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Интернет не работает, жалуются клиенты O2 по всей Чехии

Новости 420on
8 июля 2025
09:00
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С утра вторника сотни людей по всей стране сообщают о проблемах с интернет-соединением от O2. Причина проблем пока неясна.
Согласно сообщениям пользователей, сбои затронули практически всю страну. Более 540 сообщений о неработающем интернете зарегистрировал портал vypadky24.cz, который отслеживает доступность самых популярных веб-сервисов.

Из них видно, что проблемы с интернет-соединением испытывают люди по всей стране. На недоступность соединения жаловались жители Праги, Пльзеня, Брно, Братиславы, Ческа-Липы, Теплиц, Остравы, Табора, Либерца и многих других городов.

Массовый сбой

«После проведения диагностики в Moje O2 я получил сообщение: "Неисправность вашей услуги, вероятно, связана с массовым сбоем технологии. Мы интенсивно работаем над устранением проблемы. О завершении сбоя мы сообщим вам SMS-сообщением на номер телефона, указанный на предыдущем экране. Приносим извинения за доставленные неудобства"», — поделился своим опытом Томаш из Либерца.

Что стало причиной проблем, пока не ясно. Также остается открытым вопрос, когда интернет от O2 начнет работать в обычном режиме. 

«Три раза перезагружала роутер, он показывает неправильное время вчерашнего дня 12:54, а сейчас 7:45 утра», — жаловалась на недоступность интернета Ярмила из Яблонца-над-Нисой.

Сервер Downdetector, который также отслеживает сбои в работе веб-сервисов, получил 200 сообщений о сбоях интернет-соединений от O2 вскоре после полуночи. Еще десятки сообщений начали поступать с шести часов утра, и их количество продолжает расти.
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