Ждать посылку дома чехам уже надоело, показал опрос

Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах региона: в Словакии доставку вне дома предпочитают 72% покупателей, в Венгрии — 64, а в Польше — 67%.





«Люди все чаще выбирают возможность забрать посылку тогда, когда им удобно», — сказал Novinky Онджей Луштинец, представитель компании Packeta, которой принадлежит один из крупнейших в стране операторов боксов и пунктов выдачи Zásilkovna.









Доставка на дом не только более практична для многих, но и дешевле. По данным компании Packeta, охватывающим 188 крупнейших интернет -магазинов, доставка на адрес в среднем на 44% дороже, чем доставка в пункт выдачи или почтовый ящик.





Опросы показывают, что чехи чаще всего покупают в интернете электронику, одежду, товары для дома, косметику и обувь





В Чехии продолжает расти число почтовых ящиков. Такие города, как Прага Оломоуц , пытаются установить правила размещения боксов, чтобы они не мешали пешеходам и не «прилипали» к скульптурным композициям, как это недавно произошло, например, в Градце-Кралове.

В Чехии боксы для выдачи посылок производят, например, компания Ox Point или BlockBox.



