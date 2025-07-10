Расследование чешского блэкаута выходит на международный уровень

В пятницу, 4 июля, Прагу и другие части Чехии поразило массивное отключение электроэнергии, так называемый блэкаут. В целях профилактики ČEPS также планирует провести термографическую проверку выбранных линий электропередачи.





Отключение электроэнергии привело к остановке производства и убыткам мелких и крупных предприятий, в том числе, например, Škoda Auto и Unipetrol, которая по соображениям безопасности была вынуждена сжечь часть продукции. В то время компания Škoda заявляет, что застрахована от подобных ситуаций, представители других отраслей уже требуют компенсации от государства.









Блэкаут нанес ущерб гастрономическому сектору в размере десятков миллионов крон. Рестораны, кафе и пабы понесли убытки из-за выброшенной еды и отмененных заказов. Поэтому бизнес организации обращаются к министру промышленности и торговли Лукашу Влчку с просьбой «предложить компенсационные меры». Об этом сообщили в совместном пресс-релизе Торгово-промышленная палата Чешской Республики, Ассоциация малых и средних предприятий и предпринимателей Чешской Республики и Союз торговли и туризма Чешской Республики.

«Министр Влчек должен перестать преуменьшать последствия отключения электроэнергии и начать действовать. Чешская гастрономия нуждается в помощи, а не в пустых фразах», — заявил председатель секции гастрономии Торгово-промышленной палаты Чешской Республики Любош Кастнер. Кастнер среди прочего обратил внимание на то, что пятничное отключение электроэнергии затронуло гастрономический сектор в момент, когда он готовился к ключевому дню недели. Пятница для большинства предприятий является важным днем для недельной выручки.









«Неприемлемо, чтобы министр заявлял, что отключение электроэнергии не имело серьезных последствий, не интересуясь конкретным ущербом в отдельных секторах», — отметил Йозеф Ярош, председатель правления Ассоциации малых и средних предприятий и предпринимателей Чешской Республики. Среди других требований — системное решение по предотвращению подобных отключений в будущем, включая улучшение коммуникации с пострадавшими предпринимателями.



Бизнес -организации требуют, чтобы правительство уделяло больше внимания ущербу в пострадавшем секторе. Они хотят, например, чтобы оно немедленно оценило причиненный ущерб и предложило поддержку пострадавшим предприятиям.«Неприемлемо, чтобы министр заявлял, что отключение электроэнергии не имело серьезных последствий, не интересуясь конкретным ущербом в отдельных секторах», — отметил Йозеф Ярош, председатель правления Ассоциации малых и средних предприятий и предпринимателей Чешской Республики. Среди других требований — системное решение по предотвращению подобных отключений в будущем, включая улучшение коммуникации с пострадавшими предпринимателями.

По словам президента SOCR Томаша Проузы, ущерб понес и торговый сектор, хотя и в меньшей степени, чем ресторанный. «Тем не менее он будет исчисляться миллионами крон, как из-за нереализованных продуктов, которые пришлось уничтожить, так и из-за потери выручки и дополнительных затрат на возобновление работы магазинов», — сказал Проуза.





В Испании и Португалии в апреле произошел масштабный блэкаут, который длился практически весь день. По данным испанского сайта Cinco Días, пока ущерб в основном покрывают страховые компании, но все еще продолжается подробное расследование причин, возникают судебные споры и иски о возмещении ущерба. По данным газеты, судебные разбирательства могут затянуться на годы.