКИХ СЕМЕЙ
13:30
30 ИЮНЯ 2025
2488
ОБЩЕСТВО
ЧЕТЫРЕХЧАСОВОЕ СИДЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ ТРОМБОЗА ВЕН В ЧЕТЫРЕ РАЗА
12:30
30 ИЮНЯ 2025
2526
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