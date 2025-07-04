Масштабный блэкаут в Чехии — подробно: Прага и другие города остались без света

По данным PRE, причиной стало аварийное отключение на подстанции ČEPS в районе Ходов. Сбои распространились на большую часть столицы, а также за её пределы.







Как развивались события:

13:49 — Картины в национальных галереях в безопасности.



«Участок Печки — Прага (коридор) остался без электроснабжения. Движение поездов там остановлено», — сообщил представитель Управления железных дорог Мартин Кавка. 13:49 — Железнодорожный коридор на участке Печки — Прага обесточен.«Участок Печки — Прага (коридор) остался без электроснабжения. Движение поездов там остановлено», — сообщил представитель Управления железных дорог Мартин Кавка.

13:45 — МВД советует запастись наличными и провизией. Людям советуют сохранять спокойствие, по возможности оставаться дома. Следует экономить заряд мобильных телефонов, подготовить радио на батарейках и следить за официальными сообщениями.

Рекомендуется иметь запас воды и продуктов минимум на три дня, не открывать без необходимости холодильники и морозилки, держать дома наличные деньги , фонарики, тёплые вещи и одеяла. Также призывают помогать раненым и соседям.

13:44 — Отключение электричества затронуло восемь подстанций, пять уже восстановили работу.

Отключение электроэнергии повлияло на восемь подстанций национальной передающей сети. Причиной стал обрыв фазного провода. Пять подстанций уже возобновили работу, сообщила компания ČEPS. В Чехии всего около 44 таких объектов. Блэкаут затронул Либерецкий, Устецкий и Среднечешский края, восточную часть Чехии и часть Праги. Точная причина аварии пока устанавливается.

13:41 — Оперативный центр в Усти-над-Лабем снова работает. Несколько полицейских участков остаются без электроснабжения, но продолжают работу. В Устецком и Либерецком краях пожарные, как и в других регионах, в приоритетном порядке помогают людям, застрявшим в лифтах. В Устецком крае первый случай нам поступил в 12:04, а за следующие полчаса поступило ещё 17 таких вызовов.

13:40 — По словам представителя ČEPS Лукашa Храбала, авария на линии V411 произошла по механическим причинам.



Из-за отключения электроэнергии на железной дороге проводится эвакуация пассажиров. Точное количество и места не уточняются. По данным Novinky, эвакуация проходит в Увалах, Долни Почернице и Лукавце. Под Подебрадами стоит поезд с примерно 150 людьми. 13:39 — Пожарные эвакуируют некоторые поезда Из-за отключения электроэнергии на железной дороге проводится эвакуация пассажиров. Точное количество и места не уточняются. По данным Novinky, эвакуация проходит в Увалах, Долни Почернице и Лукавце. Под Подебрадами стоит поезд с примерно 150 людьми.



Мобильный и 13:38 — Некоторые банкоматы не работают, магазины закрываются.Мобильный и интернет -банкинг продолжают функционировать благодаря резервным источникам питания, сообщила Чешская банковская ассоциация. Однако часть банкоматов оказалась недоступна. Несколько магазинов были вынуждены закрыться из-за отключения электричества в части Чехии. Онлайн-гипермаркет Košík.cz предупредил клиентов о возможных задержках.

13:37 — В тюрьмах безопасность не нарушена.

Треть чешских тюрем осталась без электроснабжения из-за блэкаута.

13:36 — Министр сельского хозяйства: водозабор Желивка работает.

13:26 — Среднечешская служба скорой помощи объявляет чрезвычайную ситуацию.

Пожарные предоставили им список заправочных станций, где можно заправиться.

13:24 — Отключение затронуло пять краев, а также часть Праги — районы Прага 4, Прага 10, Прага и Прага 9.

13:22 — Отключение в Чехии заметили и за рубежом. Массовое отключение электроэнергии в Чехии зафиксировали и зарубежные СМИ. Об этом сообщают, например, британская газета Daily Mirror, швейцарская газета Blick и польская Super Express. Вспоминают, что конце апреля этого года масштабный блэкаут поразил Испанию и части Португалии и Франции.

