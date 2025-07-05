Число таксистов резко растет, но у них бывают проблемы с чешским языком и знанием города

Новости 420on 5 июля 2025 09:00 1351

За последние десять лет число таксистов в Чехии выросло на тысячи. Больше всего их в Праге, где за десятилетие в несколько раз выросло количество выданных водительских прав, а также динамично растет количество такси в эксплуатации. По оценкам, в столице сейчас работает до 16 000 таксистов. Большой рост числа водителей и такси отмечается и в других крупных городах.