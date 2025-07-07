За последние годы в Чехии появились тысячи таксистов. Виноваты Uber и Bolt

Новости и статьи 7 июля 2025 20:00 767

За последние десять лет в Чехии количество таксистов выросло на несколько тысяч. Больше всего их в Праге, где в разы увеличилось количество выданных водительских удостоверений, а также стремительно возрастает количество транспортных средств, работающих в этой сфере. По оценкам, в столице сейчас насчитывается до 16 000 таксистов. Большой рост их числа отмечается и в других крупных городах. Причиной является в первую очередь бурное развитие альтернативных сервисов, таких как Uber и Bolt.