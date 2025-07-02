Часть пражского метро линии C будет закрыта с 3 по 6 июля
2 июля 2025
22:00
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Пассажиры в столице должны быть готовы к транспортным сложностям. С четверга по воскресенье будет прервано движение на части линии метро C через центр города. Транспортное предприятие сообщило, что из-за планового ремонта метро не будет ходить в четверг и пятницу между станциями Nádraží Holešovice и Pražského povstání, в выходные дни перерыв в движении будет сокращен.
На этом участке будет введена замещающая автобусная линия XC, а также трамвайный маршрут № 36, который соединит ключевые пересадочные пункты. Трамваи будут курсировать по маршруту Vozovna Pankrác – Pražského povstání – Náměstí Bratří Synků – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Palmovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.
«Необходимые ремонтные работы и техническое обслуживание инфраструктуры невозможно провести в обычном режиме», — сообщила транспортная компания. Пассажирам рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами и рассчитывать на более длительное время в пути.
Перерыв в движении продолжится и в выходные дни. Однако закрытый участок будет сокращен на две станции в направлении Haje — метро на линии C не будет ходить в субботу и воскресенье от Holešovice до станции I.P.Pavlova. Изменения будут указаны на информационных табло в станциях и на веб-сайте.
Из-за реконструкции с января этого года на линии метро C на 12 месяцев закрыта станция Pankrác — поезда в обоих направлениях проходят мимо.
«Необходимые ремонтные работы и техническое обслуживание инфраструктуры невозможно провести в обычном режиме», — сообщила транспортная компания. Пассажирам рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами и рассчитывать на более длительное время в пути.
Перерыв в движении продолжится и в выходные дни. Однако закрытый участок будет сокращен на две станции в направлении Haje — метро на линии C не будет ходить в субботу и воскресенье от Holešovice до станции I.P.Pavlova. Изменения будут указаны на информационных табло в станциях и на веб-сайте.
Из-за реконструкции с января этого года на линии метро C на 12 месяцев закрыта станция Pankrác — поезда в обоих направлениях проходят мимо.
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