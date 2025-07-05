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Число таксистов резко растет, но у них бывают проблемы с чешским языком и знанием города

Новости 420on
5 июля 2025
09:00
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За последние десять лет число таксистов в Чехии выросло на тысячи. Больше всего их в Праге, где за десятилетие в несколько раз выросло количество выданных водительских прав, а также динамично растет количество такси в эксплуатации. По оценкам, в столице сейчас работает до 16 000 таксистов. Большой рост числа водителей и такси отмечается и в других крупных городах.
Причиной этого является прежде всего бурное развитие альтернативных сервисов, таких как Uber и Bolt, благодаря которым значительно увеличилось число иностранных водителей, заявил представитель столицы Вит Хофман.

В 2024 году пражская мэрия выдала 5 404 лицензии для водителей такси. Например, десять лет назад количество выданных лицензий составляло около 1 000. Однако это не отражает реального количества таксистов в Праге, поскольку в соответствии с действующим законодательством органы власти должны одобрить заявку при выполнении всех условий, независимо от места постоянного, временного или долгосрочного проживания заявителя.

По словам Хофмана, из официальной деятельности пражского муниципалитета ясно, что на территории столицы работает большое количество водителей, которым были выданы лицензии на право управления такси в транспортных органах в окрестностях мегаполиса.

«В целом количество водителей такси в столице оценивается в 15 000–16 000», — сказал Хофман.

В последние годы значительный рост числа таксистов отмечается и в других крупных городах Чехии, прежде всего в Брно, Остраве, Пльзене и других. По их мнению, в основном это связано с расцветом альтернативных служб такси.

Недостаток базовых навыков

В Праге эта тенденция связана с большим притоком соискателей из других стран. По данным муниципалитета, это создает определенные проблемы. «Эти соискатели в большинстве своем не владеют ни минимальным уровнем чешского или английского языка, имеют минимальное представление о правах и обязанностях, связанных с работой таксиста, также не ориентируются на территории Праги и, что не менее важно, часто создают угрозу для участников дорожного движения, поскольку не обладают необходимыми навыками вождения транспортных средств и знаниями правил дорожного движения, которые позволили бы им безопасно управлять транспортным средством в условиях плотного движения на территории Праги», — описал Хофман.

Поэтому Прага инициировала изменение закона о дорожном движении, которое с начала июля ужесточило правила для иностранных водителей такси. Нововведением является обязанность водителей такси иметь водительское удостоверение, выданное Чешской Республикой или другим государством — членом ЕС. Кроме того, теперь разрешение на работу таксистом выдается только на срок разрешенного пребывания, а не на пять лет.
Чехия такси Прага
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