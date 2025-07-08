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Ждать посылку дома чехам уже надоело, показал опрос

Новости 420on
8 июля 2025
12:00
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Если еще несколько лет назад было обычным делом ждать курьера дома, то сегодня чешские покупатели предпочитают контролировать процесс получения посылки. Уже 70% чешских покупателей предпочитают доставку в почтовый ящик или пункт выдачи. Подобная ситуация наблюдается и в соседних странах, как показывает международный опрос.
Менее трети чехов предпочитают доставку посылок на дом, показал проведенный в этом году опрос на тему тенденций в электронной коммерции для компании DHL.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах региона: в Словакии доставку вне дома предпочитают 72% покупателей, в Венгрии — 64, а в Польше — 67%.

«Люди все чаще выбирают возможность забрать посылку тогда, когда им удобно», — сказал Novinky Онджей Луштинец, представитель компании Packeta, которой принадлежит один из крупнейших в стране операторов боксов и пунктов выдачи Zásilkovna.

Доставка на дом не только более практична для многих, но и дешевле. По данным компании Packeta, охватывающим 188 крупнейших интернет-магазинов, доставка на адрес в среднем на 44% дороже, чем доставка в пункт выдачи или почтовый ящик.

Опросы показывают, что чехи чаще всего покупают в интернете электронику, одежду, товары для дома, косметику и обувь.

В Чехии продолжает расти число почтовых ящиков. Такие города, как Прага и Оломоуц, пытаются установить правила размещения боксов, чтобы они не мешали пешеходам и не «прилипали» к скульптурным композициям, как это недавно произошло, например, в Градце-Кралове.

В Чехии боксы для выдачи посылок производят, например, компания Ox Point или BlockBox.

Чехия почта
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