13:18 — Оперативный центр полиции в Устецком крае не работает.

13:15 — Сбой в химическом заводе в Литвинове.

«Из-за масштабного отключения электроэнергии, которое затронуло Мостецко, мы вынуждены контролируемо сжигать излишки продукции на рафинировочном заводе в Литвинове на аварийных горелках», — сообщил ČTK представитель компании Orlen Unipetrol Павел Кайдл.

13:15 — Кибернетическое ведомство выясняет, что произошло

13:13 — Министр транспорта просит проявить терпение на дорогах в связи с остановкой в основном части железнодорожного транспорта министр транспорта. По его словам, интенсивная работа по устранению неполадок ведется.

13:13 — По данным полиции, это не является актом терроризма.

13:12 — Электроснабжение в Праге должно возобновиться в 14:00. Электрораспределительная компания PRE сообщает на своем сайте, что в настоящее время отключения зарегистрированы в Праге 3, 4, 8 и 10. Поставки должны быть возобновлены в 14:00. Если вы зарегистрировали отключение в другом месте, можно воспользоваться формой на странице сообщения о неисправностях.

13:10 — Метро в Праге работает без сбоев. Пражские линии метро A, B и C работают с 13:00 без сбоев. На правом берегу Влтавы трамваи ходят с ограничениями. Единственное ограничение в метро — станция Želivského, которую поезда пропускают. Троллейбус № 58 транспортное предприятие временно заменило автобусами.

13:09 — Больницы работают от резервных источников. Отключение электричества затронуло только некоторые пражские университетские больницы.

13:07 — Подумайте, прежде чем звонить в службу экстренной помощи, пишут пожарные. Линии экстренной помощи предназначены для ситуаций, когда угрожает жизнь, здоровье или имущество . Линии экстренной помощи полиции, пожарных и служб спасения в подобных ситуациях не работают как «информационные линии».

13:02 — В Оломоуцком крае пожарные спасают людей из лифтов. Зарегистрировано восемь вызовов.

13:01 — Неисправность в магистральной сети. «Неисправность обнаружена в магистральной сети высоковольтных линий электропередачи, эксплуатируемой компанией ČEPS, которая обеспечивает передачу электроэнергии по всей Чешской Республике в распределительные подстанции», — сообщил Novinky пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли Марек Вошахлик.

12:59 — Центральный кризисный штаб в состоянии готовности. Министерство выясняет масштабы отключения.

12:59 — Поезда в окрестностях Праги не ходят. Согласно информации на сайте Чешских железных дорог, не ходят поезда между Прагой и Келином, а также между Бенешовом у Праги и Келином и Кутной Горой.

12:58 — ČEPS: Отключение V411. Линия V411 — это линия максимального напряжения в Чехии. Эти линии используются для вывода высоких мощностей из электростанций и для передачи электроэнергии на большие расстояния.

12:54 — Больницы готовы к отключению, пациенты в порядке. Министр здравоохранения Властимил Валек опубликовал в сети X сообщение, в котором заверил общественность, что в связи с отключением в больницах не возникает серьезных проблем.

12:53 — Движение по железной дороге постепенно восстанавливается. Из-за масштабных отключений электроэнергии, которые сегодня произошли в Чехии, наблюдаются перебои в движении поездов. Например, не ходят поезда на линиях Říčany–Votice, Kolín–Všetaty и Olomouc–Šumperk. Однако, по словам представителя Управления железных дорог Мартина Кавки, ситуация постепенно улучшается, и подача электроэнергии восстанавливается.

12:48 — Полиция усилила патрулирование

«В связи с отключением электроэнергии мы усилили патрулирование в затронутых районах, а наши коллеги регулируют движение на отдельных перекрестках в затронутых городах. Мы выясняем более подробную информацию», — сообщила полиция в сети X.

По данным агентства Aktu.cz, полиция также охраняет территорию ČEPS в Ходове.

