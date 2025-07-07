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За последние годы в Чехии появились тысячи таксистов. Виноваты Uber и Bolt

Новости и статьи
7 июля 2025
20:00
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За последние десять лет в Чехии количество таксистов выросло на несколько тысяч. Больше всего их в Праге, где в разы увеличилось количество выданных водительских удостоверений, а также стремительно возрастает количество транспортных средств, работающих в этой сфере. По оценкам, в столице сейчас насчитывается до 16 000 таксистов. Большой рост их числа отмечается и в других крупных городах. Причиной является в первую очередь бурное развитие альтернативных сервисов, таких как Uber и Bolt.
В 2024 году пражская мэрия выдала 5 404 разрешения на работу такси. Десять лет назад количество выданных лицензий составляло около 1 000. Однако это не отражает реальную ситуацию с количеством таксистов в Праге, поскольку в соответствии с действующим законодательством органы власти должны одобрить заявку при выполнении всех условий, независимо от места постоянного, временного или длительного проживания заявителя. На территории столицы работает также большое количество водителей, которым разрешения были выданы транспортными органами в пригородах мегаполиса.



Количество водителей такси в столице оценивается от 15 000 до 16 000.

За последние годы значительный рост отмечается и в других крупных городах Чехии, прежде всего в Брно, Остраве, Пльзене и других. В основном это связано с расцветом альтернативных служб.

В частности, в Праге эта тенденция связана с большим притоком соискателей из других стран. Эти люди в большинстве своем не владеют минимальным уровнем чешского или английского языка, имеют минимальное представление о правах и обязанностях, также не ориентируются на территории Праги и зачастую создают угрозу для участников дорожного движения, поскольку не обладают необходимыми навыками вождения транспортных средств и знаниями правил дорожного движения, которые позволили бы им безопасно управлять транспортным средством в условиях интенсивного дорожного движения.

Поэтому Прага инициировала изменение закона о дорожном движении, которое с начала июля ужесточило правила для иностранных водителей. Нововведением является обязанность таксистов иметь водительское удостоверение, выданное Чешской Республикой или другим государством — членом ЕС. Кроме того, теперь разрешение на работу таксистом выдается только на срок разрешенного пребывания, а не на пять лет.
такси Чехия
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