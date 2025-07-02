Часть пражского метро линии C будет закрыта с 3 по 6 июля

Новости 420on 2 июля 2025 22:00 389

Пассажиры в столице должны быть готовы к транспортным сложностям. С четверга по воскресенье будет прервано движение на части линии метро C через центр города. Транспортное предприятие сообщило, что из-за планового ремонта метро не будет ходить в четверг и пятницу между станциями Nádraží Holešovice и Pražského povstání, в выходные дни перерыв в движении будет сокращен.