По данным пожарных и полиции, в Южной Моравии пока нет никаких проблем.

12:47 — Люди застряли в лифтах. Пожарные Центральной Чехии выезжают на помощь людям, застрявшим в лифтах. Из-за отключения электроэнергии они работают в 12 местах, в том числе в Младе-Болеславе, Подебрадах и Келине.

12:46 — Фиала: Выясняем причины. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что причины масштабного отключения электроэнергии выясняются. «Некоторые районы Чешской Республики пострадали от отключения электроэнергии. Мы выясняем причины и решаем проблему. Центральный кризисный штаб находится в состоянии готовности», — сообщил он в сети X.

12:45 — Проблемы и в Оломоуцком крае.

12:45 — Возобновлено движение метро B. В 12:35 было возобновлено движение линии метро B. Линия A проезжает станцию метро Želivského. На левом берегу Влтавы работают все трамвайные линии, на правом берегу Влтавы — только участок Národní třída — Lazarská — Karlovo náměstí — Dvorce.

12:42 — Пожарные устраняют последствия отключения электроэнергии. Пожарные в сети X сообщают, что регистрируют проблемы с отключением электроэнергии в Праге, центральной, северной и восточной Чехии.

12:40 — О сбое в подаче электроэнергии сообщают также жители Пардубицкого края. С блэкаутом столкнулись также в Праге, Среднечешском, Градецком, Либерецком и Устецком краях.

12:39 — Произошел сбой в работе передающей сети, точная причина и масштабы аварии выясняются, сообщила пресс-секретарь администратора передающей сети ČEPS Хана Климова. Энергетики ČEPS интенсивно работают над восстановлением электроснабжения.

12:31 — В Устецком крае без электричества остались Теплице , Усти-над-Лабем и другие населённые пункты. Аварией занимается ČEPS.

12:29 — Масштабные проблемы с электроснабжением подтверждены в нескольких регионах страны. Перебои фиксируют в Градец-Кралове, Усти-над-Лабем и Колине.

12:28 — Проблемы с оплатой картами в ресторанах.

12:27 — Подтверждено отключение электричества в крупных частях Праги.

12:25 — Столицу охватил масштабный блэкаут. Остановлено метро , трамваи, не работают банкоматы, уличные светофоры, начались перебои в ресторанах и торговых точках.

12:23 — Пожарные по всему городу выезжают к застрявшим в лифтах людям. Также поступают вызовы о задымлениях, которые оказались выбросами от запустившихся дизель-генераторов.

12:23 — Общественный транспорт в Праге остановлен. Полностью парализованы все линии метро и большинство трамваев. Время восстановления работы пока не определено.

12:22 — По данным PRE, причиной отключения стал сбой на Ходовской подстанции ČEPS. Техники работают над устранением неполадок.

12:20 — Транспортный коллапс в Праге: из-за отключения электроэнергии не ходят все линии метро и трамваи. Перебои затронули правобережную часть столицы.

12:00 — Сотни тысяч жителей Праги остались без электричества. Блэкаут затронул Винограды, Вршовице, Забеглице, Крч, Ходов, Стрижков, Жижков и центр города.



Транспорт и экстренные службы











Пожарные массово выезжают к застрявшим в лифтах. Также фиксируются случаи задымления от аварийных дизель-генераторов, включившихся после отключения. Аэропорт Прага продолжает работу без перебоев. Все рейсы выполняются по расписанию, как подтвердила пресс-секретарь Дениса Хейтманкова. Производство на Škoda Auto в Млада-Болеславе временно приостановлено. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

История перебоев

Масштабные отключения в Праге случаются редко. В июне 2023 года сбой затронул Прагу 6, в феврале — Прагу 1 и Прагу 2. Крупнейший за последнее десятилетие блэкаут произошёл в июле 2015-го из-за аварии на подстанции ČEPS в Малешицах.

По предварительным данным, электроснабжение планируется восстановить к 13:00. Официальные заявления властей пока не опубликованы.