Чехия депортирует осужденных беженцев в Украину только в исключительных случаях

«Речь идет о лицах, которым чешские суды назначили безусловное наказание в виде лишения свободы плюс наказание в виде высылки», — описал ситуацию пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.



До начала 2024 года высылать беженцев было невозможно, по закону нужно было дождаться истечения срока их временной защиты или рассмотрения их заявления о предоставлении такой защиты. Ситуация изменилась после принятия поправки к законодательству, с которой в ноябре 2023 года выступили депутаты движения





До начала 2024 года высылать беженцев было невозможно, по закону нужно было дождаться истечения срока их временной защиты или рассмотрения их заявления о предоставлении такой защиты. Ситуация изменилась после принятия поправки к законодательству, с которой в ноябре 2023 года выступили депутаты движения ANO Хуберт Ланг и Йиржи Машек и которую поддержала правительственная коалиция.







«В 2024 году продолжающуюся российскую агрессию против Украины уже можно было оценить как территориально локализованный конфликт , затрагивающий только определенные районы страны и не затрагивающий непосредственно всю ее территорию», — пояснил Михал Плескот, представитель Министерства юстиции, то есть ведомства, в компетенцию которого входит вопрос высылки.

Проще говоря, в определенные районы Украины можно высылать украинских беженцев, потому что там им не угрожает опасность . Международные конвенции запрещают перемещать беженцев туда, где им угрожает серьезная опасность.





Министерство юстиции не дало прямого ответа на вопрос, считает ли оно правильным высылку украинцев. Однако Плескот упомянул, что без возможности высылки возникла бы парадоксальная ситуация: гражданин Украины, совершивший преступление против своих сограждан в родной стране и ныне проживающий в Чехии, не мог бы быть привлечен к ответственности за эти деяния. Его нельзя было бы выдать Украине, а чешские суды не могли бы судить его за эти деяния, поскольку это не входит в их компетенцию.









Пять неудачных обращений в Конституционный суд













Плескот также сослался на пять решений Конституционного суда, вынесенных в этом и прошлом году, когда украинцы жаловались на свою выдачу на родину для уголовного преследования или отбывания наказания. Во всех случаях они не добились успеха.

Последний раз это произошло 17 июня этого года. Речь не шла о человеке, который бежал от войны и прибыл в Чехию по экономическим причинам, но логика была аналогичной.







Восемь лет назад мужчина был обвинен в мошенничестве в родной стране и теперь сопротивлялся своей выдаче, в частности, указывая на то, что «в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом и законодательными исключениями, принятыми в Украине в связи с военным положением, право на справедливое судебное разбирательство реально ограничено».







Однако Конституционный суд постановил, что ситуация с безопасностью на западе Украины в целом стабильна, и украинские органы могут без особых затруднений осуществлять свои полномочия.







Мужчина также утверждал, что в его родной стране ему грозит воинская повинность. Суд ответил, что, во-первых, на время судебного разбирательства и отбывания наказания он не подлежит мобилизации, а во-вторых, сама по себе обязанность не может быть основанием для отказа в выдаче.





